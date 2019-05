Sinopse historike/ Pergamenët e Detit të Vdekur

MOIKOM ZEQO

Po qëndroja në lokalin “Redon” buzë detit së bashku me Makabe Zaharian.

Në perëndim Dielli po ulej mbi det dhe muzgu purpuronte si një festë fishekzjarrësh të ngrirë në ajër.

Anash lokalit qe kodra e Currilave e mbushur me makiet e lulëzuara.

Ajri qe i freskët.

– Kam lexuar këto kohët e fundit mbi pergamenat e Kumranit – tha Makabe Zaharia.

– Është një subjekt i jashtëzakonshëm.

– Po, i jashtëzakonshëm

– Nuk është thjesht subjekti i zbulimeve arkeologjike më të bujshme të botës.

– Sidoqoftë rastësia e zbulimit e bërë nga barinj beduinë u kthye në një proces të paparë i specialistëve më të ditur për koleksionin e pazakontë epigrafik. Për të paktën një shekull, vendet e Lindjes së Mesme u shndërruan në qendrën e disa prej eksperimenteve më të mëdha të botës dhe gjetjeve më madhështore të kohës që janë bërë ndonjëherë nga arkeologët. Copë pas copash, pjesë të shkëputura, poçari, pergamena dhe mbishkrime kanë ofruar një seri faktesh të mrekullueshme që vërtetuan besimin, shpresën dhe pohuan vërtetësinë e ungjillit dhe Biblës. Le të marrim si shembull Pergamenat e Detit të Vdekur, të zbuluara në shpellat e Kumranit pranë Detit të Vdekur. Për 2000 vjet me radhë, shpellat kanë ruajtur këto sekrete. Megjithatë, në 1947 dy beduinë gjetën thesare të vërtetë dhe këta thesare ishin ajo çka quhej një rrënojë e pavlerë e mbështjellë në një rrip lëkure. Sot janë të paçmueshme. Si ndodhi kjo?

Një grup njerëzish të njohur si “Sekti i Detit të Vdekur” duruan një nxehtësi aq të tmerrshme sa të bënte flluska në trup, për të siguruar ushqim dhe duke mbajtur një sasi, të mjaftueshme uji, me qëllim që të siguronin një lloj jete prej murgjish dhe të ruanin Ungjillin. Ata ishin studiues të Shkrimeve të Shenjta dhe ishin tepër të zellshëm në rishkrimin e kapitujve të ndryshëm, që u transmetuan dorë pas dore për shekuj të tërë. Më vonë, u pa që ato ishin identike, kështu që shumë studiues kanë arritur në përfundimin që disa lidhje ekzistonin.

Kur ushtritë romake ecën drejt Jerusalemit dhe masakruan qindra-mijëra hebrenj, “Sekti i Detit të Vdekur” i eseneve fshehu dorëshkrimet e tyre, paratë, bizhuteritë, poçarinë dhe objekte të tjera në rreth 40 shpella në Kumran, në brigjet e Detit të Vdekur.

