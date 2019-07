Si i përgjigjet MF pyetjes pse u dha koncesioni kur ka vendim gjykate

Ministria e Financave ka bërë një deklaratë lidhur me procedurat për dhënien me koncesion të kolaudimit të pompave të naftës.

Ministria shpalli dje fitues kompaninë “Noa Control”, e cila kishte paraqitur një ofertë të pakërkuar që ishte bërë në tetor.

Fituesi u shpall megjithëse Gjykata Administrative e Shkallës së Parë, e kishte shfuqizuar në maj të këtij viti vendimin.

Ankimimin pranë kësaj gjykate e bënë zviceranët e Penzoil, një kompani e interesuar për këtë koncesion por që u shpreh se kriteret e vendosura në garë nuk ishin të drejta për të gjitha kompanitë.

E pyetur si ka dhënë një vendim në kushtet kur gjykata ka vendosur të kundërtën, Ministria thotë se është mbështetur në ligjin për PPP dhe se vendimi i gjyqit nuk është përfundimtar.

Nuk është e qartë si e di MF cili do jetë vendimi përfundimtar dhe nëse ky do konfirmonte shkallën e parë, çfarë ndodh me fituesin.

Dje u mësua se koncesionari ka ofruar rreth 600 mijë euro investim ndërkohë që fitimet e bazuara tek pagesa të shpallura të detyrueshme, llogariten në 60 deri 70 milionë euro përgjatë periudhës që shtrihet koncesioni.

Fitime të cilat kalojnë me këtë kontratë nga shteti, te fituesi privat.

Më poshtë, pjesë nga reagimi i sotëm i MF në përgjigje të pyetjeve të medias:

“Procedura e nisur për dhënien me koncension të shërbimit “Shërbimi i kontrollit ligjor të instrumeteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm” në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 365 datë 20.06.2018 “Për dhënien me koncesion të shërbimit të kontrollit ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarës të karburantit dhe gazit të lëngshëm dhe miratimin e bonusit në procedurën konkurrues që i jepet shoqërisë”, pas pezullimit për shkak të shqyrtimit të ankimit nga njëra nga palët e interesuara, u vu në lëvizje dhe vijoi nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MFE) me cilësinë e Autoritetit Kontraktor, në zbatim të vendimit të marrë nga Komisioni i Prokurimit Publik (KPP) nr.77/2019 datë 07.02.2019, dhe në përputhje të plotë me legjislacionin për koncesionet dhe partneritetin publik privat.

Përsa i përket shqyrtimit gjyqësor të çështjes mbi bazën e kërkesëpadisë së paraqitur nga subjekti i interesuar kundër vendimit të KPP, ai gjithashtu po ndiqet nga strukturat e MFE dhe Komisionit të Prokurimit Publik dhe efektet e vendimeve sipas shkallëve të gjykimit tij po zbatohen dhe do të zbatohen rigorozisht në përputhje me fuqinë dhe formën e akteve përfundimtare të gjykatës kompetente. Aktualisht, disponohet vetëm vendimi i gjykatës së shkallës së parë administrative Tiranë, i cili referuar fuqisë zbatuese të tij nuk është një vendim përfundimtar i formës së prerë. Çështja është adresuar apelimit në Gjykatën kompetente Administrative të Apelit, Tiranë”.

d.a. / dita