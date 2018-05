Precedenti “Xhafa” dhe rasti “Tahiri”

Bedri Islami

Dje, si nuk ishte menduar, sidomos nga opozita, Agron Xhafa, vëllai i Ministrit të Punëve të Brendshme, pasi bëri të njohur letrën e tij, arriti në shtetin fqinj, Itali, për t’u dorëzuar pranë strukturave të drejtësisë, dhe, për të vuajtur dënimin e tij ose rishikimin e procesit.

Sido që të jetë, ai, pa asnjë dyshim, që ka patur edhe mendimin e mbështetjen e vëllait të tij, dhe, duam apo nuk duam, më shumë se gjithçka tjetër, do të mbetet fakti që, për herë të parë, njëri ndër funksionarët më të lartë të shtetit dhe në një post të rëndësishëm, dorëzon vëllain e tij në organet e drejtësisë, për më tepër në një shtet tjetër, nga i cili, deri tani, nuk ka pasur asnjë kërkesë për ekstradimin e tij, asnjë ndërhyrje, veç ndalimit disa javor, 16 vite më parë, dhe dëbimit.

Nëse ky ka qenë qëllimi i parë i opozitës, rikthimin në vuajtjen e dënimit të një njeriu për çfarë ka ndodhur kaq vite më parë, kjo është arritur. Por, a ka dashur kaq dhe çfarë do të thotë shembulli i tashëm Xhafa në politikën shqiptare, a do të ketë vazhdimësi e gjithë kjo apo do të jetë një rast i veçantë, sporadik, më shumë i bërë nga halli se sa nga dëshira, a do të mund ta përballojë opozita një precedent të tillë?

Mendoj se, nëse deri tani Fatmir Xhafa ka qenë njeriu i rreptë i ligjit, pas kësaj ai do të shihet edhe si dora e fortë e ligjit. Nëse deri tani opozita e ka parë shansin e saj në largimin e ministrit Xhafa si një shkak për betejë politike, tani e tutje ajo do e shohë një domosdoshmëri, sepse do të jetë edhe më e frikësuar për fatin e saj, veç e veç, si njerëz që kanë shkelur ligjet me dy këmbët, me dy duart e familjarisht. Ai, ministri Xhafa, që, pa ngurrim dhe pa ndërhyrje të shtetit fqinj, nis vëllain e tij drejt një burgimi jo të shkurtër dhe jo të lehtë, tani do të ketë edhe mbi vete gjithë sulmet e opozitës, nga të gjitha anët, pasi precedenti që krijoi është mbytës për to, e për më tepër është i frikshëm.

Mendoni për një çast sikur Sali Berisha të merrte për dore, atë birbon e tij pasanik, dhe ta dërgonte tek prokuroria e përgjithshme, menjëherë pas rastit Gërdeci. T’u thoshte prokurorëve, “e di, ju jeni të paanshëm, jeni dinjitozë, ju e bëni ndërshmerisht punën tuaj, për më tepër se këtu është ajo që e kam quajtur Silvia Konti, zonja Rama, dhe nxirreni të vërtetën”.

E mendon dot kush këtë?

Nuk besoj se ka një njeri të tillë, me imagjinatë kaq të sëmurë. Përse? Sepse, të gjithë, me zë e me foigurë, panë se si ish shefi i qeverisë, punën e parë që bëri, iu vërsul prokurorisë së shtetit, i quajti me një gjuhë halabakësh, si rrugaç i shkallës sipërore, si njerëz të lidhur me krimin, si mbetje të komunizmit, si kupolë e korrupsionit dhe, në fund, i detyroi të tërhiqeshin, fillimisht nga çështja dhe më pas nga gjithë sistemi i drejtësisë.

E mendon dot një shef qeverie, i cili deklaron gjithë ditën se është në radhë të parë njeriu i familjes dhe i kanunit dhe nuk njeh as baxhanakun e tij, të cilin, i biri e kishte dërguar si taksambledhës në kantierin e vdekjes dhe babai i tij qëllimisht ia ngatërron emrin.

Shqipëria ka pasur mjaft, shumë më tepër se sa është menduar, kur familjarët e “të fortëve” në politikë janë bërë pjesë e krimit. Por nuk ka pasur asnjë rast kur ata vetë e kanë dërguar njeriun e tyre drejt gjykimit, hetimit apo drejt një vendimi të sigurtë për dënim. Rasti “Rusmajli”, megjithëse edhe asaj kohe ka qenë i veçantë, nuk është në këtë tagër, e përgatitur pas kulisave për të hequr qafe një njeri që shpejt mund të ishte dëmi i tyre, gjithçka u sajua dhe mbaroi për një dorëheqje.