Një interes shumë të madh paraqiti zbulimi i shpellave mes viteve 1947 dhe 1951. Këto gjetje përfshinin pergamene me vlerë, të cilat i dhanë botës tekstet më të vjetra të Dhiatës së Vjetër. Para këtij zbulimi teksteve më të vjetra të Hebrenjve i takonin vitit 100 para Krishtit por ato ishin vetëm Dhjetë Urdhëresat dhe një pjesë e “Ligjit të Përtërirë”. Shumë dorëshkrime të tjera ishin 1000 vjet më të vjetra, pra ishin shkruar në shek 9 të erës sonë. Meqenëse shumë dorëshkrime ishin të reja, shumë kritikë dhe studentë të Biblës filluan të besonin që shumë pjesë të Dhiatës së Vjetër e kanë origjinën e tyre në kohërat pas Krishtit. Kjo gjë, sugjeruan ata, duhet të jetë e vërtetë edhe për librin e Isaias, shpesh i quajtur Ungjilli i Pestë. Ky libër përmban aq shumë profeci të hollësishme për Jezus Krishtin, saqë disa studiues besojnë që ato janë histori dhe profeci bashkë. Kur u zbuluan pergamenat e Detit të Vdekur, ku ndërmjet të tjerave u gjetën edhe pergamena të Librit të Isaias, kritikët mbyllën gojën. Studiuesit i datuan këto pergamena mes viteve 100 dhe 200 para erës sonë. Pergamenat shkruheshin zakonisht në kolona copash lëkure. U gjetën 54 kolona shkrimesh në pergamenën e Isaias; kjo ishte 7 metra e gjatë. Jemi mahnitur kur pamë se si ky pergamen ishte identik me atë të librit të Isaias që gjendet në Dhiatën e Vjetër të Biblës. Ka vetëm disa ndryshime të vogla në emrat e vendeve por konteksti është i njëjtë. Isaia është një profeci e madhe dhe jo legjendë siç besonin shumica deri para zbulimit të tyre më 1947. 17 milje në veri të qytetit të bukur të Bejrutit, ndodhet qendra e Biblosit. Tre mijëvjeçarë më parë ky qytet, që adhuronte Diellin si Perëndi ishte një qytet i famshëm tregtie. Në kujtimet e antikitetit mbahet mend që Hirami, mbreti i Tirit, dërgoi kedrën e Libanit pikërisht nga porti i Biblosit. Druri i veçantë u transportua deri në Jerusalem për të zbukuruar pallatin dhe tempullin e mbretit Solomon. Emri i Biblosit në kohërat e Dhiatës së Vjetër ishte Cebali (Psalmi 88:3) Sot arabët e quajnë Jebalil. Megjithatë, emri i Biblosit është më i njohuri, sepse është pikërisht ky vendi që i jep emrin vetë Biblës. Kur letrat e papirusit u mbaruan në Egjipt, egjiptianët e morën letrën nga Biblosi. Sasitë e mëdha të papirusit që rriteshin në buzë të Nilit po vinin duke u mbaruar. Grekët gjithashtu u furnizuan me kallama Gebali të cilat ata i quajtën Biblos prandaj edhe librat që u bënë me këtë letër u quajtën Biblo – “Bibël”. A nuk është e mahnitshme që në atë kohë kur kanaanitet e Biblosit ishin të prirur të shkatërronin Izraelin, ata po i siguronin emrin librit më të përdorur nga njerëzit e Zotit. Ndërsa Biblosi po harrohej në dritaret e historisë, fenikasit po forcoheshin gjithnjë e më shumë në fushën e tregtisë dhe zhvillimin e porteve në Sidon. Me fushat pjellore që ndodheshin rreth e rrotull, Sodoni u bë qendra më e madhe e industrisë dhe peshkimit. Me kalimin e kohës, popullariteti solli me vete imoralitetin dhe poshtërsitë. Profeti Ezekiel pat një vizion që paratha fatin e keq të sidonezëve. « Unë jam kundër teje, o Sidon : dhe unë do të lartësohem në mes tuaj ; ata do ta mësojnë që unë jam Zoti, pasi më duhet të vendos gjykimin e drejtë mbi këtë qytet, dhe do të shenjtërohem në të. Unë do të dërgoj murtajë dhe gjak nëpër rrugë, kështu që ata do të mësojnë që unë jam Zoti » (Ezek, 30). Kjo profeci u « përmbush » në kohërat e Aleksandrit. Ndërsa ky i fundit po marshonte në pjesë të ndryshme të Sirisë dhe Libanit të Veriut, sidonezët u vetëvranë. Burrat vranë gratë dhe fëmijët pastaj dhe veten. 360.000 vetë vdiqën në Sidon. Le të shkojmë tani tek « qyteti nën det ». Porti i madh i Tiros ishte me të vërtetë një qendër e madhe anijesh dhe tregtie. Siç dihet, ishte mbreti i Tirit Hiram ai që ndihmoi Solomonin me materiale për ndërtimin e tempullit të shenjtë në Jerusalem. Tiri i vjetër ishte i ndarë në dy pjesë : një lagje e madhe ku banonin shumica dhe një ishull gati 1 kilometër jashtë në det ku ishte vendosur qendra e anijeve. Tregtarët e Tirit u bënë tmerrësisht të pasur. Pamja e jashtme pasqyronte pasurinë dhe mirëqenien e këtij qyteti të Lindjes. Në Bibël, tek Ezekieli 28 :12-17 lavdia e mbretit të Tirit krahasohet me atë të Satanit (Luciferit), « engjëllit të fshehtë » në qiell që më vonë u përzu. Dekadenca e Tirit mori përmasa të jashtëzakonshme dhe Zoti shumë qartë paratha rrënimin e Tirit dhe këtë e lexojmë në kapitullin 26 të Ezekielit.

