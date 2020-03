Situata nga koronavirusi, pezullohet koncensioni i Check-up

Ministria e Shëndetësisë ka vendosur mbrëmjen e së hënës të pezullojë kontrollin mjekësor bazë, ose të njohur ndryshe si Check Up.

Mediat bëjnë me dije se nga dita e nesërme ky shërbim nuk do të ofrohet më për qytatarët për shkak të situatës së krijuar në vend me virusin Covid-19, i cili deri tani i ka marrë jetën një pacienti dhe ka infektuar 51 të tjerë.

Ky vendim pritet të bëhet public ditën e nesërme dhe pezullimi i tij do të zgjasë për një afat të pacaktuar.

Koncensioni i Check Up është një nga më të sulmuarit prej opozitës dhe disa përfaqësues të shoqërisë civile. Prej kohësh ata kanë kërkuar pezullimin e tij duke e konsideruar atë një aferë që rëndon shumë në xhepat e qytetarëve shqiptarë.

