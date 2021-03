Si e ndryshoi botën Juri Gagarini brenda 108 minutave

“Shkelësi i parë i gjithësisë”, “Pushtuesi i hapsirave kozmike”, “Ambasador i botës” – me çfarë emrash nuk e kanë quajtur kozmonautine parë të botës, Juri Gagarinin. Ai u kthye në legjendë për së gjalli, tek kaloi me nder jo vetëm provat e mbingarkesave jashtëtokësore, per edhe të lavdisë së paparë.

“Tani e gjithëjetaimemëduketnjëçastimrekullueshëm”.

JuriGagarini para nisjessë “Vostokut”

Me emrin e tij quajtën fëmijët, planete dhe rrugë, kurse ai…po ai, që kishte qenë në vitet e studentit, djalë i thjeshte dhe i qeshur, i cili më tepër se gjithçka në jetë dëshironte të fluturonte.

“Piloti duhet të fluturojë, gjithmonë të fluturojë,” – shkruante ai në ditarin e tij pak para fluturimit në gjuajtës pranverën e vitit 1968. Po të mos ishte ai fluturim fatal, më 9 mars 2021 Juri Gagarini do të mbushte 87 vjeç.

Avionat e parë

Piloti astronaut i parë në botë lindi në një familje fshatare trashëgimore në fshatin Klushino, rajoni i Gzhatskut, qarku i Smolenskut. Në klasën e parë Juri mësoi vetëm disa ditë; fëmijëria mbaroi, kur fshatin e pushtuan hitlerianët. Klushino uçlirua vetëm pas dy vitesh nga ushtria sovjetike.

Pas luftës babai i Jurës, Aleksej Gagarini, ndihmoi në rindërtimin e fshatrave të djegura gjatë luftës, prandaj praktikisht nuk vinte në shtëpi. Pastaj familja u shpërngul në Gzhatsk.

Sipas Nina Lebedevës, mësueses së parë të Juri Gagarinit, nganjëherë ajo nuk igëzohej dot nxënësit të saj, i cili mësonte “mirë” dhe “shkëlqyeshëm”, ndihmonte shokun e tij, që i jepej me vështirësi “gjuha ruse”. Por nganjëherë, si çdo fëmijë tjetër, edhe e qortonin, bie fjala, kur hidhte aeroplanë letre gjatë mësimit.

Falë mësueses së parë, e cila drejtonte rrethin e aviomodeleve, Gagarini thjesht u dashurua me gjithçka, që kishte të bënte me aviacionin.

Adoleshenca

Gjendja materiale e prindërve, që rritnin gjashtë fëmijë, nuk krijonte mundësi për të vazhduar mësimin në shkollë, prandaj pas klasës së gjashtë Gagarini hyri njëkohësisht në shkollën e artizanatit në rrethinat e Moskës dhe në shkollën e rinisë punëtore. Me profesionin e formistit – fonditor Gagarini do të krenohej gjatë gjithë jetës.

Në vitin 1951 vazhdoi mësimet në teknikumin industrial të Saratovit, ku hyri në klubine aviacionit.

Në vitin 1955, kur mbaroi teknikumin, Juri Gagarini bën fluturimin e tij të parë të pavarur me avionin Jak-18 dhe vendosi përfundimisht ta lidhte jetën me aviacionin. Pikërisht atëherë piloti-instruktor Dmitri Martinov tha, që Gagarini do bëhej pilot i mrekullueshëm.

Qielli. Avioni. E dashura

Pasi mori bekimin nga piloti-instruktor me përvojë, Gagarini u nis për në shkollën e parë ushtarake të aviacionit “K.J.Voroshillov” në Orenburg. Dy vitet e shkollës kaluan pa u ndierë; fluturimet e shpeshta të pergatitjes luftarake ndërroheshin me ditë të rralla, kur kursantët ishin të lirë.

Në njerën nga këto ditë Juri Gagarini u njoh me gruan e tij të ardhshme, Valentina Gorjaçovën dhe në fillim nuk la përshtypjen më të mirë për veten – “kokëmadh, me flokë të shkurtër si iriq, veshllapush”. Pas mbrëmjes së vallëzimit ai i tha: “mirupafshim të dielën tjetër! Do shkojmë të bëjmë ski”. “Po unë përse u dashka të shkoj me këtë tullac për ski, – mendoi ajo – po shiko, çfarë vetësiguri!” Si rezultat, ata nuk shkuan të shëtisin me ski, por vajtën në kinema. “Me Valën na lidhnin shumë gjëra. Edhe dashuria për librat, edhe pasioni për patinazhim në akull, teatri,” – kujtonte Juri.

