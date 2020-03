Si u implikua SHISH dhe PKR në fabrikimin e Babales. Publikohen për herë të parë dëshmitë kontradiktore të Hajdarmatajt dhe Tuçit

DETAJET / Psikoza e çështjes Babale. Në vijim të të gjithë investigimit që gazeta “Dita” ka publikuar prej disa ditësh duke hedhur dritë mbi të ashtëquajturën çështje “Babale”, në numrin e djeshëm është publikuar për herë të parë pjesë nga dosja gjyqësore që implikon drejtpërdrejtë ish-kreun e Prokurorisë së Krimeve të Rënda Besim Hajdarmataj dhe ish-drejtorin kundër Krimit të Organizuar, Robert Tuçi. Cila ishte lidhja mes tyre? Çfarë lidhje kishin me funksionarët e Partisë Demokratike? Pse “selisë blu” i nevojitej të hartonte një dosje mbi një material audio të fabrikuar? “Dita” po bën një Fact-checking të të gjitha deklaratave.

Rreth 2 vite më parë, në arenën politike u prezantua çështja “Babale”, një nga ngjarjet më të bujshme që shoqëroi përplasje të forta mes partive kryesore në vend të cilat u ndeshën gjatë me njëra-tjetrën duke prodhuar veç të tjerash një tension te qytetarët.

Që në krye të herës, Partia Demokratike pretendoi se kishte mundur të investigonte dhe denonconte sipas saj prova bindëse mbi implikimin e vëllait të ish ministrit të Brendshëm Agron Xhafaj, në biseda telefonike lidhur me trafikimin e lëndëve narkotike.

Pas publikimit të materialeve false të audiorregjistrimit në “selinë blu”, organi i prokurorisë nisi një hetim të thelluar lidhur me këtë çështje, ku dëshmitarët kryesorë të kësaj ngjarje përmes bisedave të përgjuara elektronike, lakonin emrin e ish-kreut të Prokurorisë së Krimeve të Rënda, Besim Hajdarmataj dhe ish drejtorit kundër krimit të organizuar dhe lëndëve narkotike në Departamentin e Kundërzbulimit, SHISH Robert Tuçi.

Krahas prodhimit të një audio bindëse i cili duhet të ngjasonte me atë të Agron Xhafaj, funskionarët e Partisë Demokratike në bashkëpunim me Hajdarmatajn, kishin menduar edhe për kopsitjen nga ana juridike të kësaj dosje me qëllimin e vetëm për të formuluar një akuzë politike publike ndaj ish-ministrit të Brendshëm.

Nga të gjitha të dhënat konkrete, Hajdarmataj rezulton që të jetë personi i kontaktuar për të përdorur në këtë komplot Albert Veliun, apo të njohur ndryshe si “Babalja”. Madje ai i ka krijuar atij një sërë lehtësish mbi hyrje-daljet në Prokurorinë e Krimeve të Rënda, një organ që jo kushdo mund të hyjë me atë lloj thjeshtësie apo komoditeti, ku çdo procedurë lejë-hyrëse figuron inegzistente.

Pas publikimit të përgjimeve dhe fakteve të pakundërshtueshme për një takim të hershëm “Babale-Hajdarmataj”, ish-kreu i Prokurorisë së Krimeve të Rënda, detyrohet që ta pranojë edhe në dëshminë e tij para organit të akuzës.

“Këtë shtetas unë e kam takuar, nuk më kujtohet mirë por ndoshta ka qenë muaji nëntor i vitit 2017. Unë kam qenë atëherë e sqarova edhe më përpara, diku në përfundim të orarit zyrtar ka qenë një ditë e zakonshme pune. Nga recepsioni më është komunikuar se është një person që kërkon posaçërisht një takim me ju sepse kishte për të thënë diçka të rëndësishme. Unë e kam pritur këtë shtetas në zyrën time dhe aty kam mësuar që quhej, s’më kujtohej”, shprehej Hajdarmataj para prokurorëve, pa sqaruar se cila ishte njohja e mëhershme mes tyre pasi asnjë qytetar nuk e ka këtë lehtësi për të çarë institucionet e “ngurta” të drejtësisë në vend, të cilat janë hermetike për shkak të rëndësisë që përfaqësojnë.

