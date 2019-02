Sinoptikanët: Orët në vijim akoma më të ftohta, të hënën rriten temperaturat

Sinoptikanët parashikojnë ulje tjetër të temperaturave përgjatë ditës së shtunë. Sinoptikanja Adiola Bani shprehet se do të ketë ulje të ndjeshme të temperaturave në orët në vijim. Situata sipas saj do të jetë e njëjtë deri ditën e diel, ndërkohë që nga dita e hënë do të nisë rritja e temperaturave.

“Në orët në vijim do të ketë ulje tjetër të temperaturave. Ditën e hënë dhe e martë do të ketë një rritje temperaturash. Muaji shkurt pritet të mbyllet me temperatura të larta dhe mot të kthjellët. 10 ditëshi i parë i marsit pritet të sjellë mot të ngrohtë dhe kthjellime.

“Sipas parashikimeve do të ketë temperatura të ngrohta pranverore. Gjatë 10 ditëshit të parë të marsit do të kemi episode reshjesh për 1 ose dy ditë por jo me intensitet”- u shpreh Adiola Bani.

o.j/dita