Arkivat / Spartak Braho: Të pathënat e burgosjes së Fatos Nanos në ’93 dhe falja në ’97-n

Dje deputeti Spartak Braho më vuri përpara dy lista të gjata me falje dënimesh për të burgosur të kategorive të ndryshme. Njëra listë ka 102 emra dhe mban datën 29.12.1996. Është një amnisti e fundvitit, ku të burgosurve me dekret presidencial u falet një pjesë e dënimit. Tjetra është një listë me 51 emra dhe mban datën 16 mars 1997. Në këtë listë të dytë qysh në hyrje thuhet se “U falet dënimi i mbetur.

– Në të vërtetë listat janë shumë më të gjata. Mbi 500. Është një batërdi e tërë e bërë në atë kohë. Kam marrë shumë reagime gjatë këtyre intervistave që kam botuar në DITA dhe më ka bërë përshtypje se një pjesë e njerëzve bëjnë të habiturin. Më pyesin: Vërtet kështu ka ndodhur? Po mor, po, u them. Kështu ka ndodhur. Ja dokumentet…

– Sidoqoftë, me Fatos Nanon, ndryshon puna, apo jo? e pyes Spartakun.

– I dashur Xhevdet. Duhet të kesh një gjë të thjeshtë parasysh: Për pushtetin e tij Sali Berisha nuk falte askënd. Jo më Fatos Nanon që e kishte rival politik dhe që e dinte fare mirë se partia që përfaqësonte Fatos Nanoja ishte ku e ku më e fortë se PD-ja e Berishës…

Në vijim biseda me deputetin Braho u zhvillua në këtë mënyrë:

…Më 26 korrik 1993 mbërriti në parlament kërkesa e Prokurorit të Përgjithshëm për t’i hequr imunitetin kryetarit të PS, e cila futet lehtësisht në rendin e ditës dhe diskutohet një ditë më vonë.

U deshën rreth dy orë diskutime që parlamenti shqiptar t’i hiqte imunitetin e deputetit numrit 1 të socialistëve shqiptarë, Fatos Nano.

Miratimi i njëzëshëm, pa asnjë votë kundër ose abstenim nga deputetët e PD, PSD, PR, PBDNJ dhe deputetëve të pavarur për heqjen e imunitetit zotit Nano, u përcoll me duartrokitje nga të pranishmit e shumtë në lozhën e parlamentit.

Vetëm deputetët e PS nuk morën pjesë në këtë seancë. Në emër të tyre, kryetari i grupit parlamentar Namik Dokle, në fillim të seancës bëri një deklaratë ku e quajti kërkesën për heqjen e imunitetit zotit Nano si një sulm kundër PS dhe pluralizmit politik në Shqipëri. Ai tha se heqja e imunitetit zotit Nano bëhet pas kërkesës së PS për zgjedhje të parakohshme parlamentare dhe e quajti demokracinë të kërcënuar nga një diktaturë e re dhe nga revanshi i djathtë. Zoti Dokle tha se PS do të këmbëngulë për zgjedhjet e reja, duke përdorur edhe largimin përfundimtar nga parlamenti, si dhe bojkotimin e plotë të pushtetit vendor nga përfaqësuesit e PS.

Pas kësaj deklarate zoti Dokle u largua nga salla.

Nga deputetët e PD u theksua se në PS vazhdon te jetë i fortë mentaliteti komunist dhe se demokracia e re shqiptare po tregon seriozitet duke iu dhënë përgjigjen e merituar korrupsionit dhe të korruptuarve. Deputetët e shumicës thanë se PD ka qënë dhe është për vendosjen e shtetit ligjor, ndërsa hodhën poshtë akuzat e zotit Dokle për diktaturë të re dhe revanshizëm të djathtë.

Kurse Teodor Laço (kryetar i grupit parlamentar të PSD) pasi vlerësoi rëndësinë e luftës kundër korrupsionit, tha se kjo ishte arsyeja e pjesëmarrjes së deputetëve të PSD në këtë seancë. Duke iu referuar një shembulli nga Italia, zoti Laço e ftoi zotin Nano të ndjekë shembullin e Andreotit dhe jo të Kraksit, pra t’i dorëzohet vetë drejtësisë, në mënyrë që t’i shkohet së vërtetës deri në fund.

Arben Imami në emër të deputetëve të pavarur (me përkatësi PAD) e quajti të paargumentuar dhe jo bindëse kërkesën e Prokurorit të Përgjithshëm. Megjithatë, ai dhe shokët e tij në fund votuan pro heqjes së imunitetit zotit Nano.

Ndërkohë që zhvillohej kjo seancë e parlamentit, Komiteti i Përgjithshëm Drejtues i PS dhe grupi i saj parlamentar zhvilluan një mbledhje të jashtëzakonshme po për këtë çështje. Burime të mirinformuara bënë të ditur se grupi parlamentar i PS me anë të një deklarate dënoi heqjen e imunitetit zotit Nano”.

