Si do të jetë qeverisja e dytë e Edi Ramës

Bedri Islami

Edi Rama, lideri i socialistëve, i fitoi zgjedhjet e 25 qershorit ashtu si kishte bërë thirrje ta besonin dhe si nga pak kush ishte menduar se do të ndodhte. Ai, nuk ka rëndësi tashmë se si e qysh, i dha krijesës së tij, Rilindja, staturën e forcës më të besuar politike në vend, që, me 74 mandatet e saj, do të ketë më shumë se gjysmën e deputetëve të parlamentit shqiptar. Nëse do i shtrojmë këtu edhe mundësinë që gjatë rrugës të ketë rrjedhje nga opozita drejt pushtetit, sëmundje tipike e deputetëve shqiptarë, dhe, nëse 3 mandatet e PDIU do të shkojnë drejt qeverisjes, forca e tij në parlament bëhet edhe më e ndjeshme, më domethënëse dhe më vendosëse.

Dy nga tri strukturat më të rëndësishme të shtetit do të jenë “pronë” e tij; po ashtu, përmes ndryshimeve themeltare që janë bërë, ai do të ketë mundësi për një shikim, le të mos themi ndikim e kontroll, më të gjerë të pushtetit të tij mbi institucionet e pavarura, të cilat, faktikisht, deri më tani, kanë qenë më të varurat nga pushteti. Me logjikën e së djeshmes dhe praktikën e saj, shumë shpejt, pre e pushtetit mund të bien njëri pas tjetrit edhe ato kështjella që i kishte nën zotërim pararendësi i tij, Berisha: gjykatat, prokuroria, shërbimi informativ, Kontrolli i Lartë i Shtetit – që nga perceptimi i institucioneve jashtë Shqipërisë është institucioni më i besuar dhe jashtë kontrollit partiak, por që nuk mund të perceptohet ndryshe; përmes kësaj logjike gjithçka që ndodh në Shqipëri, jashtë godinës presidenciale, do të jetë në dorën, shijet, arsyen dhe logjikën e një njeriu të vetëm, që në këtë rast, shumë lehtë mund të thotë , “shteti jam unë”.

A do të jetë Edi Rama shteti; pra ai do të jetë ai mbi shtetin, ligjet, rregullat, strukturat, mendësitë, përvojat; a do të jetë ai mbi njerëzit, parlamentin, në fund të fundit a do të jetë ai një ditë të ardhshme një tiran, çka, kaq herë, e kanë stigmatizuar Kasandrat e mediave dhe të politikës.

Shqipëria ka një përvojë pluraliste kur Njëshi kthehet në Gjithkushi, në rastin kur ai mund të qeverisë edhe i vetëm: pas zgjedhjet e vitit 1992 dhe sundimin me dorë të hekurt të presidentit Berisha, i cili, ishte njëkohësisht mbi gjithçka dhe mbi të gjithë. Vazhdimi i historisë së qeverisjes së parë të tij dihet se si përfundoi dhe çfarë erdhi pas saj, por, megjithëse kjo nuk ka të ngjarë të përsëritet, thelbi mbetet i njëjtë: edhe në pluralizëm mund të krijohen oligarki politike, në të cilat roli i Njëshit është vendimtar dhe përcaktues.

Nuk është hera e parë që socialistët kanë mundësinë të qeverisin të vetëm: edhe në zgjedhjet e vitit 1997 ata e kishin këtë mundësi dhe drejtuesi i tyre, Nano, megjithëse vinte nga qelitë e burgjeve, ku e kishin hedhur pushteti i Njëshit berishian, mund të pritej të hakmerrej, sidomos për ndodhitë e afërta, e megjithëse dëshira e tij për të qenë një njeri i politikës liberale, me zemrën majtas e kokën djathtas, nuk solli atë çka pritej, ajo dëshmoi të kundërtën: një politikë liberale e nxjerrë jashtë kornizave të ligjeve mund të sjellë një grusht shteti, si ai që ndodhi në shtatorin e vitit 1998.

