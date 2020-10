“Si e krijuam këtë kakistokraci dhe pse e tolerojmë ende!”, Fatos Tarifa: Një thirrje për drejtuesit e partive politike kryesore shqiptare

Fatos Tarifa

I përdorur për herë të parë në fillimet e shekullit të 19-të, termi “kakistokraci”—i derivuar nga greqishtja “kakistos” (më i keqi) dhe “kratos” (sundim)—është bërë prej kohësh një term i njohur në zhargonin politik. Fjalori i Kembrixhit e përkufizon termin kakistokraci si “një qeveri që drejtohet nga njerëzit më të papërshtatshëm, më të paaftë, më pa eksperiencë” (a government that is ruled by the least suitable, able, or experienced people). Fjalori i Oksfordit e përkufizon këtë term thuajse njëlloj, si një “qeveri e përbërë nga qytetarët më të papërshtatshëm, ose më pak kompetentë të një shteti” (Government by the least suitable or competent citizens of a state). Fjalori Collins i jep këtij termi një përkufizim thuajse identic, si një “qeveri e përbërë nga personat më të këqinj; një formë qeverisjeje, në të cilën njerëzit më të këqinj janë në pushtet” (government by the worst persons; a form of government in which the worst persons are in power).

***

Kur ky term hyri në përdorim dy shekuj më parë, vendi ynë lëngonte ende nën sundimin osman. Shqipëria u bë një vend i pavarur një shekull më pas por, pavarësisht kushteve e rrethanave tejet të vështira e të rrezikshme të kohës, ata që e bënë Shqipërinë të pavarur dhe e futën vendin në rrugën e zhvillimit kombëtar ishin, përgjithësisht, njerëz të iluminuar, europianë të vërtetë dhe, shumë prej tyre, intelektualë dhe politikanë të klasit të parë. Në ato vite dhe më pas, qeveritë—dhe më vonë Parlamenti—që drejtuan vendin mund të ishin jetëshkurtra, mund të kishin konflikte në gjirin e tyre, mjete e mundësi të pakta për ta zhvilluar vendin ekonomikisht dhe nga pikëpamja shoqërore, por nuk ishin kakistokracia që duket se kemi sot në Shqipëri një shekull më vonë, në epokën e globalizimit dhe në epokën e Bashkimit Europian.

Po, Republika jonë, institucionet e saj (në radhë të parë parlamenti dhe qeveria që drejton vendin) është një kakistokraci. Dhe është e tillë në një kuptim real të fjalës, edhe nëse, pa dashur (dhe ky nuk është aspak qëllimi im) mund të ndihen të lënduar disa nga miqtë e mi që janë pjesë e këtij parlamenti dhe e kabinetit qeveritar aktual. Sidoqoftë, ata e dinë se këtu nuk e kam fjalën për ta.

Sigurisht, republika shqiptare e këtyre 30 viteve të fundit nuk u bë menjëherë, sa hap e mbyll sytë, një kakistokraci. Ky lloj sistemi u krijua gradualisht dhe nuk i shfaqi menjëherë simptomat e veta, as rrezikshmërinë e vet. Krijimi dhe konsolidimi i tij u ndihmuan nga të dyja partitë politike kryesore të vendit, veçanërisht kur njëra prej tyre fitonte zgjedhjet dhe merrte në dorë drejtimin e qeverisë.

Alternimi në pushtet i Partisë Socialiste (16 vite qeverisjeje) dhe i Partisë Demokratike (13 vite qeverisjeje) deri më sot nuk e ka zhbërë këtë formë kakistokratike qeverisjeje, por e ka konsoliduar atë. Thjesht shihni se sa shumë anëtarë parlamenti ose ministra të paditur kemi pasur dhe vazhdojmë të kemi në këtë vend! Dhe ata kanë qenë e janë të të gjitha ngjyrave politike, madje edhe pa ngjyra, ose me ngjyra që, si kameleonë, i kanë ndryshuar e i ndyshojnë fare lehtë para ose pas çdo zgjedhjeje parlamentare.

***

Shqipëria sot nuk rrezikon të bëhet një kakistokraci; Shqipëria sot është një kakistokraci, sepse një pjesë e madhe e anëtarëve të parlamentit, të cilët—të paktën në këta 12 vitet e fundit—janë zgjedhur jo nga qytetarët e këtij vendi por nga kryetarët e tri partive politike më të mëdha, janë tërësisht të paditur, për të mos thënë injorantë, edhe pse miku im i çmuar, i ndjeri Moikom Zeqo, i përmbajtur siç ishte ai, do të thoshte për ta se kanë “një inteligjencë nën mesataren”.

Padija dhe injoranca e shumë prej atyre që hartojnë dhe miratojnë ligjet e këtij vendi, ata ligje që administrojnë jetët tona dhe që do të duhej të garantonin sigurinë dhe mirëqenien tonë, janë të frikshme. Të paditur ka edhe mes atyre që bëjnë pjesë në qeverinë e këtij vendi. Padija dhe injoranca nuk janë të dëmshme vetëm sepse ato pengojnë zgjidhjen e problemeve reale të shoqërisë; ato bëhen shkak për absurditete të çdo lloji. Injoranca, gjithashtu, ushqen dhunë dhe krijon monstra politike. Ema Goldman thoshte se “injoranca është elementi më i dhunshëm në shoqëri”, ndërsa Platoni dhe Rabëlé e konsideronin injorancën si shkakun e të gjitha të këqiave. Ja pse duhet të ruhemi prej saj.