Sapo Gagarini mbaroi shkollën e aviacionit ata bënë dasmën. Shumë shpejt, me përzgjedhjen e vet, Gagarinin e dërguan në njerën prej njësive të aviacionit të flotës së Veriut, në Zapolarje. Pas një viti vajti edhe bashkëshortja me diplomën e infermieres.

Në Zapolarje Gagarini, më në fund, mund të fluturonte shumë. Ndoshta Juri do qëndronte gjatë në Zapolarje, por pilotët e rinj gjuajtës i njoftuan për pranim në kurset për përgatitjen e pilotëve të “teknikës së re” dhe ai bëri kërkesë për t`u përfshirë në këtë grup. Atëherë ende nuk flitej hapur për fluturimin në kozmos, prandaj anijet kozmike i quanin “teknikë e re”.

Më 18 dhjetor 1959 Gagarinin e thirrën në Moskë në Spitalin Qëndror shkencor-kërkimor të aviacionit për vizita mjeksore. Kurse në fillim të vitit 1960 togeri Juri Gagarin u vlerësua i aftë për fluturime kozmike.

Në pranverë ai dhe 19 pilotë-gjuajtës të rinj nisën stërvitjen intensive. Kur u bënë të qarta afatet e fluturimit orbital kozmik, nga 19 pilotë lanë 6, – Gagarinin, Titovin, Nelubovin, Bikovskin, Nikollajevin dhe Popoviçin. Të gjithë këta u stërvitën në surdo – dhe barokabinat në centrifuga. Brenda vitit hedhjet me parashutë u zëvendësuan me fluturime në avionë qjuajtës, në avionë mësimorë stërvitorë, përfshi edhe Tu-104, të ristrukturuar si laborator fluturues.

Deri në startkishte mbetur fare pak kohë, por gjenerali Nikollaj Kamanin kishte jo pak dyshime. Në ditarin e tij ai shkruan: “Nuk më lë të qetë i njëjti mendim… kë të nisim për në fluturimin e parë, Gagarinin apo Titovin? Edhe njëri, edhe tjetri janë kandidatë të shkëlqyer, porditët e fundit dëgjoj më shumë të shprehen për Titovin; edhe mua më rritet besimi te ai… Titovi ka karakter “më të fortë”… Ka edhe ca ditë, për ta zgjidjur këtë problem. Vështirë të vendosësh, kë të nisësh drejt vdekjes së sigurtë dhe po aq vështirë, cilin prej dy-tre kandidatëve të denjë të bësh të famshëm në botë dhe ta ruash përjetësisht emrin e tij në historinë e njerëzimit”.

Më 8 prill në Komisionin shtetëror me dyer të mbyllura u vendos përfundimisht, që i pari do fluturojë Gagarini.

“Le të nisemi!”

Në mëngjes herët të 12 prillit 1961 për startin e anijes kozmike dinin vetëm udhëheqja e vendit dhe ata, që kishin përgatitur fluturimin orbital.

Raketa bartëse 287-tonëshe “Vostok” (“Lindja”) ishte vendosur në një pus kolosal në sheshin e startit. Në agim pranë saj u ndal një autobus, ku ishte ulur Gagarini i veshur me skafandër dhe kaskë hermetike me mbishkrimin “CCCР” (“BRSS”). Ai përshëndeti, duke ngritur duart dhe bëri drejt raketës.

Ashensori e ngjiti Gagarinin te anija kozmike, që ndodhej në majë të raketës bartëse afër 39-metërshe. Kozmonauti hyri në kabinë dhe zuri vend në ndenjësen speciale, ku kishte gjithçka për ulje në rast avarie. Sapo ai njoftoi për kontrollin e pajisjeve të bordit dhe gatishmërinë për nisje, specialistët nisën të mbyllin hermetikisht baxhën e hyrjes.

Në minutat e mbetura deri në start, atmosfera në Qendrën e drejtimit të fluturimeve arriti tensionin maksimal. Nervat e të gjithëve ishin në zgrip. Veçanërisht i emocionuar ishte Sergej Koroljovi, kryekonstruktori i “Vostokut”. Sipas kujtimeve të gjeneralit Kamanin, Koroljovit “i dridheshin duart, fytyra i qe shtrembëruar dhe ndryshuar, sa nuk njihej”.

