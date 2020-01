Si do të duket bota në 2030-n?

Në këtë kohë të vitit, shumë menaxherë të bizneseve bëjnë parashikime për 12 muajt në vazhdim. Por po nëse tregohemi më largpamës për të menduar se çfarë do të sjell bota në dekadën e ardhshme, në 2030…

Drones që shpërnajnë ushqime në vend të motorristëve, fluturime të lira në hapësirë, përdorimin e nanobotëve në teknologji, ferma në rrokaqiej dhe parqe nëntokësore – bota pritet të duket shumë ndryshe.

Ndryshimi demografik

Kombet e Bashkuara vlerësojnë se deri në vitin 2030 popullsia globale do të rritet në 8.6 miliardë njerëz (nga 7.6 miliardë sot). India do të ketë kapërcyer Kinën si vendi më i populluar në Tokë. Nigeria do të jetë në rrugën e saj për të kapërcyer SHBA-në në vendin e tretë.

Numri i individëve që jetojnë në qytete do të rritet në 60% deri në vitin 2030. Më shumë se 100 megaqytete të reja (të përcaktuara si qytete me më shumë se 10 milion banorë) parashikohet të zhvillohen.

Në qytetet e mbushura me njerëz, hapësira vertikale do të bëhet më e vlefshme. Sheshet publike dhe parqet mund të krijohen nën tokë, duke përdorur ndriçimin që sintetizon dritën e ditës. Ndërsa ndërtesat do të rriten.

Ushqimi

Një popullsi e rritur ka nevojë për prodhim më të madh të ushqimit. Firma të tilla si Intelligent Groëth Solutions (IGS) janë duke përdorur fabrika të vjetra për të rritur rafte me fruta dhe perime nën dritat LED për të testuar se sa mund të funksionojë si ide. Inteligjenca artificiale menaxhon ndriçimin, lagështinë dhe CO2, në një mjedis të mbyllur që nuk ka nevojë as për tokën dhe as rrezet e diellit.

Fermë rrokaqiejt me qendër në Virxhinia kanë në plan që në rrokaqiejt 52 katëshe të përfshijnë edhe shtëpi e zyra, krahas fermave që janë të afta të japin 20 korrje në vit.

Moda

Deri në vitin 2030, ne mund të jemi duke rritur rroba ashtu sikurse ushqimin. Studiuesit aktualisht janë duke punuar me organizma të gjallë për të rritur tekstile të biodegradueshme. Dhe studiuesit në Tokio kanë zhvilluar një lloj të ri të qelizës diellore, e cila mund të ripërcaktojë çfarë do të thotë të blesh një kostum energjie. Këto qeliza mund të jenë të hollë, fleksibël dhe të qëndrueshme ndaj ujit, mund të gërshetohen në një xhaketë që ngarkon më pas smartphone-in tuaj.

Udhëtimet

Megjithë ankthin e ndryshimit të klimës, dekada e ardhshme pritet të ketë një rritje të mprehtë të fluturimeve të pasagjerëve. Kina parashikohet të kapërcejë Francën si destinacionin kryesor turistik në botë. Mund të jetë një destinacion me një distancë të shkurtër deri në vitin 2030. Reaksionet me bazë në Oxfordshire po zhvillojnë një raketë hibride që synon të fluturojë si aeroplanët me një shpejtësi 4.000 km/orë, duke shkurtuar kohën e fluturimit për në Nju Jork në 60 minuta dhe udhëtimet drejt Sidneit në katër orë.

Buxheti përsa i përket eksplorimit të hapësirës parashikohet të rritet nga 244 miliardë dollarë (187.5 miliardë dollarë) në 2010 në 805 miliardë dollarë gjatë këtyre 10 viteve, kjo për shkak se udhëtimet drejt hapsirës pritet të jenë të lejueshme për civilët. Astronauti Don Thomas parashikon se deri në vitin 2030 një udhëtim në hapësirë ​​mund të kushtojë pak sa 7,000.

Komunikimi

Google Translate mund të sillet në jetë përmes inteligjencës artificiale, e cila do të ofrojë kohë reale, përkthime nga të folurit në të folur. Ai do të ruajë karakteristikat thelbësore të tonit dhe të tërheqjes, duke na bërë të gjithë shumë-gjuhësorë.

Puna

Sigurisht, vendi i punës do të ndryshojë në dekadën e ardhshme. Automatizimi do të asimilojë shumë nga detyrat tona të përsëritshme dhe manuale, duke rrezikuar prodhimin në fabrika dhe punët e tjera. Historia na mëson se punët e reja do të zënë vendin e tyre.

Zyra do të ndryshojë. Realiteti virtual do të na lejojë të zhvillojmë takime shumë milje larg, ndërsa ndiejmë se jemi ballë për ballë. Me një forcë pune gjithnjë e më të lëvizshme, të udhëhequr nga një rritje në profesionistët e pavarur dhe karrieristët e portofolit, 9 deri në 5 ditë pune mund të përfundojë. Kjo do të zvogëlojë kostot, përdorimin e karburantit dhe ndikimin mjedisor të lëvizjeve afatgjata.

Kujdesi shëndetësor

Dekada e ardhshme premton zhvillime emocionuese në kujdesin shëndetësor. Nanobotet – fijza të programuara të ADN-së që mund të hyjnë në trupin tuaj dhe të lokalizojnë qelizat kancerogjene apo sëmundje të tjera – tashmë është duke u bërë shumë kërkime rrerr tyre. Një teknologji e tillë mund të ofrojë trajtim mjekësor me një specifikë të tillë që zhduk efektet anësore.

Më në fund mund të kapërcejmë problemet që dalin nga mungesa e organeve për transplantime. Një kompani, United Therapeutics, po zhvillon një printer 3D që përdor kolagjenin – komponentin kryesor të indit tonë lidhës – për të prodhuar strukturën e një mushkërie njerëzore. Kjo më pas mund të injektohet me qelizat burimore që e sjellin në jetë. Teknologjia paralajmëron prodhimin në masë të organeve njerëzore.

Klima

Pyetja kryesore nga e gjithë kjo është se sa mund të ndikojë e gjithë kjo në ndryshimin e klimës. Presionet do të rriten, por shpresojmë që teknologjia e re do të na ulë ndikimin tonë në planet.

Investimet

Investimi në teknologjinë në këtë fazë të hershme të avancimit të saj është e rrezikshme. Kështu që pse të rrezikosh? Përgjigja është e thjeshtë: duhet të jemi të vetëdijshëm për kërcënimet e mundshme me të cilat përballen bizneset e krijuara, si dhe të shohim se si ata po reagojnë ndaj këtyre kërcënimeve.

l.h/ dita