Vargu 7 : Nabukodonozori, mbreti i Babilonisë do të shkatërrojë Tirin.

Vargu 21: Nuk do të bëhet kurrë qytet siç ishte.

Sot nuk ka mbetur as shenja më e vogël e qytetit të vjetër të Tirit, për arsyen e thjeshtë që ai u shkatërrua i tëri dhe rrënojat e tij u hodhën në det për të krijuar një rrugë-urë kalimi për në ishull. Kjo ndodhi në kohën e Aleksandrit të Madh. Më së fundmi ai e shkatërroi Tirin krejtësisht dhe ishulli vetë u shndërrua në rrënojë. Rreth vitit 1976 u bënë zbulime të mëdha në Sirinë e Veriut, në Tel Mardikh. Për 25 vjet rresht arkeologët italianë kishin bërë gërmime në këtë pjesë, por pa gjithashtu disa shtëpi dhe shumë objekte poçarie. Duke gërmuar pjesën e majtë të Telit, ata ndeshën në rrënojat e pallatit të mbretit. Brenda ata gjetën një nga zbulimet më të mëdha të shekullit, një dhomë e madhe plot me pllaka argjile, rreth 2000 copë. Shumë emra të tipit Sodoma dhe Gomora, David, Abraham, etj., që i kemi hasur në Bibël. Ky ishte një zbulim me të vërtetë i papritur. Përsëri Bibla fitoi besueshmëri nga këto zbulime. Në të njëjtën kohë, në Edra të Jordanisë pranë Detit të Vdekur, u zbuluan disa qytete që mendoheshin të ishin Sodoma dhe Gomora. Në pergamenat e Detit të Vdekur përmendëm në mënyrë të veçantë pergamenat e Isaias. Disa nga profecitë e këtij libri lidhen me ardhjen e Krishtit. Ja përse e quajnë Isaian “Ungjilli i Pestë”. Këtu lexojmë për ardhjen e Gjon Pagëzorit, paralajmëruesi i Krishtit (Isa. 40) lindjen e Krishtit (Isa. 7:14) shërbimin e tij (Isa. 9, 11, 58) dhe vdekjen e tij (Isa. 53). Profeti thotë në kapitullin e fundit “Ai mori me vete mëkatet tona” E bëri këtë në kryq dhe në varrin e boshatisur në Jerusalem.

Mbas këtij ligjërimi të gjatë Makabe Zaharia heshti.

Mua më habiti dhe befasoi informacioni i tij dhe betejat.

Dukej sikur dinte gjithçka. Fytyra e tij shkëlqente.

Po sytë i kishin një ndriçim të thellë dhe enigmatik.

– Është shumë e çuditshme kjo ndërthurje e arkeologjisë ku e kaluara dhe e ardhmja krijojnë një sintezë, i thashë.

– Po, shumë e çuditshme.

– Profecitë funksionojnë. Pse? Sepse për çdo qytet ngjan se ka një fund. Si njeriu që lind edhe vdes. Kujto shëmbëlltyrën e qytetit të Apolonisë në Shqipëri. Qyteti i madh, i famshëm. Mbas 12 shekujsh shkëlqimi mori fund. Si fati i Trojës. Po pa një Homer për të thurur eposin.

– Interesante. Edhe Albanopoli vdiq.

– Edhe Butrinti.

– Edhe Bylysi.

– E saktë. Por në pergamenat e Kumranit nuk thuhet gjë për ta.

– Eh, ku të shkon mendja!

– As për New York-un, as për Parisin, apo Londrën.

– Në një kuptim të skajshëm kohor vetë planeti do të vdesë.

– Po, do të vdesë.

– S’duhet çarë koka. Është një e ardhme tejet e largët.

– Nga pikë konceptuale s’ka nevojë për pergamenat e Kumranit.

– Metaforikisht në tekstet e Homerit, të Dantes dhe të Shekspirit ka simbole të profecive kumranase. Tërë qytetërimet janë edhe nën lëkurën e një njeriu të vetëm të gjallë. Kur vdes, vdesin së bashku.

– Vdekja e njeriut është humbje e kuptimshmërisë së ekzistencës së tij. Degradimi i njeriut është vdekja e vërtetë.

– Në kohën e sotme teknologjike ne flasim për tjetërsimin njerëzor. Flasim për klonimin dhe shpërbërjen e qenies reale në virtualizëm absurd. Për vdekjen e historisë. Sikur s’ka më histori. Është e pamundshme. Pra, e panevojshme më.

