Si mund të shëndoshet gjendja në arsimin universitar?

Prof. Dr. Rami Memushaj

Është një aksiomë e njohur se suksesi në punën e shkollës varet nga ndërveprimi i tre faktorëve: nxënësit, tekstit dhe mësuesit. Kjo e vërtetë vlen jo vetëm për arsimin parauniversitar, po edhe për universitetin. Në qoftë se njëra prej këtyre hallkave çalon, atëherë puna bëhet e vështirë, po në qoftë se çalojnë të tri hallkat e këtij trinomi, atëherë duhet dhënë shenja e alarmit. Dhe ky është rasti për universitetet tona. Të dhënat e fundit të raportit të “Qëndresës qytetare”, të diskutuara në emisionin “Top Show”, flasin qartë për plagët nga të cilat vuajnë universitetet shqiptare. Fakti që 24% të studentëve pranojnë se janë gati të paguajnë për të marrë një notë kaluese, që ka pedagogë të cilët u shesin me detyrim studentëve libra me çmime 3–6 mijë lekë të rinj dhe të tjerë pedagogë të paaftë e të korruptuar, duhet të jenë një kambanë alarmi për Ministrinë e Arsimit, për qeverinë dhe për politikën në përgjithësi.

Universiteti përgatit kuadrat e të gjitha fushave që do të marrin në dorë jetën e vendit, po në qoftë se të diplomuarit prej tij janë me nivel të dobët ose e kanë blerë diplomën, atëherë shoqërisë shqiptare do t’i duhet ta paguajë shtrenjtë këtë në të ardhmen. Thonë se pas Luftës së Dytë një grup politikanësh gjermanë, duke parë vendin të kthyer në gërmadhë, mendonin se Gjermania kishte marrë fund. Por njëri prej tyre i kundërshtoi. I pyetur pse ishte optimist për të ardhmen e vendit, ai u tha: “Kemi universitetet.” Vërtet, Gjermania kishte universitetet, të cilat shumë shpejt e bënë këtë vend lokomotivë të Europës.

Po ne a kemi universitete të tilla? Shqipëria ka sot 37 universitete, një për çdo 80 mijë banorë, universitete që i ndan një rrugicë, universitete në kate pallatesh. Po universitete në kuptimin e vërtetë të fjalës nuk kemi. Universitetet tona nuk janë vatra të mendimit shkencor, po fabrika diplomash. Shkaku i kësaj gjendjeje janë politikat e gabuara arsimore të shtetit, ndërhyrja e politikës në jetën e universiteteve, shqyerja e portave të tyre për efekte elektorale dhe mbushja me drejtues e mësimdhënës të paaftë. Këto e kanë futur arsimin universitar në një krizë të thellë, që nuk mund të fshihet dot as nga drejtuesit e universiteteve, as nga qeveria. Sa më parë të pranohet kjo gjendje dhe të punohet për kapërcimin e saj, aq më mirë do të jetë për të ardhmen e vendit. Por duhet investuar sot, që efektet pozitive të duken të paktën pas njëzet vjetësh.

Debati në televizionin “Top Channel” zbuloi shumë plagë, megjithatë anëtarët e panelit nuk arritën të shqiptoheshin për rrugët e shërimit të këtyre plagëve. Arsyeja e këtij shkrimi është pikërisht të tregojë se ç’mund të bëhet për ta shëndoshur gjendjen në arsimin universitar dhe për këtë po marrim me radhë tre faktorët e mësipërm.

