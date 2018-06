Silva: Kanë shumë histori këto pesë yje, fanella e Brazilit është ndryshe

Thiago Silva pretendon se Brazili ka mësuar nga humbja e tij poshtëruese 7-1 me Gjermaninë, në Kupën e Botës 2014, dhe do ta përdorë atë dështim për të frymëzuar fitoren në turneun e ngjashëm të kësaj vere.

Mbrojtësi u pezullua për atë lojë, katër vjet më parë, teksa Brazili u eliminua nga Kupa e Botës para tifozëve të vet, duke humbur me fituesit e mëpastajmë dhe thyer rekordin e tyre ndërkombëtar për shumicën e golave ​​të pësuar në një ndeshje të vetme, në proces.

Së bashku me Gjermaninë, Brazili është përsëri një nga favoritët e Botërorit të Rusisë, që starton të enjten, dhe qendërmbrojtësi i PSG-së është optimist se rezultati përfundimtar do të jetë i ndryshëm nga katër vite më parë. Për të, Brazili i ka të gjitha mundësitë që të nënshkruajë fitoren e gjashtë të turneut të Kupës së Botës.

Lideri i mbrojtjes pranon se “Selecao” është rritur që nga ajo humbje dhe se qëllimi i tyre është të përfundojnë si kampionët e botës, edhe një herë. “Çdo ditë mëson diçka të re, profesionale, personale dhe madje edhe emocionale, sepse aspekti emocional është kaq i rëndësishëm, – tha Thiago Silva për “Goal”.

– Shumë herë ne përpiqemi ta ndryshojmë, por nuk mundemi. Personalisht nuk dua ta ndryshoj, por më mirë që të gjitha ndodhin natyrshëm. Gjërat kanë ndodhur mirë apo keq, por natyrisht. Jo të gjithë i meritojnë lotët tanë. Duhet të bëni të drejtin, edhe nëse dikush tallet me ju.

Unë rrallë ndryshoj mendimin tim për atë që besoj, por mësimi është i madh, pas të gjitha gjërave që kanë ndodhur nga viti 2014. Shpresojmë që viti 2018 mund të jetë ndryshe për Thiago Silva dhe ekipin kombëtar të Brazilit.

Qëllimi ynë përfundimtar është të jemi kampionët e botës, por ka një rrugë të gjatë përpara, për të luajtur një Kupë Bote të madhe dhe ta përfundojmë atë në mënyrën më të mirë të mundshme: me trofeun”.

Duke debutuar në vitin 2008, Botërori i kësaj vere do të jetë i treti për Thiago Silva, por në vitin 2010, ai u detyrua ta shikonte kompeticionin nga pankina, pasi Brazili arriti deri në fazën çerekfinale. Ai i udhëhoqi të tijtë në Kupën e Konfederatave të vitit 2013, por pezullimi me kartonë të verdhë i shkaktoi humbjen e gjysmëfinales vendimtare me Gjermaninë.

Thiago Silva tani ka 70 ndeshje me kombëtaren e vendit të tij, por ndihet jashtëzakonisht krenar, sa herë që mban shiritin e dallueshëm në uniformën e verdhë. “Fanella e Brazilit është ndryshe, ky është një moment unik. Jo çdo lojtar mund ta veshë këtë fanellë, – shtoi ai.

– Shumë prej futbollistëve brazilianë kanë talentin për të luajtur këtu, gjë që e bën konkurrencën edhe më të vështirë, kështu që duhet të bëni diçka shtesë për ta veshur këtë fanellë. Ka histori, përgjegjësi në këto pesë yje, kështu që gjithnjë duhet të bëni diçka shtesë për mbi 200 milionë njerëz në Brazil. Çdo ditë ne shkojmë në limitin tonë për ta nderuar Brazilin”.

Ai kujton se si ka nisur të luajë futboll në rrugë deri te gëzimi për fitimin e Kupës së Botës 1994, pasi Brazili e ngriti trofeun e tij të katërt me një fitore 3-2 kundër Italisë, pas një barazimi të parëndësishëm në “Rose Bowl”.

“Gjëja e parë që më vjen në mendje është Kampionati Botëror 1994, – pranon Thiago Silva. – Ne kemi pasur një duet të mrekullueshëm sulmues me Bebeto dhe Romario, ndeshja finale është një kujtesë e fortë, kur Roberto Baggio humbi penalltinë. Ky është një kujtim, si pjesë e fëmijërisë sime.

Më kujtohet që do të luaja në rrugë me miqtë, ndonjëherë edhe zbathur. Do të kthehesha në shtëpi me këmbë të lëndueshme, por doja të bëja të njëjtën gjë një ditë më pas.

Ky pasion na bëri të vazhdonim të luanim. Luajtja futboll ishte gëzimi ynë i përditshëm”.

Thiago Silva shpreson që Brazili mund të sjellë gëzim të ngjashëm te njerëzit në shtëpi, kur ata të nisin fushatën e tyre në Kupën e Botës së Rusisë, më 17 qershor, kundër Zvicrës.

a.s/dita