Tani, gjërat janë ndryshe, shumë më ndryshe, sepse nuk është fjala për një largim nga pozita, që edhe ashtu nuk është e përhershme, por për shumë më tepër se sa kaq.

Po kthehem përsëri tek një shembull familjar. Me dëshmi tepër të besueshme, Argita Malltezi, kërkonte 3 milionë euro për një firmë të babait të saj. Për një investim madhor që mund të ishte i favorshëm për zhvillimin e vendit. Babai mund ta kishte vënë firmën pa e pyetur të bijën, dhe nuk kishte përse ta pyeste. Ajo nuk ishte pjesë e shtetit, megjithëse punët e shtetit i zgjidhte ajo. Kur pagesa 3 milionë euroshe nuk u bë, investimi përfundoi. Gjithçka u bë publike. Kishte ndonjë burrë prokuror apo burrneshë prokurore që i shkoi ndër mend se mund të thërriste bijën berishiane dhe ta pyeste, të paktën ta pyeste, se çfarë qndron pas kësaj? Asnjë! Mbi to vigjëlonte jo vetëm ati, por edhe një lukuni tjetër bashkëpunëtorësh të të atit, që i dinin huqet dhe inatet e tij.

Opozita, kur ishte në pushtet, vepronte ndryshe e ndryshe vepron edhe tani. Ndjenja e frikës së saj është e justifikueshme, pasi e dinë se çfarë ka ndodhur në kohën e tyre. Për shembull, një Mul, deputet i Kukësit, dikur ministër – tani duket si xhandar i rëndomtë, kur kishte një funksion shtetëror tjetër, të gjithë vëllezërit e kunatat i bëri me shtëpi plazhi në Sarandë. E pyeti njeri? Jo, as dje e as sot. Që të mos thirren as nesër, bubullijnë, krijojnë video të rreme, sulmojnë dhe janë gati të përmbytin gjithë parlamentin e bashkë me të edhe gjithë Shqipërinë.

Precedenti i ri “Xhafa” do i hapë punë njerëzve të politikës dhe sidomos atyre që i kanë këmbët në krim dhe kokën në hakërrim.

Nuk u habita aspak kur mësova se bashkëshortja e Kostë Trebickës, njeriut që u gjet i vdekur pas një “aksidenti” të çuditshëm dhe për verifikimin e të cilit u “integrua” një specialist rrugësh dhe jo një institucion, ishte tani bashkëpronare e një universiteti privat. Ndoshta në të njëjtin ku është edhe gruaja Nishani. Nuk u habita, sepse është bërë traditë e opozitës së tashme, kur ishte në pushtet, që të të shpërblejë pas goditjes. Kjo ka ndodhur me shumë e shumë vetë e do të ndodhë rishtas nëse ajo rivjen në pushtet. Por, nuk ka ndodhur kurrë që njerëzit e saj, t’i marrë për krahësh dhe t’i dërgojë para strukturave të drejtësisë. Ju kujtohet Sefgjini, njeriu që qëndron pas zhdukjes së Remzi Hoxhës, pikërisht në kohën kur SHIK-u i Gazidedes kishte marrë hijen e rëndë të Sigurimit të Shtetit? Normalisht, sipas ligjeve të kohës, ai duhej të largohej nga detyra, pasi çështja e tij ishte jo vetëm në hetim, por edhe në gjykim. Berisha nuk e dha, përkundrazi, e rriti edhe më tej në detyrë dhe për të treguar forcën hakmarrëse, e dërgoi pikërisht drejtues në një institucion burgjesh, si për t’iu thënë të tjerëve se, këtu, pikërisht këtu dhe me këtë njeri mbi kokë, që ju ka vrarë, e keni vendin.

