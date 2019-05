Siguria në aeroport, TIA hap tenderin ftohen kompani të huaja

Teksa kompanisë në shërbimin e sigurisë ICTS Albania në aeroportin ‘Nënë Tereza’ po i përfundon kontrata, TIA ka hapur garën duke ftuar kompani ndërkombëtare për shërbimin e sigurisë në aeroport.

Sipas njoftimit zyrtar të Aeroportit të Rinasit, në tender ftohen të marrin pjesë kompani me përvojë ndërkombëtare në fushën e sigurisë në aeroporte.

Pas ngjarjeve të ndodhura në pistën e aeroportit të vetëm shqiptar, ku në një afat të tre vjeçar u grabitën miliona euro, TIA kërkon të lidhë kontratë 5 vjeçare me një tjetër kompani për shërbimin e sigurisë në aeroport por këtë radhë me eksperiencë ndërkombëtare. Kompania që do të përzgjidhet fituese duhet ndër të tjera të kryej edhe një sërë shërbimesh.

– Kontrollin e pasagjerëve dhe bagazheve të dorës

– Skanimi i bagazheve

– Ngarkimin e mallrave dhe postës

– Kontrollin e automjeteve në aeroport, stafin, ekipet dhe kontrollin e dokumentave të udhëtimit

– Ruajtja dhe patrullimi i aeroportit

– Monitorimi i aeroportit përmes sistemeve të sigurisë

Gara për kompaninë e re do ta zgjas 4 javë dhe shërbimi është planifikuar të fillojë në korrik të 2019.

Pas një vlerësimi të kujdesshëm të brendshëm, TIA do të njoftojë dhe ftojë vetëm kandidatët e përzgjedhur, nëse në gjykimin e TIA-s ata e përmbushin treguesin e përvojës minimale, rreth procedurave të mëtejshme që duhet të ndiqen duke përfshirë detaje lidhur me natyrën e shërbimeve dhe kriteret në lidhje me kërkesat teknike, financiare dhe ligjore që duhet të përmbushen nga kontraktori i mundshëm.

b.b/dita