Se si ndihej ndërkohë Juri Gagarini, që tashmë ndodhej në bordin e anijes kozmike i vetëm, mund të merret me mend nga stenograma e bisedave të kozmonautit me pikën e drejtimit. Që në fillim Koroljovi (emërtori “Zarja-1”) i drejtohet Gagarinit (emërtori – “Kedri”) me “Ju”: “Juri Akeksejeviç, dua t’ju kujtoj, se pas një minute gatishmëri do kalojnë edhe gati gjashtë minuta para se të nisë fluturimi, prandaj mos u shqetësoni”.

Në orën 09.07 sipas Moskës togeri Juri Aleksej Gagarini shprehu fjalën, që hyri në histori: “Le të nisemi!” Dhe po atë çast anija “Vostok” u nis nga kozmodromi Bajkonur.

“25”

Gjatë nisjes dhe daljes në orbitë kozmonauti provoi tronditje të tmerrshme, zhurmë dhe mbingarkesë të fortë. Por në tërësi etapa e parë e fluturimit kaloi normalisht dhe Gagarinit nuk iu desh të hapte paketën e fshehtë, me një fije letër brenda me shifrën “25”.

“25” ishte shifra për të kaluar sistemin e drejtimit me dorë të anijes “Vostok”. Meqenëse fluturimi bëhej në regjim automatik, Gagarini nuk ndërhyri në drejtim. Por, në rast se automatika nuk do të funksiononte, duhej ta merrte mbi vete drejtimin. Gagarinit nuk ja thanë shifrën më parë, sepse psikologët dhe mjekët atëherë mendonin, se njeriu, që e shihte anash planetin e lindjes, mund të çmendet dhe të kalojë në drejtim me dorë të anijes. Në këtë rast zarfi i fshehtë ishte “sigurim nga çmenduria”. Por Gagarini as e çoi në mendje të binte në panik. “Ndjesia e mungesës së peshës është interesante, – njoftoi ai në Qendrën e Drejtimit. – Gjithçka… noton. (Me të qeshur) noton gjithçka! Bukuri! Shumë interesante!”

Kthimi nga lartësia e rrezikshme

Të parashikoje të gjitha problemet më të vogla, nuk ishte e mundur. Papritur u zbulua, që anija kishte dalë në orbitë më të lartë, se ajo e llogaritur. Kjo do të thoshte, që, në rast se në zbritje nuk do funksiononte sistemi i frenimit, anija mund të dilte nga orbita për shkak të frenimit aerodinamik në shtresat e sipërme të atmosferës. Në këtë rast, nga orbita me lartësi 247 km Gagarini mund të kthehej në Tokë pas 5-7 ditëve. Pikërisht për këtë afat ishin llogaritur të gjitha rezervat në bord.

Për fat të mirë, gjithçka përfundoi siç duhej. Sistemi funksionoi sipas programimit, anija doli nga orbita dhe në lartësinë 1500 m kozmonauti katapultoi dhe u ul në tokë, veçse jo në zonën e planifikuar, 110 km nga Stalingradi (sot Vollgogradi), por në rajonin e Saratovit, jo shumë larg nga Engelsi. Atje astronautin e parë e pritën gruaja e rojtarit të pyllit Ana Tahtarova me mbesën 6-vjeçare.

Ushtarakët e njësisë më të afërt e sollën Gagarinin në repart, prej nga ai i raportoi komandantit të divizionit të MKA: “Ju lutem, thansmetojini komandantit të përgjithshëm të Forcave Luftarake Ajrore: detyra u zbatua, zbrita në rajonin e caktuar, jam mire”, dëmtime apo thyerje nuk kam. Gagarini”.

Ç’qe ajo lidhëse?

Ato 108 minuta fluturim e ndryshuan përgjithmonë jetën e Juri Gagarinit. – Piloti i regjimentit të aviacionit gjuajtës u bë menjëherë njeriu më i famshëm në botë. Praktikisht menjëherë ai u gradua major dhe e morën në Kremlin.

Kur avioni mbërriti në aeroportin e Vnukovos, Gagarinin e priste një turmë kolosale njerëzish, e gjithë elita e pushtetit, gazetarë, operatorë. Nga avioni deri te tribuna qeveritare ishte shtruar një rrugicë prej qilimi të kuq, nëpër të cilën do kalonte kozmonauti.