… Dielli kishte kohë që kishte perënduar.

Në lokal qenë ndezur dritat. Të dy shikonim mbrëmjen bregdetare plot yje.

Makabe Zaharia kishte ngrirë si në një ëndërrim të pafund.

As unë s’dija ç’të flisja. Shikoja yjet. Yjet e panumërueshëm dot. A ka jashtëtokësorë? Është një trill ekzistenca e tyre, apo një realitet? Ah, jashtëtokësorët! Ndoshta me inteligjencë më të qëndrueshme se qeniet njerëzore.

Mos ndoshta arkeologët alienë do të mbrijnë në planetin Tokë mbas miliona shekujsh. Atë s’do të dinë asgjë për pergamenat e Kumranit. Për çdo relike e qytetërimeve të zhdukura do të jetë metafora universale e pergamenave të Kumranit.

Po si do t’i lexojnë vallë?

Durrës, 3 mars 1994

LETRA E QEPUR E GËZIMIT

Blesse Pascal-i në një mbrëmje nëntori të vitit 1654 pati një vizion ndriçues. Ai e përshkroi vizionin në një copë letër, të cilën e qepi në rrobën e tij. Kjo letër ju gjet vetëm pas vdekjes. Ai kishte shkruar libra që tronditën vetëdijen europiane, plot dilema (disa herë të lemeritshme, madje dhe pesimiste), modeloi struktura shkencore, ku forca e infinitëshme e numrave triumfonte mbi tërë teologjitë lirike dhe utopike. Po ç’ishte vizioni i Pascal-it ? Atij u shfaq Qenia Supreme me aureolë zjarri dhe rreth tij gjëmonte Bindja e gëzimit. Ndjenja e gëzimit”. Pascal-i kupton madhështinë e shpirtit njerëzor dhe përsërit tri herë “Gëzim, gëzim, gëzim.” dhe nënvizon “në këmbim të një dite të mundimshme mbi tokë, gëzim të përjetshëm”. Gëzimi si pasuri e botës. Njeriu, thotë Pascal-i, që mbështet vetëm tek vetvetja është një “kimerë”, “një përbindësh”, “një kaos”. Veç me të tjerët është “lavdi dhe kirurg i universit”. Njeriu hibrid “kafshë engjëll”, jo harmoni, por e kundërta e harmonisë. Ndaj duhet gëzim: udhërrëfyes i lartë.

Migjeni e ka lexuar Pascal-in. Leximi i padyshimtë, substancial. Përjetim indor dhe mendor. Ekstazë intelektuale, ku racionalja purifikohet, pra edhe plotfuqizohet. Migjeni i brishtë, pa perspektivë të jetës fizike, dyshues, qenie e pikëlluar, shpërthyese. Ku janë pikat e takimit midis Migjenit pascalian dhe Pascal-it migjenian? Ngjizja midis vizionit të Paskal-it dhe mbas 3 shekujsh i fantazisë krijuese të Migjenit? Ah, letra enigmatike e qepur tërë jetën tek rrobat e Pascal-it! Letra e Gëzimit! Letra-Ëndërr! Migjeni me kriticizmin e një kirurgu mendor, nervoz, skeptik i tmerrshëm, që sheh kudo si “valojnë kudo flamujt e një melankolie” shkruan si papritmas “Kangën e Rinisë” dhe vargun “Qeshu, rini! Qeshu! Bota është e jote!” Në Spartën e lashtë i ngrihej përmendore Të Qeshurës si një hyjnie. Ah, Ode e Gëzimit në Simfoninë e IX të Bet’hovenit! Ah, E Qeshura e shpallur nga Migjeni si një profeci stimuluese. Në rrobat poetike të Migjenit jo pas vdekjes, por para vdekjes, është letra paskaliane e vizionit të gëzimit të trefishtë! Letra e qepur me penj ëndrre dhe realiteti. Me penj hapësire dhe kohe, imtësish mikrokozmike dhe universe makrokozmike!