Atë mill na sjellin, atë bukë bajmë

Një nga tre faktorët që siguron suksesin në arsimimin e brezave, është vetë objekti i edukimit – nxënësi. Dhe kur vijmë tek universiteti, suksesi në përgatitjen e specialistëve të lartë varet shumë nga cilësia e kontigjenteve që pranon. Po a janë adekuate kriteret e përzgjedhjes së tyre? Dihet se pranimet në shkollat e larta në vendin tonë janë bërë duke ndjekur praktika të ndryshme: mesatarja e pashpallur dhe mesatarja e shpallur e shkollës së mesme para viteve ’90, mesatarja e kombinuar me konkursin dhe matura shtetërore pas 90-s. Përgjithësisht, ndryshimet e praktikave të pranimit kanë ardhur pas analizës së pluseve dhe minuseve të secilës praktikë, me përjashtim të mënyrës së fundit, që u imponua në mënyrë krejt arbitrare, pa asnjë arsye për të qenë. Kundër maturës shtetërore e ngriti zërin që në fillim prof. Mimoza Hafizi. Edhe ne patëm vërejtje, duke i argumentuar kritikat tona me të dhëna konkrete nga testimet dhe provimet me studentët e degës së gjuhës shqipe dhe të letërsisë të Universitetit të Tiranës. Nga testimet e përvitshme na dilte se rreth 20% e të pranuarve e kishin pasur këtë degë zgjedhje të parë, rreth 30% zgjedhje të dytë, ndërsa pjesa tjetër zgjedhje të katërt deri të dhjetë! Kjo do të thotë se gjysmës së studentëve i mungonte motivimi për të studiuar dhe se ishin regjistruar vetëm për të marrë një diplomë. Sa i përket nivelit të dijeve, kishte zbrazëti të mëdha në formimin e tyre të përgjithshëm: një e treta deri gjysma e të testuarve nuk bënin dot dallimin midis koncepteve “analizë” dhe “sintezë”, nuk dinin formulat bazë të gjeometrisë që mësohen në 9-vjeçare, nuk kryenin dot veprime elementare algjebrike si mbledhja e zbritja etj. Edhe më qartë niveli i tyre dukej në provimet e lëndës që jepja, ku kalueshmëria herën e parë ishte afër 25%, pothuaj tri herë më e ulët se në vitet kur pranimi bëhej me konkurs. Kurse në provimin e përsëritur, ndryshe nga më parë, studentët e mbetur nuk ishin në gjendje të merrnin notë kaluese edhe kur i lejoja të hapnin librin!

Në një nga këto vite, u përplasa me një koleg, i cili më kërkoi të kaloja një student. Kur i thashë se nuk mund ta vlerësoja me notë pozitive dhe se nuk ishte mirë të ndërhynte, m’u përgjigj: “Këtë mill na sjellin, këtë bukë bajmë”.

Pra, “mielli” që u shkon shumë degëve në universitetet tona, është i një cilësie shumë të dobët. Dhe për këtë fajin e ka matura shtetërore. Koha po provon se ky sistem shumë i kushtueshëm pranimi është një dështim i madh. Çdo vit raportohet për kopjime, madje mësuesit i lejojnë vetë maturantët të kopjojnë, gjë që ndodh në masë në shkollat private e publike, siç del nga pohimet e vetë mësuesve, po edhe nga studimet e kryera, si p.sh. prej Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë etj. Ky sistem pranimi ka favorizuar fakultetet e ekonomisë, juridikut, disa degë të inxhinierisë, por ka dëmtuar shumë fakultetet e tjera, sidomos ato të mësuesisë dhe të shkencave sociale, në të cilat shkojnë studentët më të dobët, ndërkohë që çdo fushë e jetës ka nevojë për të shkëlqyer. Kjo ka ndodhur sepse provimi i maturës shtetërore ka vrarë prirjet dhe talentet. Me këtë sistem pranimi, maturantët preferojnë ekonomikun, juridikun e informatikën, kur, normalisht, njeriu mund të ketë prirje për matematikë, për fizikë, për kimi, për biologji, për gjuhë, për histori, për gjeografi etj., po jo prirje për ekonomik a juridik. Prandaj të rinjve u duhet dhënë mundësia të ndjekin degën për të cilën kanë prirje, sepse atje mund të kenë më shumë sukses e t’i japin më shumë shoqërisë kur të dalin në jetë. Po të ndiqej shkollimi sipas prirjeve, fakulteteve që kanë pësuar nga sistemi aktual, do t’u riktheheshin studentët cilësorë.

Përvoja 60-vjeçare e universiteteve tona ka treguar se pranimi me mesataren e shkollës së mesme dhe konkursin ka qenë formula më e mirë. Rikthimi i kësaj metode pranimi do të sillte përkushtimin e nxënësve ndaj mësimit që në shkollën 9-vjeçare dhe thellimin gjatë viteve të shkollës së mesme në lëndët ku shfaqin më shumë prirje. Sot shohim se shumë të rinj shkojnë në shkollë pa libra e megjithatë kalojnë; ankohemi se të rinjtë nuk lexojnë dhe se kemi rreth 50% analfabetë funksionalë; shohim se në statistikën e krimeve moshat e reja zënë përqindjen më të madhe. Arsyeja e të gjitha këtyre është se një pjesë e mirë e të rinjve e kalojnë 9-vjeçaren e të mesmen pa mësuar. Kjo dukuri e dhjetë viteve të fundit ka ndodhur sepse ky sistem pranimi në universitet ushqen parazitizmin dhe kjo psikologji e të fituarit pa derdhur djersë ka infektuar brezin e ri të vendit.

