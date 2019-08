Bugajski sot në Dita: Si po përgatitet Rusia për zgjedhjet amerikane

Nga Janusz Bugajski

Provat që Moska po përgatitet për një ndërhyrje masive në fushatën e zgjedhjeve presidenciale për vitin 2020 në SHBA po shtohen. Nuk dihet se cili nga kandidatët do të favorizohet nga Moska, në fund, por qëllimi kryesor do të jetë nxitja e përçarjeve në shoqërinë amerikane si dhe e mosbesimit në procesin demokratik.

Që nga zgjedhjet e fundit presidenciale në SHBA, Kremlini ka zhvilluar metoda të reja dhe ka përcaktuar shtigje të reja për arritjen e qëllimeve të tij. Do të përqendrohet në të paktën katër mundësi ndërhyrje: dezinformim thellësisht të rremë, rekrutimin e personave me ndikim, hackimin e listave zgjedhore dhe manipulimin e rezultateve zgjedhore.

Përpos teorive konspirative mashtruese të zakonshme që agjentët rusë përhapin në rrjetet sociale, ata tashmë kanë akses në programe thellësisht falsifikuese. Kjo teknologji mundëson shpërndarjen në internet të videove false ose të modifikuara, të cilat duken çuditërisht reale. Përdorimi i këtij mjeti në një shkallë të lartë do t’i mundësojë propagandistëve dhe troll-eve të krijojnë realitete të reja për votuesit dhe t’i bindin ata se sajimet janë realitet.

Dezinformimi thellësisht i rremë vizual dhe dëgjimor do të mundësojë një nivel të ri të manipulimit të mendjes dhe do të forcojë paragjykimet ekzistuese. Do të jetë e vështirë të bindësh disa konsumatorë që videoja është e sajuar, nëse besimi tek qeveria apo media tradicionale është i paktë. Dhe falsifikimet e thella do të funksionojnë, gjithashtu, anasjelltas, ku videove autentike mund t’i vihet pikëpyetje, nëse janë të rreme, në mënyrë që burimi i tyre të diskretitohet. Teknologjia do të shërbejë për ndarjen dhe polarizimin e mëtejshëm të votuesve si dhe rritjen e mosbesimit të tyre ndaj politikanëve dhe gazetarëve.

Një mënyrë e dytë efektive për të pushtuar zgjedhjet në SHBA është rekrutimi i një ushtrie personash me ndikim, që e kuptojnë audiencën amerikane dhe e dinë se ku mund të penetrojë më së miri dezinformimi dhe agjitacioni. Këta aktivistë të rrjeteve sociale mund të binden ose paguhen për të siguruar informacion mbi audiencat dhe kanalet, për të specifikuar çfarë mesazhesh dëgjohen nga shtetasit dhe për të përdorur kontaktet e tyre të gjera për përhapjen e dezinformimit në bazë ditore.

Një virus njerëzor, që përhapet, në shërbim të inteligjencës ruse mund të depërtojë në shtresa të ndryshme të shoqërisë amerikane. Ndonëse Facebook ka mbyllur mbi dy miliardë llogari të rreme në dy vitet e fundit, numri i instrumenteve mediatikë të rreme vazhdon të rritet. Kjo tregon se shërbimet e Kremlinit përshtaten shpejt, duke përdorur njerëz të vërtetë, në vend të llogarive të rreme për të përhapur dezinformimin.

Distributorët e komploteve të rreme mund të shfrytëzojnë tensionet midis grupeve të ndryshme për të krijuar kaos gjatë fushatës zgjedhore. Kjo përfshin thellimin e përçarjeve midis Demokratëve dhe Republikanëve, liberalëve dhe konservatorëve, brezave të rinj dhe të vjetër, zonave urbane dhe rurale, si dhe klasat me të ardhura më të larta me ata me të ardhura më të ulëta. Dezinformimi, gjithashtu, mund të krijojë konflikte midis shumicës dhe pakicave të ndryshme fetare, etnike dhe seksuale.

Një perspektivë e tretë, e gjithnjë e më shqetësuese, në fushatën e re zgjedhore është hackimi i listave të votimit. Një raport i sapo dalë i Senatit të SHBA arrin në përfundimin se shërbimet e inteligjencës ruse hackuan infrastrukturën zgjedhore amerikane, në vitin 2016 dhe vazhdojnë të punojnë mbi rrjetin teksa fushata e vitit 2020 është duke filluar. Oficerë ushtarakë rusë po studiojnë sistemet e decentralizuara të zgjedhjeve për të përcaktuar lidhjet më të dobëta, në përgatitje për një sulm të mundshëm të madh përpara nëntorit të 2020-s. Kjo mund të përfshijë fshirjen ose skualifikimin e votuesve të zgjedhur, në mënyrë që të ndikohet një rezultat vendor.

Raporti i Senatit arrin në përfundimin se hackerat e GRU (Inteligjenca Ushtarake Ruse) ndërmorën misione zbulimi kibernetike në të pesëdhjetë shtetet (amerikane). Edhe pse hetuesit nuk gjetën prova që dosjet e regjistrimit të votuesve të ishin modifikuar, duket e mundshme se agjentët e Moskës po përgatiteshin për një operacion të ardhshëm. Aktorët kibernetikë rusë ishin në një pozitë të tillë që të mundnin të ndryshonin të dhënat e votuesve në një databazë në Illinois si dhe në disa zona në Florida.

