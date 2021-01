VIDEO: “Të bëjmë 50 mijë euro në vit”, humoristi thyen rregullat e COVID-19, mbledh dhjetëra të rinj brenda një kinemaje

Komiku Ermal Mamaqi ka nisur trajnimin e mjaft reklamuar nga vetë ai me anë të të cilit u tregon të gjithëve rrugën drejt suksesit, duke paguar 10 mijë euro në vit.

“Mendo, ndrysho, fito” është titulluar seanca e parë e trajnimit të Mamaqit që është mbajtur mbrëmjen e kaluar në ambientet e një kinemaje në Tiranë.

Ai ka mbledhur dhjetëra persona që kishin paguar për të dëgjuar leksionet e tij për rrugën e suksesit, në një ambient të mbyllur duke thyer kështu rregullat e vendosura për parandalimin e pandemisë së COVID-19 në vend.

“Deri në datë 30 janar 2022 unë do të kem në zotërim 50.000 euro të cilat do të vijnë tek unë në shuma të ndryshme herë pas here gjatë kësaj kohe. Në këmbim të këtyre parave unë do të jap shërbimin më efektiv për mua në sasinë dhe cilësinë më të mirë të mundëshme që mund të jepet për këtë shërbim në treg. Besimi im është aq i fortë sa unë mund t’i shoh këto para përpara syve të mi. Unë mund t’i prek ato me duart e mia. Ato janë në pritje të transferimit tek unë në kohën dhe pjesën që përputhet me shërbimin që kam ndërmend të jap si këmbim për to. Unë jam në pritje të një plani me anë të cilit, do t’i grumbulloj këto para dhe do ta ndjek atë plan kur ai të vijë,”- shihet e shkruar në ekranin e kinemasë.

Në video duket qartë që nuk janë respektuar masat ndaj COVID-19 dhe ndërkohë nuk ka asnjë komunikatë zyrtare nga Policia nëse ka pasur ndonjë masë të marrë nga kjo e fundit lidhur me rastin në fjalë.

h.b/dita