Edhe pse flasim për lehtësi që i është afruar një personi i cili ishte i njohur për dënimet e herë pas hershme për vepra penale të kryera brenda dhe jashtë vendit, Hajdermataj sërish është i prirur të thotë që e besoi plotësisht deklaratën e “Babales” duke na lënë në dilemën e pyetjeve: Ose gënjen për të shtrembëruar të vërtetën që nuk e thotë ose është vërtet naiv dhe nuk ka kuptuar asgjë nga kjo histori?

“E kam pritur në zyrë dhe më ka prezantuar një fakt që “unë doja t’ju takoja se ‘’kam dijeni se disa persona po përgatiten për të bërë një trafikim droge ndër të cilët ka edhe punonjës policie dhe njëri prej tyre është vëllai i ish-ministrit te Brendshëm’’ të asaj kohe. E kam pyetur pak për personalitetin e tij dhe më ka treguar se ishte një person i dënuar më përpara për trafik droge jashtë vendit, diku në një nga vendet e BE-së”, nënvizon Hajdarmataj duke i krijuar kontakt edhe me drejtorin e SHISH.\

“I kam lënë një takim me një nga drejtorët e SHISH-it i cili mbulonte në atë kohë drejtorinë e Krimit të Organizuar, pikërisht bëhej fjalë për veprat penale të trafikimit që ishte pjesë e punës së tyre. Nuk jam shumë i qartë nëse e kam takuar atë natë drejtorin apo të nesërmen, por personi kemi thënë që duhet të vish edhe njëherë të nesërmen për të diskutuar edhe njëherë atë çfarë na prezantoi. Të nesërmen di që ka ardhur në zyrë një nga drejtorët e SHISH-it, kam bërë një takim të shkurtër me të dhe i thashë që kshu-kshu më është prezantuar një situatë, por duke ju referuar një informacioni pa shumë vlerë, pa shumë detaje, por që mund të behej ditët në vijim. Duke pasur parsysh personalitetin e tij, i kam kërkuar që ta merrnin ata si rast dhe të konunikonin edhe me personin që ta trajtonin si informator sipas procedurës së punës së tyre për të marrë informacion nëse realisht ka diçka të vërtetë në këtë situatë edhe për t’u informuar zyrtarisht nëse do të kishte të dhëna për ndonjë rast trafikimi. Personi ka dalë nga zyra ime, njëri nga SHISH e ka marrë me vete”, rrëfente ndër të tjera ish kreu i Prokurorisë së Krimeve të Rënda.

Dashur padashur, Hajdermataj zbulon pjesërisht edhe rolin e njw grupi tjetwt militant nw SHISH. Tuçi veç të tjerash, vendosi në dispozicion infrastukturën për të vërtetuar nëse Babalja kishte komunikim me Agron Xhafajn.

I pyetur nga prokurorët e çështjes, ndër të tjera ai sqaron se pavarësisht se grupi i tij shkoi në Vlorë nuk mundi të vërtetojë asgjë, ç’ka duket se nxiti zyrtarët e selisë blu dhe prokurorin Hajdarmataj që të gjenin një zgjidhje alternative për të prodhuar audion që do t’i shërbente denoncimit të Partisë Demokratike.

