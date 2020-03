Si do ndahen paratë e BE për Ballkanin: Shqipëria në fund të listës për suportin ndaj Covid-19

Janë publikuar shifrat që do të përfitojnë shtetet e Ballkanit nga Bashkimi Europian, si suport në ‘luftën’ kundër COVID-19.

Serbia është shteti që do të përfitojë më shumë nga ndarja e fondeve, pasi do të marrë 15 milion euro ndihmë të menjëhershme për sektorin e shëndetësisë dhe 78.4 milion euro mbështetje për rimëkëmbjen sociale dhe ekonomik.

Bosnja dhe Hercegovina do të përfitojë 7 milionë ndihmë të menjëhershme për sektorin e shëndetësisë dhe 73.5 milion euro për rimëkëmbjen ekonomike dhe sociale.

Edhe Kosova do të marrë një ndihmë të konsiderueshme nga Bashkimi Europian, pasi 5 milion euro do të përfitohen menjëherë për sistemin shëndetësor, ndërsa 63 milion do të shkojnë për rimëkëmbjen ekonomike dhe sociale.

Shqipëria është vendi që do të përfitojë më pak nga fondet e BE, pasi vetëm 4 milionë euro do të përfitohen si ndihmë e menjëhershme për sistemin shëndetësor, ndërsa 46.7 milion të tjera për rimëkëmbjen sociale dhe ekonomike.’



o.j/dita