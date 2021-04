“Si guxon ti, vjen këtu dhe…”, ‘festë’ në Athinë, Mitsotakis përgëzon Dendias për qendrimin në Ankara

Konferenca e përbashkët mes ministrave të jashtëm të Turqisë dhe Greqisë në Ankara u shoqërua me mjaft tension mes Dendias dhe Çavusoglu, ku ndër të tjera ky i fundit iu drejtua homologut me fjalët “si guxon ti të vish këtu dhe të na akuzosh?”, por një gjë e tillë është pritur me entuziazëm ne Athinë.

Mediat greke raportojnë se kreu i qeverisë Mitsotakis ka takuar fill pas vizitës vartësin e tij Dendias duke e përgëzuar për qendrimin në Ankara. Mësohet se Mitsotakis i ka thënë atij se u përball me një situatë të vështirë në Ankara, të cilën e tejkaloi me shumë sukses.

Çfarë ndodhi dje?

Shtypi grek shkruan se Nikos Dendias kishte një urdhër të qartë nga Kryeministri Kyriakos Mitsotakis për t’iu përgjigjur në përputhje me rrethanat deklaratave provokuese të Turqisë.

Përveç kësaj, burime diplomatike, duke komentuar “ping pongun” e deklaratave të Dendias-Çavuşolglu, thanë: “Kur flasim ndërkombëtarisht dhe kjo përfshin turqit, ne promovojmë pozicionet tona dhe të drejtat tona. Të cilat dihen. Dhe ato bazohen në legjitimitetin ndërkombëtar.

Këto janë pozicionet tona. Dhe këto janë pozicionet e tyre. Ne kemi një qasje të ndryshme me Turqinë në zgjidhjen e çështjeve të ndryshme. E jona bazohet në vlerat evropiane. Dhe në të Drejtën Ndërkombëtare. Pala greke theksoi axhendën pozitive, prandaj propozoi bashkëpunim në fushën ekonomike. Ne gjithmonë vijmë me ndershmëri dhe humor të mirë.

Por ne do të mbrojmë pozicionet tona. Ministri i Jashtëm është në konsultim të plotë me Kryeministrin. Ata patën një bisedë të gjerë dje dhe sot, pas takimit me Tajip Erdogan dhe para takimit me Mevlüt Çavuşolulu. Dhe Ministri i Jashtëm kishte një urdhër të qartë, nëse provokohej, të përgjigjej në përputhje me rrethanat”, tha zyrtari grek.

Por çfarë ndodhi?

Atmosfera nisi e përzemërt në një paraqitje mediatike pas takimeve, u acarua shpejt, kur ministri Dendias tha se shkeljet e sovranitetit grek do të përballeshin me sanksione dhe ministri Çavusoglu i quajti komentet e tij “të papranueshme”.

“Ju vini këtu dhe përpiqeni të akuzoni Turqinë, për t’i dhënë një mesazh vendit tuaj. Unë nuk mund ta pranoj këtë”, tha Çavusoglu në përgjigje të komenteve.

Dy vendet janë aleatë në NATO por kanë mosmarrëveshje për shumë çështje, të tilla si pretendimet për shtrirjen e shelfeve të tyre kontinentale në Mesdhe, hapësirën ajrore, burimet e energjisë, Qipron e ndarë etnikisht dhe statusin e disa ishujve në Egje.