Rama është mes tri rrugëve:

– të ndjekë rrugën e Berishës, pra, meqë i erdhi shansi në duart e tij, të bëjë atë që shumë kush e mendon se do e bëjë, e cila përmblidhet në fjalinë e njohur, “ nuk keni parë gjë akoma”.

– të ndjekë rrugën e Nanos, përmes një politike liberale, në të cilën ligjet nuk kanë edhe aq rëndësi se sa krijimi i një konfiguracioni modern në politikën shqiptare, që për momentin është e dëshiruar, por që pas vetes lë një grumbull të madh problemesh që mund të shpërthejnë deri në ashpërsinë më të madhe.

– të krijojë rrugën e tij politike e administrative, e cila kalon përmes ligjeve të parlamentit, detyrimeve kushtetuese; liberal në trajtimin e halleve të përditshme dhe detyrimisht i ashpër në atë lloj lufte që e gërryen një shtet, si mosndëshkimi i së keqes, bërë para tij e gjatë pushtetit të tij të parë; korrupsionin, nga i cili nuk është e imunizuar as qeveria e tij e parë dhe nuk do të jetë as e dyta; përhapjen fatale të kultivimit të drogës, që krijon imazhin e një stature politike të lidhur me të dhe ndër njerëzit kultivon “parajsën” e fituar në dëmin e të tjerëve.

Tri rrugët e hapura, që qëndrojnë para tij, anë edhe një grishje për një hapësirë tjetër qeverisje, por edhe për një përmbysje të gjërave. “Sirenat” e pushtetit suprem janë ende të fuqishme, në këtë vend ku ende demokracia përcaktohet dhe simbolizohet tek Njëshi.

Cilën rrugë do të zgjedhë ai? Kjo është e drejta e tij të vendosë, por nuk është e detyrueshme për njerëzit ta ndjekin. As ta lejojnë, nëse ajo bie ndesh me aspiratat e tyre. Këtë herë më të ndjeshme se kurrë, sa të kujtojnë aspiratat që njerëzve u lindën pas marsit të vitit 1992. Aso kohe ishin ngritur mbi të panjohurën, tani mund të ngrihen mbi gjëra konkrete. Njëra prej tyre është ndëshkimi ligjor i një klase të rënduar politike nga mëkatet e krimet, si e vetmja mundësi për të pasur katarsin e duhur të së ardhmes.

Një regjim politik është jetëgjatë kur, duke ua ruajtur forcave reale të vendit mundësitë e shprehjes, konstaton tek shteti një pushtet suprem, i cili, në çastin vendimtar mund të thotë fjalën e fundit, gjithherë në kornizat e asaj që kanë krijuar ligjet e vendit. Sovraniteti i pushteteve nuk mund të ndahet.

Përballë Ramës do të jenë tri opozita, njëra më e ashpër se tjetra. Dy janë jashtë tij dhe tjetra brenda tij.

Jashtë tij janë forcat opozitare, që tani për tani janë duke zgjidhur hallet e tyre, gjithsecila në mënyrën e saj, por që shumë shpejt do i kthehen pikërisht pushtetit të Ramës. Shenjat janë dhënë se pozita do të jetë maksimalisht e ashpër, si kurrë më parë, pasi dy forcat përballë Ramës, aq sa duan të “hanë” nga ngastrat e njëri tjetrit, aq duan “të përlajnë” edhe nga ato të Ramës. Ngastra të reja të politikës nuk ka – brenda tyre do të përplasen të tria.

Brenda tij, pra brenda mendimit të tij, janë njerëzit që i kanë besuar në një shumicë dërmuese. Ndodh rrallë që pas një qeverisje katër vjeçare, jo pa probleme, të delegosh në një pushtet të tillë. Këto njerëz do të jenë opozita më e vështirë, edhe nga fakti se tani Rama nuk ka me cilët të ndajë dështimet dhe nuk i përgjysmon arritjet. Gjithçka, ose është e tij, ose është kundër tij.