Por, në vend që në krye të punëve të zgjedhim njerëzit më të ditur e më të aftë që ka kjo shoqëri—ata që kanë mbetur në vend, por edhe ata që janë larguar e dëshirojnë të kthehen—ne vazhdojmë të çojmë në parlament dhe të emërojmë në qeveri dhe në institucionet shtetërore njerëz të paditur. Për një arsye që s’mundemi, ose nuk duam ta kuptojmë, padija dhe injoranca duket se janë bërë i vetmi “aset” për të fituar një pozitë të rëndësishme në politikë. Ndoshta këtë kishte parasysh Xhorxh Orwell kur shkruante se “Liria është skllavëri. Injoranca është forcë”. Dhe, nëse është vërtet kështu, atëherë bëjnë vërtet kuptim fjalët sarkastike të Mark Tueinit kur thoshte se “injoranca dhe vetbesimi janë të vetmet gjëra për të cilat keni nevojë që suksesi juaj të jetë i sigurt”.

***

Kjo është një thirrje për drejtuesit e partive politike kryesore shqiptare!

Që të mos kemi më në parlament njerëz që nuk shqiptojnë dot fjalë me më shumë se 3 rrokje;

Që të mos kemi më në parlament njerëz që thonë se “pirja e duhanit shkurton cigaren;

Që të mos kemi më në parlament njerëz që deklarojnë se kanë studiuar në shkolla që nuk ekzistojnë, ose që kurset dyjavorë të trajnimit i sheshin si arsim i rregullt i përfunduar;

Që të mos kemi më në parlament njerëz që janë tmerrësisht të paditur;

Që të mos kemi më në parlament njerëz që deklarojnë se “partitë politikë duhet të synojnë pushtetin për qëllime personale;

Që të mos kemi më në parlament njerëz që janë bërë doktorë shkencash pa pasur asnjë lidhje me shkencën;

Që të mos kemi më në parlament njerëz që na thonë se 6 është një numër më i vogël se 4;

Që parlamenti ynë të mos prodhojë qeveri, ministrat e të cilave të na thonë se 0,075 është e barabartë me 7.5; se valët e muzikës përcjellin viruse; se lopa prodhon atë çfarë ha; se mund të pimë vaj palme tërë ditën e përsëri të jemi të shëndetshëm;

Që asgjë nga këto xhevahire dhe shumë të tjera si këto të mos ndodhnin, ju, drejtuesit e partive politike kryesore, që e keni në dorë ndryshimin e këtij sistemi zgjedhor, një sistem që u heq qytetarëve çdo mundësi për të zgjedhur përfaqësuesit e vet në parlamentin e vendit dhe në organet e qeverisjes lokale, por që ju bën juve, si individë, të plotfuqishëm e të pandjeshëm ndaj interesave dhe halleve të popullit, ju, pra, drejtuesit e partive politike kryesore, bëhuni të arsyeshëm dhe kurajozë që ta ndryshoni këtë sistem, këtë mekanizëm zgjedhor dhe, bashkë me të, cilësinë e politikës e të qeverisjes në këtë vend.

Mos i hapni listat si dhe sa doni ju. Hiqini ato. Listat duhet të jenë zgjedhja e qytetarëve të këtij vendi, jo zgjedhja juaj.

Përndryshe, përsëri do të kemi deputetë dhe ministra të paditur, “virtyti” ose “merita” e vetme e të cilëve është servilizmi dhe “besnikëria” ndaj jush.

Përndryshe, përsëri do të kemi deputetë dhe ministra që e mashtrojnë publikun ditë e natë.

Përndryshe, përsëri do të kemi deputetë dhe ministra nga të cilët s’mund të presim të qajnë e të zgjidhin hallet e popullit, sepse ata vetë nuk i njohin dhe as i kuptojnë hallet e tij!

Përndryshe, përsëri do të kemi deputetë dhe ministra njerëz të lidhur me botën e krimit

Përndryshe, përsëri do të kemi deputetë dhe ministra që punojnë për veten e tyre, edhe pse ata do të marrin vendime në emrin tonë, si qytetarë, dhe do të duhej të punonin për ne?

Një dijetar i shquar në kohën tonë, Riçard Daukins, thotë se “nuk është seleksioni natyror ai që do ta zhdukë injorancën në brezat e ardhshëm”.

Lexojeni këtë mendim të urtë nga transheja juaj në arenën e politikës shqiptare sikur të thoshte: Nuk është seleksioni natyror ai që do ta çrrënjosë injorancën në radhët e politikanëve shqiptarë, por është vullneti politik i atyre që e kanë në dorë dhe që duan ta çrrënjosin këtë të keqe të madhe për shoqërinë.