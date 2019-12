Si do ndihmojë konkretisht BE? Ja ç’thotë Soreca

“Janë tre faza, së pari kërkim shpëtimi që ka përfunduar, së dyti vlerësimi i dëmeve që bëhet me ndihmën e vendeve të BE-së, kjo do të vijojë për disa ditë, është një fazë shumë e rëndësishme”, kështu tha ambasadori Soreca përsa i takon ndihmës që Be do i ofrojë konkretisht Shqipërisë.

“Kjo do të ofrojë siguri popullit shqiptar, ata do ta dinë nëse banesa e tyre është e sigurt. Faza e tretë është vlerësimi pas katastrofës, deri te mbështetja financiare dhe ndërtimi. BE është gati të drejtojë.

Ata janë treguar gati për të mbështetur qeverinë për të rindërtuar ato zona që janë prekur, por edhe organizata ndërkombëtare të OKB-së. Tani jemi në mes të fazës së dytë, kur kjo të përfundojë, faza e tretë do të nisë. Komisioneri do të flasë me autoritetet shqiptare” tha Soreca.

O.J/DITA