Po atë ditë, në mbledhjen e Komitetit të Përgjithshëm Drejtues të PS, Fatos Nano do të deklaronte midis të tjerash:

“Nuk jam unë i pari viktimë politike e shtetit ballisto-fashist që po riinstalohet në Shqipëri nga klani revanshist që drejtohet nga Sali Berisha. Ka mbi një vit që në Shqipëri drejtësia është vënë nën presionin dhe kërcënimet e tipit të oborreve feudale nga partia që drejton Sali Berisha; ka mbi një vit që çdo shqiptar i ndershëm është i kërcënuar për të shkuar në burg ose me bukën e fëmijëve po të guxojë të kërkojë drejtësi politike e sociale…

…Berishën, Kalakulën, Zhulalin, Çelën, Arbnorin, Dostin, Butkën, Spahinë e të tjerë, që deri dje i kërkonin favoret e Enver Hoxhës edhe deri me letra besnikërie nga birucat e burgut, i tremb Partia Socialiste…

Këtë e kanë ndjerë edhe “diplomatë” të tipit Hill dhe Rajerson, që pasi bënë karrierë në CIA dhe Beograd, i vunë në tavolinë Berishës skenarin. Nuk ishin aspak të rastit paralajmërimet e tyre gjatë fushatës së zgjedhjeve kundër socialistëve, kënaqësia e tyre patologjike për të urdhëruar një genocid të përgjithshëm politik në Shqipëri kundër të gjithë atyre që denoncuan dhe iu kundërvunë zbatimit të skenarëve dhe planeve të pluhurosura të “antikomunizmit” makartist të përgatitur jo vetëm për vendin tonë, në periudhën e “doktrinës Truman” të pasluftës. Dhe Berisha e klani i tij nuk kanë hezituar të veprojnë para mesazheve, porosive dhe skemave të gatshme për të cilat kanë nënshkruar në zyra sekrete. Ata që aq shumë flasin për lirinë, marrin frymë vetëm nga thesi ku i kanë futur dhe ku ua kanë mbyllur edhe kokën. Kështu dhe ata vetë do të shkojnë siç kanë nisur, drejt asfiksisë. Fundet e diktatorëve dhe diktaturave janë të pashmangshme. Është fatkeqësi e madhe dhe fatalitet që Shqipëria nuk drejtohet sot në Shqipëri. Politika për Shqipërinë nuk bëhet në Shqipëri, për shqiptarët e me shqiptarët…

…Unë jam shumë i qetë, jam absolutisht i qetë, sepse jam absolutisht i pastër. Mua nuk më tremb as heqja e imunitetit dhe as bango e të akuzuarit që inskenoi Berisha. Berisha trembet, Berisha nuk është i qetë. Berisha është shpërfytyruar. Mua më zë gjumi të qetë. Berishën nuk e zë gjumi. Unë kam shokë e miq në të gjithë Shqipërinë, Berisha ka mbetur vetëm… Me mua është e vërteta, me Berishën është turpi…”.

Ky ka qenë një nga fjalimet më të egra të kryetarit të PS, i mbajtur në një moment tepër delikat për të, moment që në një farë mase justifikon egërsinë dhe nervozizmin e tij. Nano atakoi haptas dhe pa asnjë mëdyshje diplomatët më të lartë amerikanë në Tiranë, kritikoi politikën zyrtare amerikane të përfaqësuar nga ambasadori dhe zëvendësi i tij. Kryetari i socialistëve shfrytëzoi për këtë përkrahjen pa rezerva që ambasadori amerikan i kishte dhënë Berishës dhe PD që në momentin që kishte shkelur në Shqipëri e në vazhdim.

Heqja e imunitetit të kryetarit të partisë më të madhe të opozitës, çoi menjëherë në një ballafaqim të ri dhe plot nervozizëm midis forcave kryesore politike në Shqipëri.

Gazeta Zëri i Popullit më 29 korrik botonte në vend të kryeartikullit, një intervistë me deputetin Kastriot Islami, ish-kryetar i parlamentit që doli nga zgjedhjet e 31 marsit 1991, nën titullin: Vetëm zgjedhjet e reja mund të largojnë nga pushteti fashistët, të korruptuarit dhe të shiturit.

Ishte një intervistë e ashpër dhe që është përfolur gjatë. Fundi juaj është shumë i shpejtë. Ky nuk është presion por një realitet. Populli do t’ju tërheqë zvarrë si diktator e fashist dhe do t’ju thyejë kafkat jo prej busti por si kufoma politike – përsëriste dhe theksonte K. Islami fjalët që kishte thënë dy ditë më parë në komisionin e mandateve.