Qeveria e 21 janarit, jo vetëm që nuk dha njeri nga vetja për masakrën që bëri, por, edhe kur prokuroria, pra institucioni suprem për hetimin, urdhëroi ndalimin e disa pjesëmarrësve të zinxhirit komandues të gardës që bëri vrasjet, e kundërshtoi urdhrin, e hodhi poshtë, duke bërë një puç shteti, duke rrënuar institucionet e shtetit dhe duke iu vërsulur tre institucioneve që ishin jashtë kontrollit të tij: institucionit të presidentit, të prokurorisë dhe të shërbimit informativ. Ndue Prendi ishte më i vlefshëm se sa gjithë ngrehina e shtetit. Ai hodhi ngrehinën dhe mbajti Prendin. Qeveria e kohës hodhi në erë Gërdecin, por mbajti Shkëlzenin dhe Mediun; përmes një mjeku të lagjes, pasi vodhi Rrugën e Kombit, mbrojti Bashën, kanakarin e familjes; dhe këto janë shembujt më të njohur, për të mos shkuar më tej në aferën CEZ, dështimin e gjyqeve, prangosjen e prokurorisë, zaptimin e institucioneve të drejtësisë, duke shkuar deri në përqeshjen e kombit me vendosjen në krye të “unitetit” një kapter të politikës, që bëri gjithçka, deri edhe u përgatit për një hakërrim ndaj shtetit të tij, përmes thirrjes që” t’u qëndrojmë fort përballë socialistëve”.

Çfarë tregon precedenti i ri “Xhafa” dhe çfarë tregon, po ashtu, edhe rasti “Tahiri”?

Të dy rastet kanë ngjashmërinë e tyre, por kanë edhe të ndryshmet.

E përbashkëta qëndron në faktin se kemi të bëjmë me dy nga figurat e njohura qeverisëse dhe politikëbërse të një force politike, më e madhja dhe më e votuara në vend, në të gjithë kohërat pluraliste. Për një rastësi, të dyja lidhen me përsonalitete që kanë drejtuar ose drejtojnë Ministrinë e Brendshme.

Në të dy rastet, forca e tyre politike, në asnjë moment nuk i ka marrë në mbrojtje. I ka hapur rrugën drejtësisë dhe e ka lënë të lirë të veprojë.

Krejt ndryshe nga sa ka ndodhur dhe sa mund të ndodhë me opozitën në pushtetin e dikurshëm ose nëse një herë do të mund të vijë në pushtet.

E përbashkëta tjetër është se, në dy rastet, edhe kur mes qëndrimit të njërit dhe të tjetrit ka pasur dallime, forca politike nuk është bërë pjesë, duke marrë njërin nën sqetull e duke përplasur tjetrin.

Asnjëherë nuk ka ndodhur kjo me ata që sot çirren e bërtasin, sikur zbukuan një kontinent të ri. Përkundrazi, i kanë marrë në mbrojtje dhe kanë kërcënuar apo fyer gjithë opionin ndërkombëtar dhe përfaqsues të rëndësishëm ndërkombëtar.

Nëse sot, me të drejtë apo jo, një ish ministër i brendshëm është nën arrest shtëpiak, nga përgjime mafiozësh, të cilët mund të flasin gjithçka e me këdo, kur u zbuluan dokumente të rëndësishëm të ambasadës amerikane që ndërthurnin emrin e zevendësministrit Kuliçaj, kushëriri i të cilit tani del njëri nga bosët e drogës së fortë, pikërisht me trafikimin e drogës, askush nuk lejoi hetimin e mëtejshëm. Përkundrazi e morën Kuliçajn dhe e bënë këshilltar të grupit parlamentar, më shumë për t’i mbajtur nën kontroll deputetët që mund të rebeloheshin.

Ndryshimi mes precedentit “Xhafa” dhe rastit “Tahiri” qëndron në faktin se njëri është personalisht nën hetim dhe në këtë rast forca e tij politike nuk mund të bëhej as çadër dhe as çomangë mbi drejtësinë, ndërsa, në precedentin “Xhafa”, duke u nisur nga një dënim i vëllait u kërkua të rrëzohej një qeveri që, edhe sot, megjithë mëkatet e saj, do të kishte fituar shumicën parlamentare, në mos më shumë.

Që nga sot, e di, jam i bindur, se shumë leqe do të kenë filluar dridhjen e tyre.

Një këshillë për shefin e qeverisë, jo e natyrshme dhe me bindjen se do të jetë i kuptueshëm humori i kësaj radhe: bëjeni edhe një kompromis me Lulin, po vjen 18 maji, si rast jubilar, jepini diçka ku mund të fitojë dhe opozita do të heshtë. Sepse nuk kanë dalur për të ndërtuar, po për të plaçkitur. Të mirët ikën prej saj, ata që kanë mbetur janë ende të babëzitur.