TRAGJIKOMEDIA PA APOTEOZË

Filozofi Hegel ka shkruar: “tragjikomedia lind kudo ku një fat tragjik shfaqet në formë jo-tragjike, apo sa herë që ekziston nga njëra anë njeriu duke luftuar dhe duke u thyer dhe nga ana tjetër jo fuqia e drejtë morale, por pellgu i marrëdhënieve të kalbura i cili gëlltit mijëra viktima pa merituar asnjërën”. Formulim i admirueshëm, pikëllues, buçitës. Heterodoksia dhe antikoformizmi rrjedhin prej tragjikomedisë. Kur bota bëhet një pellg i marrëdhënieve të kalbura” pasiviteti është kriminal, është përherë utopi negative, oruelliane. Një çështje ekzistenciale tejet e rrezikshme dhe e hollë, gati e sfumuar, dilemë e vrazhdë. I pari shkrimtar shqiptar, djaloshi Migjen (mbase askush tjetër pos tij) flet për nocionin hegelian estetik të tragjikomedisë. Migjeni: “tash gjini njerëzuer asht skena ku e Mira, e Keqja, Perendia shfaqin dramë mnie e dashunie, përbuzje e simpatie, deshirash dhe apatie, adhurimesh e mallkimesh… e tue shfaqe dramën luftarake në një shkathtësi artistike dhe me një madhështi teatrale ngulin thika të mprehta, lëshojnë shigjeta të helmueme e hjedhin plum të vluem nder gji njerëzore dhe bërtasin me britmë ngadhnjyese. Lufta e fitueme, tragjedia përfundohet me një “Te Deum” majestoso, me një “Te Deum Laudamus” plot sinqeritet të qelbësuem. Kjo “Te Deum” asht aventura e një operës komike që quhet paqja: Tragjedi-komedi… e kështu gjithnjë. Ku tragjedia lindet aty asht komedia mik i grishun, kumar, dhe përkundrazi: ku komedia lindet asht tragjedia mik i grishun, kumar. Kësaj i thonë Tragjikomedi, ose tragjedi komike, ose komedi tragjike. A e kuptoni?” E çuditëshme që ironia migjeniane qe tragjikomedia e barazon me kumarin (ruletin e kazinove), pra me Moirat fallso. Një zhvendosje në atë që Migjeni e cilëson si “fatalitetin kozmik”. Pse jo si “fatalitet komik”? Tragjikomedia është negativitet dhe jo pozitivitet. Tragjikomedia është statukuoja që kërkon përmbushje. Historia është mbi tragjikomedinë për të mos qenë poshtë saj. Sepse tragjikomedia është historia falso pa qenë asnjëherë e vërtetë, një alibi dhe jo një realitet autentik.

Në një shkrim në 16 qershor 1936 Migjeni e përmend Hegelin: “Satira është purgatori i madh i shoqërisë. Dhe kështu në ditët tona do të mund të pajtoheshim me Hegelin se “paraqitja përmes satirës në mënyrë të qartë lidhet me divergjencat e subjektivitetit dhe parimeve të tij abstrakte me realitetin empirik.” Ah, Hegeli! Bota e klasifikueshme me kategori estetike si me tastat e një pianoje universale. Melodi në disonancë, shpërthime në boshllëk. Ah, Migjeni! Tragjikomedia pa apoteozë!

KINEMAJA EKZISTENCIALE

“Errsina bahej gjithnjë ma e shpeshtë, e Lili fëmi verente se si drutë dhe sendet e tjera marrin trajta të frigëshme. Vuri re edhe përjashta t’amën tue u lutë nën kandilin e Zonjës – i dukej nëpër qelqe të dritares – edhe argëtohej: qe tamam si kino, – po shof kino, sa bukur – aaa! Flaka e kandilit nisi të dridhej dhe Lili nuk shifte ma kino në qelqe të dritares.” Ky fragment migjenian është rastësia e një domosdoshmërie. Një ftillesë e epërme: filmi natyror përpara filmit teknik dhe artistik. Imazhi paraprijës si strukturë. Flaka e kandilit që simbolizon aparatin kinematografik, shfaqja e jetës si rregjizurë parake, – pllenuese, botëlindëse, pa pëlhurën e parë, pa skenar, pa butafori skenike, pa shpenzime, pa deformim dhe kompilim konceptual. Kinema ekzistenciale. Jo ajo që zhvillohet por ajo që nuk vdes! Pa atributin teknologjik të shpikjes. E përsëritëshme por pa përurim, reklama, postera. Shpikja e kinemasë qe çudi e çudirave megjithatë ! Për anglezët kinemaja qe bioscope dhe filmi tapeti magjik i imagjinatës. Sipas René Clair-it filmi e shndërroi lexuesin në një ëndërrimtar. Kështu lindi ndryshe nga Akili, Don Kishoti, Hamleti, Fausti etj, Charli Chaplini si marionetë e tipit të Cyrono de Bergerac, simboli i lolove shekspiriane dhe i Arlekinit të pabesueshëm, si ringjallje e Ezopit dhe Jonotan Swiftit, si revolucion vizionar, pa armë dhe pa gjak. Në 1911 Henry Bergson-i e lidh procesin e mendimit me formën kinematografike të sinkretizmit dhe të ndërlidhjeve të shumëfishta. Ah filmi si epokë e epokave! Ah, Migjeni qe si Marsel Duchamp-i mendon se jo thjesht një vepër artistike është art, por edhe çdo objekt dhe performancë jashtë aktit estetik është gjithashtu plot potencë artistike për shkak të simbolizmit të fshehur të vetë natyrës. Fragmenti shkrimor i Migjenit është gjithashtu një film tronditës. Pa bileta, pa salla shfaqjesh. Vetë ekzistenca e tmerrshme si film!