“Kemi vajtur në zyrën e z. Hajdarmataj dhe na prezantoi një shtetas me emrin Albert Veliu. Fizikisht ishte në zyrë. Na tha qe ky ishte burimi që do të shkonte në Vlorë dhe duhet ta pajisnim me mjetin e përgjimit. Diskutuam dhe vendosëm që t’ja jepnim në një vend jashtë Tiranës, kemi dalë nga zyra. Unë kam shkuar në zyrën time, kurse z. Martini ka shkuar me këtë zotërinë për t’i dhënë mjetet e përgjimit. Gjatë këtyre ditëve unë kam pasur kontakt me këtë zotin Martini si po shkonin veprimet dhe unë njëkohësisht njoftoja z. Hajdarmataj me telefon me lejen e shefit tim. Duke parë që as të shtunën, as të dielen dhe as të hënën nga veprimet që bënte z. Veliu, nuk kishte asnjë veprim me trafikun e drogës që ishte objekti i punës sonë, i them z. Hajdarmataj, unë do të tërheq punonjësit e mi sepse nuk kam ç’të bëj më sepse ky s’ka lidhje me drogën. Sepse ai fliste herë pas here, takonte njerëz nëpër restorante dhe pas 3 ditëve ne kemi tërhequr. Morëm materialet e vëzhgimit dhe përgjimit ambjental që na solli i ballafaquam dhe s’kishte asnjë lidhje me atë që na u kërkua në fillim në lidhje me trafikun e drogës”, thoshte Tuçi.

Në dëshminë që ka dhënë në Gjykatën e Krimeve të Rënda, Besim Hajdarmataj është ballafaquar me të gjitha akuzat ndaj tij, të cilat e vendosin para përgjegjësisë si bashkëpuntor në të gjithë skenarin e përgatitur për realizimin e dosjes “Babale”.

Ndryshe nga sa faktohet përmes përgjimeve telefonike, ballafaqimeve të deklaratave apo dëshmive në prokurori, Hajdarmataj është i dyshuari si bashkëpunëtor i “selisë blu” për parapërgatitjen e prapaskenës që do të shoqëronte publikimi i materialeve të fabrikuara nga Partia Demokratike.

Ndërkohë, Veliu nga ana tjetër pretendon se nuk ka dijeni për ngjarjen dhe se regjistrimi është kryer nga SHISH, gazetari Jetmir Olldashi pretendon se është hetim gazetaresk, Ervin Salianji thotë se ja solli media, ndërkohë Fredi Alizoti tregon që ishte një skenar i mirëmenduar ku ai duhet të imitonte zërin e vëllait të ish ministrit të Brendshëm.

Të gjithë aktorët, pavarësisht se pretendojnë se thonë një të vërtetë të madhe, rrjedhimisht kundërshtojnë njëri-tjetrin duke mos e fshehur dot gënjeshtrën e fabrikimit të audio përgjimit.

Por çfarë tha konkretisht Hajdarmataj dhe pse sot është në kontraditë me veten, me bashkëpuntorët dhe rrjedhimisht me ligjin?

Më poshtë po përcjellim komunikimin e plotë të tij :

Prokurori: Cfare detyre keni ushtruar ne periudhen Tetor-Nentor 2017?

Hajdermataj: Gjate asaj periudhe kam ushtruar funskionin e Drejtuesit te Prokurorise se shkalles se pare KR.

Prokurori: Te pandehurin Albert Veliu i quajtur tashem me nofken babale e njihni, e keni takuar, keni paur kontakte? Nese po ne cfare rrethanash?

Hajdermataj: Kete shtetas une e kam takuar nuk me kujtohet mire po ndoshta ka qene muaji Nentor I vitit 2017. Une kam qene atehere e sqarova dhe me perpara, diku ne perfundim te orarit zyrtar ka qene nje dite e zakonshme pune. Nga recepsioni me eshte komunikuar se eshte nje person qe kerkon posacerisht nje takim me ju sepse kishte per te thene dicka te rendesishme. Une e kam pritur kete shtetas ne zyren time dhe aty kam mesuar qe quhej sme kujtohej. E kam pritur ne zyre me ka prezantuar nje fakt qe une doja tju takoja tha se ‘’kam nje djeni se disa persona po pergatiten per te bere nje trafikim droge nder te cilet ka dhe punonjes policie dhe njeri prej tyre eshte vllai i ish Ministrit te Brendshem’’ te asaj kohe.