Në pamjet e kinokronikës të gjithë vërejtën, që, rrugës për në tribunë Gagarinit iu zgjidhe lidhësja e këpucës.” Në të vërtetë nuk ishte lidhëse, por tiranda e çorapes, – kujton Sergej Hrushovi, djali i liderit sovjetik Nikita Hrushovit. – Atëherë çorapet i bënin pa llastik te qafa, prandaj mbanin tiranda, që të mos binin çorapet. Gagarinit i qe liruar llastika dhe tokëza metalike e godiste dhimbshëm pas kyçit të këmbës”.

“Gagarinit i dhuruan lule dhe ai hupi në një veturë ZIL të hapur”, – përmend fjalët e Sergej Hrushovit Bi-Bi-Si – ja. Lideri sovjetik nuk deshi të hipte në po atë makinë dhe të tërhiqte vëmendjen e të tjerëve, prandaj i tha Gagarinit: “Eshtë festa jote, jo imja”, por Gagarini e tërhoqi përdore dhe e futi në ZIL.

Të nesërmen në sheshin e Kuq, para turmës së ngazëlluar, Gagarini i raportoi udhëheqjes së vendit, se “detyra e ngarkuar u krye me sukses”.

Imuniteti kundër “semundjes së yjeve”

Gagarinit i dhanë titullin “Hero i Bashkimit Sovjetik”. Po atë vit dita e fluturimit në kozmos u shpall ditë feste, Dita e Astronautikës. Shumë shpejt fama e Juri Gagarinit i kaloi kufijtë sovjetikë. Ende pa kaluar një muaj nga dita e fluturimit, atë e nisën në udhëtimin e parë jashtë shtetit.

Me të ashtuquajturin “Mision i Paqes” kozmonauti i parë vizitoi Çekosllovakinë, Finlandën, Anglinë, Bullgarinë dhe Egjiptin. Atë e pritën mijra njerëz, me të kërkuan të takolen krerët e shteteve dhe njerëzit e shquar. Sa vlen vetëm rasti me mbretëreshën e Britanisë së Madhe. Në kundërshtim me traditën, ajo kërkoi vetë të bënte një foto me kozmonautin e parë “për kujtim”, duke e përligjur këtë me fjalët: Gagarini nuk është njeri i zakonshëm tokësor, por… “qiellor”.

Vetë Juri Aleksejeviçi e kujton këtë takim dhe drekën me këto fjalë: “Jam ulur dhe nuk po di, nga çfarë nis? Epo.., mendova, do shoh, si do e nisë ajo, pastaj të nis edhe vetë. Kurse ajo vetëm rri, më vështron dhe buzëqesh. Atëherë i thashë: “Madhëria Juaj, unë jam pilot i thjeshtë, nga ata, që ju keni plot… nuk më kanë mësuar, si t’i përdor të gjitha këto”. Kurse ajo: “Mister Gagarin, unë jam rritur dhe edukuar në pallatin e Bakingemit,por edhe unë nuk po di, nga ta nis. Le të hamë si i vjen për mbarë secilit…”

Të habit fakti, që Gagarini nuk manifestoi një gram mendjemadhësi. Miqtë dhe kolegët vazhdimisht thonin, se Jura ka mbetur po ai, që ka qenë, prandaj e donin edhe më shumë. Shënimet në ditarin e Gagarinit dëshmojnë, që ai u përpoq shumë të mos binte pre e “sëmundjes së yjeve”.

“Si të tjerët, edhe unë bëj shumë gabime, – shkruan ai. – Kam dhe dobësitë e mia. Nuk bën ta idealizosh njeriun… Ndryshe vjen puna të të duket vetja djali më i mirë… sa të vjen të pështirë”.

Megjithëse shumë i zënë me punë, Juri gjithmonë gjente kohë për familjen, të shoqen Valentina dhe dy vajzat, Lenën dhe Galjen, të cilat i quante “Sindikatë” dhe Cerlë dimërake”. Më vonë Galja Gagarina do të kujtonte, që i pëlqente të shihte, si përgatiteshin prindërit për pritje: “Babi dilte me të gjitha medaljet; mami vishte rroba të mrekullueshme, që ja dhuronte ai. Ajo kishte flokënajë të veçantë, gërsheta deri te gjunjët. Babi mahnitej dhe i bënte komplimente”.

Endrra për fluturim të dytë

Juri Aleksejeviçi ëndërronte për nje fluturim të dytë, më të vështirë dhe më të gjatë. Mirëpo nuk deshën ta rrezikonin simbolin e vendit, astronautin e parë. Për çka Gagarini thoshte: “Nuk dua të mbetem eksponat muzeu. Kozmonauti duhet të fluturojë në Kozmos, për të kjo është njëlloj e natyrshme, sa dhe… të marrë frymë. E ndalon dot tjetrin të marrë frymë?! Do vë të gjitha forcat, që të fluturoj sërish”.