Një dobësi e katërt në lidhje me zgjedhjet në SHBA është mundësia e manipulimit të rezultatit, sipas së cilës, përfundimet e votimeve ndryshohen dhe rezultati falsifikohet. Një hacker i sofistikuar, mund të synojë rajone specifike, ku diferencat midis kandidatëve janë të vogla, siç ishte rasti në disa shtete në vitin 2016. Edhe skualifikimi i një përqindje të vogël të votuesve mund të ketë një ndikim të madh në rezultatet e zgjedhjeve.

Ngacmimi i numrit të votave, veçanërisht nëse është bërë publik, gjithashtu, mund të delegjitimojë zgjedhjet në sytë e shumë votuesve. Dhe nëse humbet besimi në sistemin zgjedhor, atëherë besueshmëria e të gjithë sistemit demokratik vihet në pikëpyetje dhe demagogët e populistët do të përfitojnë.

FBI dhe agjencitë e tjera kanë filluar një përpjekje kundërzbulimi për të penguar operacionet e ndikimit të Rusisë dhe sulmet kibernetike në zgjedhjet e vitit 2020. Agjentët e FBI po hetojnë nëse ndonjë qytetar amerikan po asiston në mënyrë aktive sulmin rus, qoftë përmes stimujve financiarë, qoftë nëpërmjet komprometimit dhe shantazhimit nga shërbimet ruse. Ndërsa sulmi i Moskës intensifikohet, mbrojtja amerikane do të testohet seriozisht.

Dita, Albania

RUSSIA PREPARING FOR US ELECTIONS

Janusz Bugajski

Evidence is growing that Moscow is preparing a massive intervention in the 2020 US presidential election campaign. It is uncertain which candidate Moscow will ultimately favor, but the primary objective will be to foster divisions in American society and distrust in the democratic process.

Since the last US presidential elections, the Kremlin has developed novel methods and located new inroads to achieve its goals. It will focus on at least four offensive opportunities: deep fake disinformation, recruiting influencers, hacking election lists, and tampering with election results.

In addition to the customary fraudulent conspiracy theories that Russian agents promulgate on social networks, they now have access to deep fake software. This technology enables the dissemination of fabricated or altered video online that looks astonishingly real. Using this tool on a mass scale will enable propagandists and trolls to create new realities for voters and convince them that the forgeries are reality.

Deep fake visual and aural disinformation will enable a new level of mind manipulation and the reinforcement of existing prejudices. It will be difficult to convince some consumers that the video is fabricated if there is little trust in the government or the mainstream media. And deep fakes will also work in reverse, where authentic videos can be questioned as fake in order to discredit the source. The technology will serve to further divide and polarize voters and increase distrust of politicians and journalists.

A second effective way of invading the US elections is by recruiting an army of influencers who understand the American audience and know where disinformation and agitation can best penetrate. These social network activists can be persuaded or paid to provide information on audiences and channels, specify what messages resonate with citizens, and use their extensive contacts to spread disinformation on a daily basis.

An expanding human virus in the service of Russian intelligence can penetrate various layers of American society. Despite the fact that Facebook has closed down over two billion fake accounts in the past two years, the number of fake media outlets continues to grow. This indicates that Kremlin services adapt quickly by using real people instead of fake accounts to spread disinformation.

Distributors of fake conspiracies can exploit tensions among different groups to create havoc during the election campaign. This includes widening rifts between Democrats and Republicans, liberals and conservatives, younger and older generations, urban and rural areas, and higher and lower-income brackets. Disinformation can also generate conflicts between majorities and various religious, ethnic, and sexual minorities.

A third and increasingly worrying prospect in the new election campaign is the hacking of ballot lists. A just released US Senate report concludes that Russian intelligence services hacked into America’s election infrastructure in 2016 and continue to probe the network as the 2020 campaign begins. Russian military officers are studying the decentralized election systems to identify the weakest links in preparation for a possible major attack before November 2020. This could involve deleting or disqualifying selected voters to affect a local result.

The Senate report concludes that GRU (Russian military intelligence) hackers carried out cyber reconnaissance missions across all fifty states. Although investigators found no evidence that voter registry files were modified, it seems likely that Moscow’s agents were preparing for a future operation. Russian cyberactors were in a strong position to change voter data inside an Illinois database and in several Florida districts.

A fourth and related US election weakness is the prospect of result tampering, in which the tallies of votes are altered and the result is falsified. A sophisticated hacker could target specific districts where margins between candidates are already small as was the case in several states in 2016. Even disenfranchising a small percentage of voters could have an enormous impact on the election results.

Tampering with vote numbers, particularly if this is exposed, can also delegitimize the election in the eyes of many voters. And if trust in the election system is lost then the credibility of the entire democratic system comes under question and demagogues and populists will benefit.

The FBI and other agencies have launched a counterintelligence effort to thwart Russia’s influence operations and cyberhacking in the 2020 elections. FBI agents are investigating whether any US citizens are actively assisting the Russian offensive either through financial incentives or because they have been compromised and blackmailed by Russian services. As Moscow’s attack intensifies America’s defenses will be seriously tested.

Botuar në Dita.