E kam pyetur pak per personalitetin e tij me ka treguar qe ishte nje person I denuar me perpara per trafik droge jashte RSH diku ne nje nga vendet e BE. I ndodhur perpara kesaj situate duke ju refereuar dhe personalitetit te tij madje ai me tha qe ‘’keta persona qe do bejne trafikimin jane njohje te miat te vjetra’’ qe mund te lidheshin edhe me rastin e tij. I ndodhur ne keto rethana une e kam shkeputur biseden me te duke qene se kishte te bente me punonjes policie drejtues policie qe mund te ishin te implikuar sipas personit qe ishte prezantur ne zyren time edhe meqenese behej fjale per vellain e Ministrit te Brendshem, kam shkeputur biseden dhe kam lene nje takim me nje nga drejtoret e SHISH I cili mbulnte ne ate kohe drejtorine e krimit te organizuar pikerisht behej fjale per veprat penale te trafikimit qe ishte pjese e punes se tyre.

Nuk jam shume i qarte nese e kam takuar ate nate drejtorin apo te nesermen por personi kemi thene qe duhet te vish dhe njehere te nesermen per te diskutuar edhe njehere ate cfare na prezantoi. Te nesermen di qe ka ardhur ne zyre nje nga drejtoret e SHISH, kam bere nje takim te shkurter me te i thashë qe kshu kshu me eshte prezantuar nje situate por duke ju referuar nje informacioni pa shume vlere pa shume detaje por qe mund te behej ditet ne vijim dhe duke pasur parsysh personalitetin e tij I kam kerkuar qe ta merrnin ata si rast dhe te konunikonin dhe me personin ta trajtonin si informator sipas procedures se punes se tyre per te marr informacion nese realisht ka dick ate vertete ne kete situate edhe per tu informuar zyrtarisht nese do kishte te dhene a per ndonje rast trafikimi. Personi ka dal nga zyra ime, njeri nga SHISH e ka marr me vete dhe kjo ka qene e gjithe situate e zhvilluar ne zyren time.

Prokurori: Ne vijimsi keni mbajtur me kontakt per kete ceshtje per funksionar te SHISH?

Hajdermataj: Ne vijimsi mesa mbaj mend besoj se kam komunikuar njehere me drejtorin e drejtorise se SHISH dhe e kam pyetur cfare po behet dhe a ka ndonje te dhene ne lidhje me faktin duke qene se prezantimi kshu I pare dukej se mund te ndodhte dicka ku ishin te perfshire njerez te rendesishem dhe I kam kerkuar qe ka dicka, me ka thene jo ska dicka konkrete po mbldhim te dhena dhe prova dhe I kam thene qe nese ke dicka me informoni. Dua te shtoj dicka, pse une kerkova qe takimin ta beja me punonjes te SHISH. Ishte fakti se personi tha qe disa nga personat mund te jene punonjes policie a drejtues policie dhe vella I Ministrit te asaj kohe dhe ndodhur ne keto rrethana une vleresova qe ta ndaja vetem me SHISH pasi nuk kishte dhe dicka konkrete qe ne te angazhoheshim te kryenim veprime proceduriale dhe kjo ishte arsyeja qe une bera komunikim drejteperdrejte me nje nga drejtoret e SHISH dhe ata kane qene si te thuash Institucioni I vetem qe ne ka kishte informuar gjate vitit 2016-2017 per rastet e kultivimit te narkotikeve, trafikimit ku perfshiheshin punonjes policie kjo ishte dhe arsyeja qe une zgjodha ta komunikoj me ata. Po gjithsesi ju kekrova qe nese ka dicka konkrete ata te me informonin zyrtarisht qe ne pastaj te ndermernim veprime konkrete nese kishte rast per te filluar nje hetim proaktiv ose jo.

Prokurori: Ne vijimsi u informuart nga Sherbimi per rezultatet e ndonje verifikimi te mundshem te tyre qofte verbalisht qoft shkreserisht?

Hajdermataj: Jo nuk kam marr asnje lloj informacioni.

Prokurori: Po me te pandehurin Albert Veliu a keni patur me kontakt pas asaj te fundit qe patet ne zyre?

Hajdermataj: Asnje lloj kontakti.

Prokurori: Nuk keni patur dhe nuk eshte paraqitur me ne zyre…

Hajdermataj: Asnjehere.

Av i Geron Xhafaj – Ardian Visha : Pse ky shtetas ishte burim i besueshem i yti dhe baze e nje veprimi te menjehereshem institucional ashtu sic e thate dhe juve, kete here duke kerkuar bashkepunimin e SHISHI-it?