Ministria e Arsimit e ka për detyrë të analizojë efektet e mënyrës aktuale të pranimit, të dëgjojë zërin e ekspertëve dhe të pranojë zërin kritik të shoqërisë civile, me qëllim që të gjendet formula më e përshtatshme. Për ne, matura shtetërore duhet të braktiset, si një praktikë që nuk dha rezultatet e pritura, dhe milionat e eurove që harxhohen për të, të përdoren për të ndërtuar shkolla të reja.

Tekstet

Studenti mund të marrë njohuri për një disiplinë mësimore nga burime të ndryshme: nga leksionet në auditor, nga literatura, nga interneti etj. Por burimi kryesor ku dijet jepen të koncentruara e të sistemuara është teksti mësimor. Në vitet ‘60–’70 të shekullit të shkuar një nga detyrat kryesore që shtrohej para katedrave të Universitetit të Tiranës, ishte hartimi i teksteve. Dhe kur shumë katedra ia arritën kësaj, kjo u vlerësua si një sukses. Në gjithë botën studentët pajisen me tekste mësimore, sepse pa to është e pamundur të përvetësohet një lëndë brenda 3-4 muajsh.

Akuzat që nyjëtohen nëpër televizione e gazeta se studentët detyrohen të blejnë tekstet mësimore, krijojnë te studentët dhe publiku i gjerë përshtypjen se tekstet janë të panevojshme. Në të vërtetë, në programet e miratuara nga departamentet përcaktohet literatura bazë dhe ndihmëse e një lënde, të cilën studenti është i detyruar ta studiojë. Prandaj nuk përbën shkelje t’u rekomandosh studentëve literaturën që parashikon programi. Shkelje e etikës dhe plagjiaturë është të kopjosh tekstin e tjetërkujt dhe ta paraqitësh në formën e leksioneve vetjake, sikundër ndodh në mjaft raste në universitetet tona; shkelje është t’u kërkosh studentëve të shfrytëzojnë vetëm tekstin tënd dhe jo edhe tekste paralele që mund të ekzistojnë; shkelje është t’i shesësh tekstet me listë dhe në zyra e jo në librari; shkelje është t’i vësh tekstit një çmim stratosferik, kur dihet që kostoja për faqe e një teksti pa ngjyra është rreth 1 lek i ri dhe çmimi i tekstit, duke llogaritur edhe fitimin e autorit dhe të librarit, nuk shkon mbi 1.500 lekë të rinj; shkelje e së drejtës së autorit është fotokopjimi i teksteve dhe shitja e tyre ditën për diell e nën hundën e organeve tatimore.

Në të vërtetë, problematika e krijuar me tekstet universitare i ka rrënjët te mungesa e mbështetjes financiare nga shteti për botimin e tyre, siç bëhet për arsimin parauniversitar. Në një shtet normal, tekstet mësimore nuk duhet t’i botojë autori me shpenzimet e veta, po universiteti, i cili duhet të ketë fonde për këtë qëllim. Po të bëhet kjo, të gjitha shkeljet që u përmendën kapërcehen lehtë. Sepse tekstet do të diskutohen e miratohen nga departamentet, aty do të shihet cilësia dhe vëllimi i lëndës që duhet përfshirë në to etj. Ndërsa enti botues do të përcaktojë një çmim afër kostos së tekstit dhe do të paguajë autorin e tij. Kështu nuk do të ketë tekste me çmime prej disa mijë lekësh dhe autorët nuk do të kenë më punë me shitjen e librave të tyre.

Por, që të bëhet kjo, universitetet duhet kenë fonde për botimin jo vetëm të teksteve mësimore e krestomacive, por edhe të veprave shkencore, të akteve të konferencave dhe të revistave universitare etj. Universitetet në botë janë edhe ente botuese. Edhe Universiteti i Tiranës ka pasur deri aty nga fillimi i viteve ’90 shtëpinë e vet botuese. Po, në kushtet kur numri i universiteteve është shtuar, një shtëpi botuese e librit universitar, siç ka qenë deri para do kohe, do të ishte zgjidhja më e arsyeshme.

