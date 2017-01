Si e “zbutën” librat komandantin SS

“…Po sa më afër ndihej era e fitores aq më të egër bëheshin gjermanët që vendqëndrimin e tyre e kishin në qytet, në Elbasan*). U tremba shumë kur lexova në një buletin të luftës…se gjermanët kishin bërë raprezalje në lagjen Kala, pikërisht në mëhallën tonë…

Po në shtëpinë tonë?…

Pak më vonë më treguan se atë ditë kishin hyrë gjermanët edhe në shtëpinë tonë. Atë çast pati qenë vetëm nana. Si kishin kontrolluar për materiale kompromentuese dhe s’gjetën gjë, e kishin pyetur nanën për Sofokliun (vëllai i A. Budës, partizan, shën. red.). Dhe ajo iu qe përgjigjur si trimëreshë:

-Ju që keni armët gjinieni!

-Ne kemi jo vetëm armët po edhe forcën që i bëjmë njerëzit të dëftejnë, – kishte përkthyer shoqëruesi fjalët e komandantit SS.

-Po këtu u pa që s’kish gja! Ku ta di unë!? Aty ke s’ka, s’merr as perëndia, – ishte përgjigjur ajo.

Oficeri gjerman, si kish ndejtur i menduar për pak çaste kish urdhëruar që të digjej shtëpia. Nanës, siç tregonte më vonë, i qenë prerë gjunjët, po veten e kish mbajtur. Ushtarët shkuan me ngut për të zbatuar urdhrin. Kishin dalë për të marrë mjetet përjashta, kurse komandanti filloi të vërtitej nëpër shtëpi, duke i hedhur një sy dhomave nga kishin dalë ushtarët pak më përpara, mbasi kishin bërë kontrollin.

Me të vajtur te dhoma e librave (biblioteka me 20 mijë vëllime, shën. red.) ishte ndalur te dera. S’kishte bërë as një hap brenda dhe kishte mbetur i shtangur. Pastaj kishte hyrë dhe kishte qëndruar përpara serive të librave të lidhura bukur në katet e mesit të rafteve, që ngriheshin deri në tavan dhe s’lëvizte. Ndoshta kanë qenë Gëte, Shiler, Hajne etj., se pak a shumë seritë e tyre i kam të lidhura mirë.

Ai kish marrë prej andej një libër në dorë, e kish parë dhe e kish vënë prapë në vend. Po kështu edhe kur kish qëndruar në një raft tjetër. “Ma nuk pashë, se vojta u ula ne kuzhinë. S’po rrija ma në kambë, shtëpinë e pat marr lumi. Po, zot, na ruej mendt e kreit!”, na tregonte nana më vonë. Sakaq erdhën ushtarët me bidonat me benzinë, kurse oficeri gjerman pati thirrur nanën në dhomën e librave dhe e kishte pyetur:

-E kujt është kjo bibliotekë?- i ishte drejtuar asaj përkthyesi, që me qëndrimin e vet transmetonte dhe rreptësinë e komandantit së bashku me fjalët që përkthente.

-E djalit tim, profesorit që ka studiuar në Austri!- i ishte përgjigjur ajo.

Oficeri gjerman pati tundur kokën në heshtje. Diçka u kishte thënë vartësve të tij dhe së bashku me atë edhe me përkthyesin ishin larguar ashtu siç kishin ardhur, “si era me shi”, pa thënë asnjë fjalë.

Librat e mi përsëri e kishin shpëtuar situatën, ngjarje që nana ime s’do të harronte ta vinte në dukje kurdoherë, sidomos në kohë ngushtice apo vështirësish për banim, sa herë që librat bëheshin pengesë.

* Shkrim i profesor Aleks Budës, marrë nga libri i Tatjana Haxhimihalit (e bija) “Aleks Buda”, kujtime, vëll. I, Botim i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, Tiranë, 2005. Titulli i këtij publikimi është i redaksisë