Hajdermataj: Nje nga pyetjet qe une I kam bere personit qe me ka ardhur ne zyre per te me takuar menyra sesi ai kishte ardhur dmth kush e kishte derguar ne zyren time? Dhe me ka thene nga ai qe dikush nga SHISH ose nga SHCBA-ja e kishte orjentuar te prezantonte kete fakt ne PKR.

Gjykata: Me emra konkret?

Hajdermataj: Jo pa emra, pa emra fare dhe une nuk hyra per te kerkuar shume se cila eshte, kush e kishte nxitur ate qe te vinte ne Prokurori. Ne Prokurori mund te vin njerez cdo dite per te prezantuar dicka…

Av, Visha : Pyeta pse u be I besueshem per juve? Permbajtja e fjaleve te tij, nese mund ti referoni, per aq sa keni memorie, teresine e fjaleve qe ju tha dhe pse kete fjale ishin llogjikisht te qendrueshme per ju?

Hajdermataj: Ai ishte nje person qe me prenzatoi dicka ne zyren time. Nuk ishim ne asnje lloj rasti kur une mund te ndermerrja veprime proceduriale dhe mendova se duhet ta vleresoi kete rast duke qene se ai tha se une madje kam kontakt me personat te cilet mudn te bejne trafikim te nakotikeve dhe kjo ishte arsyeja qe une e vleresova si rast qe nqs Sherbimi ka informacione per kete person I cili ishte paraqitur perpara meje por edhe per persona te tjere, ishte shume e nevojshme qe nje strukture shteterore ta analizonte kete lloj situate. Kjo eshte dhe asrseja, nuk eshte se kishte nje besueshmeri por ishte thjesht nje vleresim I imi qe une keshtu e cmova.

Av Visha : Prapë nuk e mora pergjigjen. A mund te kujtoni tersine e fjaleve qe ju tha Albert Veliu ne zyre?

Hajdermataj: Nuk me ka thene shume detaje, eshte vetem ajo qe ju thash sepse nuk preferova dhe une shume qe te kisha shume detaje pasi ai thoshte une do bej trafikim me keta personat, njeri nga keta personat eshte vellai I Ministrit te Brendshem, personat e tjere jane punonjes policie e kemi lene qe te bejme trafikim ne ditet ne vijim, ishte dicka e pergjithshme.

Av, Visha : Kur ditet ne vijim?

Hajdermataj: Nuk me dha detaje nuk kisha snjelloj detaji. Ishte nje person aq sa mund ta vleresoja une per cfare po me thoshte ne zyre.

Av.Visha : Sikurse ju thoni, pohimet e Veliut ishin vete inkriminuese dhe altinkriminiuese, eshte keshtu apo jo?…

Av i Geron Xhafajt: Nga pikepamja proceduriale cfare duhet te bej nje prokuror kur merr kete kallzim, po e quajme apo jo?

Hajdermataj: Po s’ishte kallezim.

Ndërkohë, më poshtë po përcjellim fragmentalisht edhe një pjesë të komunikimit para Gjykatës të Robert Tuçit :

Prokuroria: Mund ti tregoni Gjykates per kete person keni patur ndonje procedure, nese po ne ç’rrethana keni vepruar ne menyre te permbledhur per periudhen nentor 2017.

Tuci: Ka qene dite e enjte, se mbaj mend daten 23 apo 24 nentor 2017, ku une ne cilesine e Drejtorit kunder krimit te organizuar me ka thirrur ish drejtuesi i PKR, Besim Hajdermataj me ka thirrur dhe me ka thene qe do paraqiteni ne zyren time per nje problem qe do ta diskutojme ne zyre. Pasi marr leje nga eproret e mi, rreth drekes ne zyren e ish drejtuesit dhe me thote qe kemi nje situate te trafikut te droges ne Vlore, qe pretendohet te niset nga Vlora nje gomone me rreth 12 ton kanabis dhe per kete kerkoj ndihmen tuaj. Me duhen ne dispozicion mjetet e vezhgimit dhe pergjimit. Atehere une i thashe keto behen vetem kur ju te beni kerkese zyrtare. Beni kerkese zyrtare titullarit dhe ne do zbatojme ato rregulla qe kemi ne fuqi. Kam ikur ne zyre. Te nesermen ne mengjes z. Hajdarmataj ka sjelle nje kerkese ku kerkonte qe ti vinim ne dispozicion mjetet e pergjimit ambiental.