Trupa akademike

Për përvetësimin e dijeve nga studentët roli i pedagogut është i pazëvendësueshëm. Mirëpo figura e pedagogut, e nderuar dikur, ka ardhur duke e humbur respektin e studentëve. Arsyet për këtë janë të shumta: në universitetet publike mungon disiplina formale, që shfaqet në moszhvillimin e orëve të mësimit në auditor dhe në shkeljen e rregulloreve; pastaj vijnë cilësia e ulët e leksioneve dhe e seminareve dhe shumë aspekte të tjera të munguara të punës me studentin. Thënë shkurt, një pjese të pedagogëve i mungon përkushtimi ndaj punës dhe studentit. Këtë mungesë pedagogë të tillë e mbulojnë me autoritarizmin dhe arbitrarizmin. Kjo e ka kthyer studentin shqiptar në një qenie të frikur, që nuk guxon të ngrejë zërin ndaj keqtrajtimit e padrejtësive. Ai ka frikë të kërkojë të drejtën e tij, të kërkojë të shohë provimin me shkrim dhe të kërkojë shpjegim për vlerësimin që i është bërë. Ndryshe ndodh në universitetet e botës, ku pedagogu e trajton si koleg studentin e vet, bashkëvepron me të në procesin e mësimdhënies, të kërkimit shkencor e në veprimtari të tjera mësimore.

Rrënjët e së keqes këtu janë në mungesën e mekanizmave që kontrollojnë sjelljen e pedagogëve, në mungesën e kontrollit të tyre në auditor, në mosvjeljen e vlerësimit të studentëve për pedagogët. Këtu ka ndikuar negativisht edhe punësimi i pedagogëve në bazë lidhjesh nepotike, të filiacionit partiak ose edhe kundrejt pagesës. Madje, nuk janë të rralla rastet kur jo vetëm asistentët pranohen në këto mënyra, po edhe drejtuesit e lartë, siç ka ndodhur për shembull në Universitetin “Ismail Qemali” të Vlorës, ku janë emëruar rektorë e zëvendësrektorë njerëz pa asnjë karrierë akademike. Praktika të tilla punësimi i kanë mbushur universitetet publike me pedagogë të paaftë, të cilët i bëhen krah atij që i ka sjellë, duke gëzuar në shkëmbim mbrojtjen e tij, që i bën të paprekshëm.

Universiteti nuk është vend për të punësuar militantët, po institucion akademik ku pranimet e emërimet duhen bërë në bazë të meritave akademike. Prandaj, për t’u hapur dyert më të mirëve, mendojmë se shkalla e dytë e kualifikimit pasuniversitar, shkolla e doktoraturës, të bëhet me shkëputje nga puna, siç është bërë vitet e fundit edhe në Kosovë. Ndoshta, mund të mos pranohen kandidatë vit për vit, po të paktën një herë në tre vjet, aq sa zgjat edhe cikli i shkollimit doktoral. Gjatë viteve të studimit do të spikatin doktorantët më cilësorë dhe prej tyre do të zgjidhen ata për të cilët ka nevojë institucioni.

Për shëndoshjen e gjendjes në universitete, duhet forcuar disiplina në punë dhe kërkesa e llogarisë. Për këtë, së pari, duhet të ngrihen e të funksionojnë të gjithë organizmat e hallkat që parashikon Ligji i Arsimit të Lartë; së dyti, duhet të fuqizohen mekanizmat e kontrollit brenda universitetit, nga Ministria e Arsimit, po dhe nga organizma jashtuniversitarë të interesuar. Dhe, së fundi, por jo e fundit për nga rëndësia, për shëndoshjen e gjendjes dhe pastrimin e shkollave të larta nga të paaftët, të korruptuarit, imoralët dhe të inkriminuarit, trupa akademike duhet t’i nënshtrohet vetingut, ashtu siç po bëhet në drejtësi, në të tre komponentët: aftësitë profesionale, figura morale dhe pasuria. Vetingu do të zbulojë ata që kanë doktorata të vjedhura, ata që kanë marrë tituj e grada shkencore të pamerituara si dhuratë nga politika për militantizmin e tyre, ata që, pasi kanë fituar një gradë a titull shkencor, nuk kanë kontribute të reja shkencore; ata që kanë pasuri të pajustifikuara apo kanë lidhje me botën e krimit.

Këto masa lidhur me tre faktorët që përmendëm në krye të këtij shkrimi, mendojmë se e përmirësojnë në mënyrë të dukshme gjendjen në universitetet tona publike për t’i kthyer ato nga fabrika diplomash në vatra të mendimit shkencor, ashtu sikurse duhet të jenë.