Midis të tjerave, meraku i pushtetarëve nuk ishte i pabazuar. Në vitin 1967 Gagarini ishte dublant i Vladimit Komarovit në fluturimin me anjen Sojuz-1. Më 24 prill Komarovi u vra gjatë kryerjes së programit të fluturimit, kur gjatë zbritjes në Tokë nuk doli parashuta kryesore e aparatit.

Krahas punës në Qendrën e përgatitjes së astronautëve Gagarini ndiqte studimet në akademinë inxhinierike luftarake ajrore “Zhukovski”. Ai ishte njeri shumë i përgjegjshëm. Me aftësi kolosale për punë. Nuk kishte diçka, që ai nuk arrinte ta bënte: shkonte në vende të ndryshme, bisedonte me njerëzit, zgjidhte shumë probleme. Më duket, se po të ishte gjallë, ai do arrinte të tjera suksese”, – shkruan Galina Gagarina.

27 mars 1968

Atë ditë Juri Gagarini dhe Vladimir Seregini kryenin një fluturim stërvitor në qiellin mbi fshatin Novoselovo, rajoni Kirzhackut, qarku i Vladimirit “Detyrën në zonë e kreva!” – raportoi Gagarini. “Saktësoni lartësinë!” – i tha drejtuesi i fluturimit. Por përgigje nuk mori… kurrë. Në vendin e katastrofës u gjetën një copë të bluzës verore të Gagarinit; në xhep tallonat e mensës, patenta e shoferit, 40 rubla dhe fotografia e Sergei Koroljovit. Kur njoftuan në radio për tragjedinë, shumëkush nuk i besoi fjalët e spikerit. Miliona njerëz, për të cilët Juri Gagarini ishte njëherit edhe krenaria dhe shembulli për t’u imituar, e morën vdekjen e tij si humbje të vetën.

Valentina Ivanovna Gagarina e përjetoi këtë hidhërim më rëndë nga të gjithë. Ditët e para pas tragjedisë ajo u përpoq të mbahej, por të afërmit i shqetësoi vështrimi i saj apatik, i përhumbur. Atëherë Nikollaj Kamanini i tha: “Valja, nuk të ngushëllojmë dot dhe nuk do provojmë ta bëjmë këtë. Por… të gjithë të lutemi të mos harrosh fëmijet tuaj me Jurën. Ti e ke detyrë të jetosh, për t’i rritur dhe edukuar vajzat të denja për kujtimin dhe lavdinë e Jurës”.

Valentina Ivanovnës i dhanë edhe letrën e Gagarinit, të shkruar në vitin e largët 1961, pal kohë para startit të “Vostok-1”. “Te teknika kam besim të plotë. Por ja që ndodhi, njeriu mund ta thyejë qafën edhe në vend të sheshtë. Nëse ndodh gjë, mos u brengos nga hidhërimi, ruaji vajzat, bëji të rriten jo dembele, por njerëz të vërtetë. Jetën tënde rregulloje, si ta quash të nevojshme… Si tepër e trishtuar doli kjo letër. Shpresoj të mos e shohësh kurrë”.

“Jura është me ne”

Çdo vit më 9 mars, në ditëlindjen e Juri Gagarinit, astronautët vijnë në vendlindjen e tij, në qarkun e Smolenskut. Sipas traditës, ata ndalen pranë pusit të “Gagarinit” dhe pijnë me radhë ujë nga kova. “Sikur s’ka ndonjë gjë të veçantë… ja, pive pak ujë të ftohtë dhe… por… diçka këtu, në gjoks… sikur na thotë: Jura është me ne!” – shprehet astronauti Boris Volinov, nga grupi i parë, grupi i Gagarinit.

Më 9 mars mblidhen edhe të afërmit e Jurit, vajzat me familjet e tyre. E madhja, Elena, që nga viti 2001 është drejtoreshë e muzeve të Kremlinit të Moskës; e vogla, Galina, jep mësim në Universitetin ekonomik rus “Plehanov”. Galina kujton: “Se si një ditë, në një gosti modeste, vajza ime Ekaterina papritur tha, që gjyshja (Valentina Gagarina vdiq më 17 mars 2020) është njeriu më i lumtur ndër ne të gjithë. Sepse njohu nje burrë, pas të cilit nuk i duhej më tjetër. Mami u habit shumë, por pastaj e pranoi: “Në fakt, Katja, ke të drejtë…”