Tuci: …. Mora shkresen, mbi bazen e procedurave qe ne kemi te miratuara me rregullore te sherbimit kemi bere te gjitha veprimet me shkresa me dokumentare me drejtorine operacionale i kemi parapergatitur. Pastaj me merr perseri ne telefon ish drejtuesi I PKR dhe me thote, ka qene ndoshta ora 11 e dites te premte data para festave. Me thote erdhi shkresa? I bete gati? Po. Tashi do vini ne zyre se une kam nje shtetas qe ma kane sjell si burim per ta derguar ne Vlore. Une flas dhe kolegun tim te operacionales qe ishte kryetar i deges se mjeteve teknike dhe kemi shkuar ne zyren e z.Hajdarmataj.

Gjykata: Si quhesh ai?

Tuci: Eduard Martini.

Tuci: Kemi vajtur ne zyren e z. Hajdarmataj dhe na prezantoi nje shtetas me emrin Albert Veliu. Fizikisht ishte ne zyre. Na tha qe ky ishte burimi qe do te shkonte ne Vlore dhe duhet ta pajisnim me mjetin e pergjimit. Diskutuam dhe vendosem qe t’ja jepnim ne nje vend jashte Tiranes kemi dale nga zyra. Une kam shkuar ne zyren time, kurse z. Martini ka shkuar me kete zoterin per ti dhene mjetet e pergjimit. Kaq ishte ajo dite.

Prokuroria: Nderkohe ju vazhduat siç ishte procedura administrative sipas standardeve?

Tuci: Po po ne vazhduam siç ishte procedura admistrative sipas standardeve. Gjate ketyre diteve une kam pasur kontakt me kete zotin Martini si po shkonin veprimet dhe une njekohesisht njoftoja z. Hajdarmataj me telefon me lejen e shefit tim. Duke pare qe as te shtunen, as te dielen dhe as te henen nga veprimet qe bente z. Veliu, nuk kishte asnje veprim me trafikun e droges qe ishte objekti i punes tone, i them z. Hajdarmataj, une do te terheq punonjesit e mi sepse nuk kam ç’te bej me sepse ky s’ka lidhje me drogen. Sepse ai fliste here pas here, takonte njerez neper restorante dhe pas 3 diteve ne kemi terhequr. Morem materialet e vezhgimit dhe pergjimit ambjental qe na solli i ballafaquam dhe s’kishte asnje lidhje me ate qe na u kerkua ne fillim ne lidhje me trafikun e droges.

Gjykata: Per çka ju referua dhe rezultati i pergjimit dhe vezhgimit nuk ju korespondonte.

Prokuroria: Doli nul…

Tuci: Kshu mbyllem situaten…

Gjykata: Ju i mbyllet veprimet me tej

Prokuroria: Ne djenine tuaj, ne keto veprimtari qe u zhvillua ato dite, ne keto qe rregjistronte ky person, doli emri i ndonje personi qe quhej Agron. Nese po ç’verifikuat?

Tuci: Kur erdhen te dhenat perfundimtare te pergjimit dhe te vezhgimit dilte qe ai fliste me nje shtetas me emrin Agron. Si je si kalon? Ku je? Kaq, asgje tjeter. Mirepo duke pare qe dmth aty s’flitej per droge sepse ne na Interesonte droga, ne beme ballafaqimin e materialeve te pergjimit, te vezhgimit, te atyre qe kishim ne edhe ne keto lokalet ku kishte shkuar ky z. Veliu, dyshonim se ishte nje shtetas tjeter me emrin Agron.

Faksimilet zyrtare të dëshmive dhe një version më i detajuar i tyre mund të lexohen në DITA versioni print.

