“Si ish-drejtor tri bankash, di se fitimi i vjetër nuk ngopet me fitim të ri, siç nuk ngopet deti me ujë”. Dy letrat e Dhimitër Paskos para vdekjes që duhen lexuar

Dhimitër Pasko (Mitrush Kuteli) me të drejtë është quajtur dhe është klasifikuar si “babai i prozës shqipe”.

Veprat më kryesore të tij janë: Rrjedhin lumenjtë, Vjeshta e Xheladin Beut, Lasgush Poradeci (1937), Netë Shqipëtare (1938) , Pylli i gështenjave (1958), Ago Jakupi, e të tjera rrëfime (1943), Sulm e Lotë (1943), Shënime letrare (1944), Havadan më havadan (1944), Kapllan Aga i Shaban Shpatës (1944), Fshati ynë e pi rakinë, Dashuria e barbarit Artan për të bukurën Galatea (1946), Tregime të moçme shqiptare (1965), Tregime të zgjedhura (1972) , Baltë nga kjo tokë (1973), Në një cep të Ilirisë së poshtme (1983) , Këngë e britma nga qyteti i djegur, E madhe është gjëma e mëkatit (1993), Xinxifilua (1962), Rine Katerineza, etj.

Letërsia është ana e tij e njohur.

Duhet thënë se veprimtaria financiare, ekonomike dhe bankare e Dhimitër Paskos (Mitrush Kutelit), është pak e njohur për opinionin shqiptar.

Edhe pse ai i ka botuar librat ekonomikë, broshurat apo studimet me disa pseudonime si: Dr.Pas, PAS, AB etj.

Në të vërtetë Dhimitër Pasko ka botuar 16 libra dhe broshura të ndryshme sidomos mbi problemet e monedhës dhe të kreditit në Ballkan. Mes të tjerash: “Huarat me forcë mbi qarkullimin e monedhës” (botuar më 1933 nga Instituti Ekonomik Rumun); “Bankat Bujqësore të vendeve të Ballkanit” (viti 1934, broshurë); “Sistemet e Bankave të Emisionit të Vendeve të Ballkanit”, ku përfshihen bankat turke, bullgare, greke, jugosllave, shqiptare, botuar më 1933; “Banka Kombëtare e Shqipërisë”, “Krediti bujqësor”, botuar më 1937, “Dhjetë leksione për monedhën, kreditin dhe shërbimet” më 1938; “Kriza e Kontrollit në shoqëritë parashtetërore”, etj.

Ai ishte edhe përkthyes brilant.

Ka përthyer shkëlqyer “Kujtimet e një gjahtari” të Turgenjevit, “Tregimet e Petërburgut” dhe “Shpirtra të vdekura” të Gogolit, “Zotërinj Gollovlinovë” të Sllatikov Shçedrinit.

Në 1948 u dënua me 5 vjet për agjitacion dhe propagandë. Gjykata i hoqi dënimin shtesë për sekuestrim pasurie, pasi rezultonte në gjendje të vështirë ekonomike edhe pse kishte qenë tre herë drejtor bankash.

Letrat e tij janë botuar në DITA nga profesor Nasho Jorgaqi. Më poshtë do sjellim pjesë nga dy prej tyre që ai ia ka shkruar gruas së tij në muajt e fundit të jetës:

E dashur Efterpi,

Unë e shoh tani vdekjen si një lirim nga dhembjet. Nuk e dua, po nuk e largoj dot. E shoh se afrohet, më çik. Më vjen keq se do t’i le fëmijët të vegjël, pa krah, mbase në vobekësi të madhe, në pamundësi për t’u arritur synimeve. Pensioni im nuk do të mjaftojë. Fati im i keq, fati i tyre i keq…

Ndofta, pas vdekjes, kur të pushojnë pasionet dhe urrejtjet, shteti ynë mund t’ju ndihmojë për hir të punës sime së kaluar: në gazetari dhe letërsi, që në moshë të njomë, dhe sidomos në fushën ekonomike. Disa njerëz i dinë përpjekjet e mija kundër kapitalit italian, kundër grabitjeve gjermane.

Kam punuar pa interes vetiak, bile kundër interesit vetiak. Nuk kam ndjekur kurrë pasurimin tim, sepse ky pasurim mund të bëhej vetëm me dy mjete: me vjedhje (ka njëmijë e një mënyra vjedhjeje dhe unë s’kam përdorur asnjërën) dhe me trathëti, duke u shërbyer të huajve për të grabitur vendin dhe duke marrë para për këtë shërbim.

Zgjodha rrugën e kundërt: luftën kundër atyre që donin të grabisnin, atyre që grabisnin. Nuk i ndala dot të tëra, jo se s’desha, jo se kisha interes, po se s’munda.

Kaq munda, kaq bëra.

Nuk zgjodha kurrë udhën e rehatit vetiak, udhën e “urtë e butë e lugën plot”. Kam punuar shumë, kam dashur shumë, kam gabuar shumë. Tani jeta shkoi, nuk kthehet dot, nuk ndreqet dot. Unë kam pasur gjithnjë, si bir i një populli të vogël, një urrejtje të madhe kundër idesë së zezë “popuj mbi popuj” ose “të mëdhenj mbi të vegjël”, por “popuj përkrah popujsh”.

Ky parim ka ushqyer në mënyrë të vetëdijshme dhe të pavetëdijshme, automatikisht, veprimtarinë time. Kam qënë kundër rusëve sepse ata mbajnë nënvete dhe shkombëtarizojnë popuj të tjerë; kundër gjermanëve sepse kanë shfrytëzuar dhe zhdukur popuj të tjerë, kundër anglezëve për të njëjtën arësye.

Biri i një populli të vogël nuk mund të bënte ndryshe.

Në Rumani kam luftuar, aq sa mund të luftojë një njeri i vogël, kundër shfrytëzimit të kapitalit vëndas dhe të huaj. Këtë qëndrim kam pasur edhe kur isha drejtor banke. Një nga pasojat e para ka qënë një “skedë e zezë” në aparatin gjerman të Vjenës, më 1940-41. Për këtë “skedë të zezë” ardhi e më foli dikush në bankë: “Ç’po bën kështu? Nuk e di ç‘të pret? Pse kundërshton që vëndin e kapitalit çifut ta zerë kapitali mik gjerman?”

Unë di një gjë: kapitali s’mund të jetë kurrë mik, po vetëm kapital. Ay ushqehet me fitime, mbahet me fitime, rron për fitime. Dhe fitimet s’kanë kurrë të mbaruar. Njëja kërkon të bëhet dy, dyja katër, katra tetë, mija dhjetë mijë, milioni qindmilion e kështu me radhë. Në dëm të njerëzve, të popujve.

Si ish drejtor tri bankash, di se fitimi i vjetër nuk ngopet me fitim të ri, siç nuk ngopet deti me ujë…