Për të qetësuar dhe mbajtur “të vetët”, pra ato që i besuan, Rama nuk mund të kthehet në një tiran, si paralajmërojnë të gjithë kundërshtarët e tij politikë. Në fakt, herë pas here, ai ka shfaqur trille të tilla vetmuese të dëshirës për sundim pa çarë kokën rreth e rrotull, por këtë e ka bërë për gjëra të dorës së dytë, e ka bërë në ngritjen e kolonave të shtetit që ka menduar se duhen ngritur, qoftë edhe forcërisht, por që rralla e tyre ka qenë e gabuar.

Të kthyerit në një tiran të politikës është e vështirë, mision i pamundur, edhe nëse do të kishte dashur, qoftë edhe pse, veç opozitës parlamentare, Rama do të ketë opozitën e tij edhe në presidencë. Kushdo që mund të mendojë se Meta, i deleguar aty pikërisht nga Rama dhe njerëzit e tij, do të jetë një president si të tjerët, shpejt do të jetë i gabuar. Dorashkën ai e ka hedhur që para 25 qershorit, ftesën për kundërshti ai e ka bërë hapur dhe, megjithëse predispozitat nuk do ia lejojnë, ai është i gatshëm t’i shkelë ato, jo me njërën, por me të dyja këmbët.

Jo vetëm e shkuara e socialistëve, që të ashpër në opozitë dhe të butë në pushtet, nuk sjellin premisën e një tiranie putiniane në Shqipëri, por as vetë koha nuk e lejon të shfaqet një përmasë e tillë, qoftë edhe më ballkanike, si ajo e Gruevskit, i cili, në fakt, nuk ishte miku i Ramës, por i njerëzve përballë tij.

Jo rrallëherë Rama duket si një njeri i dehur me pushtetin, por ndryshe nga të tjerë, para tij, sidomos para tij, tek ai ekziston ndjenja e së mundshmes, si një relike që mund të mbajë vetë shtetin. Fati i tij jo i mirë, trashëgimi kolektive e parlamenteve shqiptare në kohëra, është se në sallë, përballë qeverisë, do të ketë, krahas njerëzve të dinjitetshëm, edhe të tjerë, brenda kurorës së tij, për të cilët “shthurja quhet besnikëri, serioziteti kryengritjes” dhe që janë të gatshëm të përballojnë me buzëqeshje edhe tiraninë e njeriut numër Një të pushtetit qeverisës. Por, jam i bindur, se figura të njohura të politikës shqiptare, në anën e majtë të zhvillimit të saj, kanë patur gjithnjë atë përvojë të mençur, sa që nuk e kanë lejuar Njëshin të bëhet gjithçka, dhe, pas saj të shpërbëhet vetë struktura.

Rama nuk e ka as tagrin e as mundësinë të bëhet Njëshi tiran. Natyra e tij, në dukje shpërthyese, është gjithnjë në cakun e mendimit të një njeriu që lejon të bëjnë të tjerët, atë që do të kishte dashur ta bëjë vetë.

Në fakt, ai nuk është djalli i kryengritjes që shpesh merr pamjen e engjëllit të reformës. Më shumë ai është njeriu në pamjen e kryengritjes që kërkon të përcaktojë reformën, dhe ku, duhet thënë, jo pak herë, ka bërë gabimet e tij në ngritjen e ngrehinës së shtetit, gjë e falshme në katër vitet e para të qeverisjes, por e pafalur nëse do të ketë të njëjtin vazhdim.

Kur kalonin vitet e nusërisë, jo rrallë herë gratë thonin, “sikur të nusëroja edhe një herë…”. Rama e mori besimin të qeveriste edhe një herë dhe të ketë mundësinë për të bërë shtëpi një ngrehinë që ishte në të shembur, e ku shumë vetë mund të mbetnin nën rrënojat e saj.

Këtë nuk e bën dot një tiran. E bën një i përkushtuar. Ndjellazeza për ardhjen e një tirani janë të njëjta me kobet e paralajmëruara që nuk ndodhin.