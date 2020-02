Si të aplikoni online për rivlerësimin pensionit të invaliditetit!

Pranvera Kola

Sikundër ndodh edhe me përfitimet e tjera të skemës, edhe llogaritja e pensionit të invaliditetit, apo rivlerësimi i masës së tij tashmë do mund të bëhen online në portalin e-albania. “Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik mund të kryhet online aplikimi për pension invaliditeti në Komisionin Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë (KMCAP), si dhe të bëhet rivlerësimi i masës së tij”, bëjnë me dije ekspertët e sigurimeve shoqërore. Sipas tyre, është lehtësuar edhe barra e dokumenteve që përfituesit duhet të siguronin vetë nëpër institucione për plotësimin e dosjes së përfitimit të këtij lloji pensioni. “Duke filluar nga janari i këtij viti, për dokumentacionin shoqërues të shërbimit do të aplikohet ndarja e përcaktuar për llojin e dokumenteve që do të sigurohen nga administrata, si dhe të atyre që aplikuesi duhet të gjejë vetë. Listën e plotë për secilin rast e gjeni të detajuar në vijim të shkrimit. Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës”, shtojnë ekspertët e sigurimeve sa i takon aplikimit për lidhjen dhe rivlerësimin e pensioneve të invaliditetit.

Aplikimi online

Për të aplikuar online për lidhjen e pensionit të invaliditetit duhet që të hyni në faqen online www.e-albania.al”, ku duhet të identifikoheni si qytetar në portal. Më pas duhet të zgjidhni shërbimin “Aplikim për pension invaliditeti (KMCAP)”. Pasi të keni bërë këtë duhet të klikoni butonin “Përdor” dhe të nisni me plotësimin e formularit përkatës me të dhënat e kërkuara. Në përfundim të plotësimit të formularit duhet të bëni edhe dërgimin e tij, i cili do të merret në shqyrtim nga strukturat përgjegjëse të sigurimeve shoqërore. Ndihmë në plotësimin online të formularit online mund të merrni në të gjitha pikat e agjencive lokale të sigurimeve shoqërore.

Përfitimi i invaliditetit

Sipas kushteve të përcaktuara në ligj, personi që bëhet i paaftë për çdo veprimtari ekonomike dhe ka gjymtime të forta e dëmtime fizike (duke përfshirë verbimin), ka të drejtë të marrë pension invaliditeti. Pensioni i invaliditetit merret në rast të shfaqjes së paaftësisë për punë, që mund të jetë i paaftë për çdo veprimtari ekonomike, apo kur ka gjymtime të forta dhe dëmtime fizike (duke përfshirë verbimin). Vlerësimi i Invaliditetit klasifikohet në tri grupe: Invaliditet i pjesshëm, kur personi i siguruar humbet aftësinë për punë në profesionin apo punën e tij të fundit, por mund të kryejë punë të tjera sipas përcaktimit të vendimit të KMCAP-it. Invaliditet i plotë, kur personi i siguruar bëhet i paaftë për çdo punë, si dhe invaliditet i plotë në kushtet e nevojës për kujdestari.

Kushtet e përfitimit të pensionit të invaliditetit

Sa i takon kushteve të përfitimit, saktësohet se: Periudha minimale e sigurimit për pension invaliditeti është sa 3/4 e diferencës së moshës së personit të siguruar në kohën që bëhet i paaftë dhe moshës 20 vjeç dhe në 5 vitet e fundit para lindjes së të drejtës të ketë së paku 12 muaj sigurim shoqëror. Personi, që është në kushtet e invaliditetit të plotë, por që nuk plotëson periudhën minimale të sigurimit, ka të drejtë për pension invaliditeti të reduktuar, në masën që rezulton nga raporti i periudhës së tij të sigurimit me periudhën e duhur për pension të plotë invaliditeti. Personi që përfiton pension për invaliditet, kur plotëson moshën ka të drejtë të kërkojë pension pleqërie, nëse ky do të jetë më i favorshëm për të.

Rivlerësimi i masës së pensionit të invaliditetit (KMCAP)

Ky shërbim mundëson vazhdimësinë e përfitimit të tij. Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik mund të kryhet online aplikimi për rivlerësimin e masës së pensionit të invaliditetit (KMCAP), pra që përfshin publikimin e të dhënave për KEMP-in e lidhur. Të dhënat e KEMP-it të lidhur do të shfaqen nëse konsumuesi i shërbimit ka KEMP të lidhur.

Shqyrtimi i kërkesës dhe rivlerësimi i KMCAP-it

Dokumentacioni i dorëzohet mjekut të ekspertizës, i cili pas verifikimit të nevojshëm njofton datën për të kaluar në KMCAP, ose i kthen mbrapsht dokumentet për pasaktësi. Në mbledhjen e tij më të afërt, ky komision shqyrton paraprakisht dokumentet, njofton dhe ekzaminon të sëmurin, merr vendimin përkatës jo në prani të tij, dhe kryetari i KMCAP-it ia komunikon zyrtarisht të sëmurit gojarisht dhe nëpërmjet vërtetimit tip. Kundër këtij vendimi i sëmuri ose invalidi mund të ankohet tek komisioni epror. Në këto raste kërkesa duhet të bëhet me shkrim dhe të dorëzohet në drejtorinë rajonale të sigurimeve shoqërore ku dhe ka vendbanimin e tij.



Dokumentacioni i nevojshëm për rivlerësimin

Për të kërkuar rivlerësimin e masës së pensionit të invaliditetit duhet gjithashtu të aplikoni në portalin e-albania, ku fillimisht ju kërkohet që të identifikoheni si “qytetar”dhe më pas të zgjidhni shërbimin “Aplikim për rivlerësimin e masës së pensionit të invaliditetit (KMCAP)”. Më tej klikoni butonin “Përdor” – Plotësoni formularin përkatës dhe dërgoni aplikimin. Dokumentet që duhet të ngarkohen nga aplikanti janë: Epikrizë përcjellëse, analizat dhe ekzaminimet e kryera gjatë kësaj periudhe, vërtetim për llojin e punës (për invaliditet të pjesshëm), si dhe fletë drejtimi e re.

Dokumentet që sigurohen nga nëpunësit e administratës

Certifikatë Familjare.

Vërtetim nga Prokuroria (për fillim procedimi penal në rast të një aksidenti në punë për shkak të detyrës).

Vërtetim për periudhën e Shërbimit të Detyrueshëm Ushtarak.

Certifikatë Martese (E detyrueshme vetëm për femrat).

Vërtetim i pagës së papunësisë (asistencë).

Vendim gjykate për njohje vjetërsie pune.

Vërtetim për faktin e dënimit për motive politike dhe kohën e vuajtjes së tij.

Dëshmi penaliteti – vërtetim i gjendjes gjyqësore.

Vërtetim për Pagesën kalimtare (si ushtarak).

Vërtetim për ushtrim të aktivitetit privat.

Vërtetim për pagesën e energjisë elektrike.

Deklaratë për kompensimin e energjisë.

Vërtetim nga gjendja civile, në rastet e ndryshimit të gjeneraliteteve.

Vërtetim për pagesën e paaftësisë së përkohshme.

Dokumente që ngarkohen nga aplikanti