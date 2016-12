Si të mos shëndoshemi për festat

Vitrinat dhe pastiçeritë na tundojnë me shijet tradicionale të Krishtlindjes, të gjitha me bazë çokollate, fruta, karamele dhe erëza të çdo lloji.

E, mesa duket, problemi i vërtetë nuk është ai i mbajtjes së dietës në ditën e Krishtlindjes apo Vitit të Ri, por ai i përballimit të ditëve të pritjes pa e tepruar.

Si t’ia bëjmë atëherë, për të mos u shëndoshur, por pa hequr dorë nga magjia që krijohet rreth tavolinës së shtruar gjatë festave?

Sugjerimet synojnë sigurisht tek aktiviteti fizik si stimul kryesor gjatë çdo veprimi të ditës.

Në qoftë se jeni në shtëpi, në zyrë apo jashtë duke shëtitur në qytetin tuaj, mos harroni asnjëherë të lëvizni sa më shumë që të keni mundësi e të zgjidhni ato punë që ju bëjnë të konsumoni sa më shumë energji, pra të digjni kalori. Edhe pse Viti i Ri, në fantazinë tonë shoqërohen gjithmonë me zjarrin bubulak dhe atmosferën e ngrohtë të shtëpisë, mos hiqni dorë kurrë nga shëtitjet, blerjet e bëra në këmbë, shpejt e në mënyre aktive. Zgjidhni shkallën në vend të ashensorit, programoni aktivitetet shtëpiake më të lodhshme, përdorni muskujt e pasmë dhe ata të barkut, edhe kur jeni të ulur.

E megjithatë, mbetet problemi i të ushqyerit, i cili saboton të gjitha sforcimet tona. Para së gjithash, sapo hyni në periudhën para festave, evitoni të blini çokollata apo panetone, por mbi të gjitha, mos i konsumoni për mëngjes apo zemër. Një fetë pandoro prej 100g përmban të paktën 400 kalori, kurse një fetë panetone 350 kalori. Më mirë hani një mëngjes të shëndetshëm e të kënaqshëm edhe gjatë festave, kjo do të evitojë urinë dhe oreksin e madh gjatë ditës. Zgjidhni një banane apo ëmbëlsirë me drithëra ose një kos me fruta për të thyer urinë. Në qoftë se jeni të mbuluar nga çokollata, zgjidhni çokollatat fondente dhe hiqni dorë nga çokollata e bardhë apo me qumësht.

Si t’ia bëjmë për të qenë në rregull?

Duke ndjekur disa rregulla të thjeshta, do të jetë e mundur të shijojmë drekën e festave pa hequr dorë nga shumë gjëra. Përtypuni ngadalë, në mënyrë që organizmi juaj të paralajmërojë me qartësi momentin kur stomaku dhe zorrët tuaja të jenë të ngopur. Duke ngrënë shpejt, truri juaj, në fakt, nuk mundet ta kuptojë sinjalin e ngopjes dhe kjo ju bën të hani akoma më shumë, duke lodhur kështu procesin e tretjes. Shoqëroni pjatat e dyta, mundësisht mish i bardhë, me perime dhe hiqni dorë nga ato të rreme, si patate të skuqura apo perime në vaj. Pijet alkoolike dhe ato superalkoolike, dihet që shtojnë sasinë e sheqerit në organizmin tonë, prandaj kufizoni verën e kuqe në një gotë të vetme dhe zgjidhni kokteje alkoolike më të lehta.

Në qoftë se doni patjetër një gotë verë më shumë, merreni këtë në fund të drekës, kur të jeni të ngopur. Një orë pas fillimit të drekës, keni ndjesinë e rëndimit dhe gjumit që, padyshim vijnë nga sinjali i ngopjes që dërgon stomaku. Në fakt, në këtë moment trupi aktivizon të gjitha energjitë në procesin tretës dhe përpiqet të lehtësojë rëndimin e stomakut, i cili shtyn edhe drejt organeve të tjera, duke krijuar dhimbje e përzierje të lehtë. Fatkeqësisht, të gjitha ushqimet e konsumuara me tepricë në krahasim me ato për të cilat ka nevojë organizmi, transformohen në trigliceride dhe ndikojnë në akumulimin e dhjamit rreth kofshëve, pjesës së prapme dhe barkut.