NJERIU ME “SEMELLES DE VENT”

Arthur Rimbaud ! Ishte edhe pa lindur, është edhe i vdekur ! Poeti Verlain e quajti Rimbaud-in njeriun me “semelles de vent” (« me shoje ere »). Ashtu si Hermesi mitik me sandale me krahë. Ah, Rimband me fluturime hermesiake lart dhe poshtë, majtas djathtas në kozmosin real dhe në botët alternative që lindin dhe zhdukin njëra tjetrën. Shkroi pak për të thënë absolutisht më shumë. Tha shkurt esencën e bibliotekave poetike të ruajtura dhe të paruajtura. Qe i zenitit dhe i humnerave, kapiten i « Le bato Ivre », (“Anijes së Dehur”) po pa qenë as Odise, as Kolomb. Pse erdhi në këtë planet? Dhe pse iku, apo kinse iku? Dhe megjithatë René Chair shkroi vargun kujtesor, buçitës, onirik, sublim: “Tu as fait de partir, Arthur Rimbaud!” (« Bëre mirë që ike Arthur Rimbaud ! »). Një ikje sa të gjitha rikthimet !

A ËSHTË KËSHTU ? PO PSE S’ËSHTË KËSHTU ?

James Joyce ka shkruar se shtypshkrimi i një libri është “ABCED-mindet”. Studiuesit e shumtë, kokëshkretë, të zulmshëm kanë bërë interpretime hulumtuese të çuditëshme.

Psh ABCED mund të kuptohet si AB-SAID (pra si AB e thënë, e folur) ose ABCED si ABSENT-mindet (i munguar, i hutuar).

Variantet e interpretimeve fokusohen në një pikë: çdo gjë e kontrolluar nga ABC, e administruar, e qeverisur realisht dhe virtualisht nga Alfabeti.

A është kështu?

Po pse s’është kështu?

FAMILJE TRANDAFILASH

Ky koral, ky gushëkuq, kjo kometë dhe kjo pemë qershie janë padyshim me shumë kuptime të drejtpërdrejtë dhe të fshehta e njëjta familje e shumëfishtë trandafilash. Dhe kjo familje e ka një princeshë të brishtë: Kësulkuqen!

SHOH AJRIN

Ç’janë mijëvjeçarët e ajrit? Ç’epoka përtërihen? Si lëviz ajri? Si vdes dhe si lind? Ah, ajri ! Ç’janë moshat e ajrit ? E di ti De Radë ? Shoh atë që harrojmë të shohim : ajrin ! Shoh ajrin mëngjezor, ajrin e ri, delikat, fluror, të brylltë, universal, ajrin e gjethnajave antike të tetorit ! Ah, De Radë !

STATUJA

Statuja e drunjtë e shenjtit krimbet nga brenda. Kështu këngëzon vetë statuja.

FLOKËT E POETËVE

E nëse poetët e vdekur i kanë fytyrat prej guri flokët i kanë prej ëndërrash që lëvizin dhe kërleshen në kozmos. Flokë drite !

HËNA DHE LULET

Hëna u grabit ngjyrat luleve, por u shton aromat ! Ah, Hëna ! Ah, lulet !

ERA E VESHUR ME BORË

Qyteti i vogël mes malit dhe lumit. Era fryn e tejpashme mes rrugëve të mollëve dhe relievit të gurit. Era, personazhi kapriçoz i peizazheve. Shoh mëngjesin kur bjen bora e bardhë dhe e dendur. Era me borë si i Padukëshmi i Wells-it kur u vesh me rroba.