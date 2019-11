Skandal në KKT: Leje ndërtimi pa miratimin e pronarit të truallit. Madje AZHT e “siguroi” para mbledhjes që aplikim për leje nuk ka

Nga Edlira Shehu

Në mbledhjen e fundit të Këshillit Kombëtar të Territorit janë marrë 17 vendime, kryesisht leje ndërtimi dhe zhvillimi. Mbledhja është mbajtur ditën e premte datë 8 nëntor dhe ka zgjatur nga ora 12.00 në 13.00.

Vendimi numër 4 në këtë mbledhje ka të bëjë me një leje zhvillimi në zonën e njohur si ish-Ekspozita në Tiranë.

“Leje Zhvillimi për objektin Godinë Polifuksionale Ekspozita Building me vendndodhje në bulevardin Gjergj Fishta Bashkia Tiranë me zhvillues shoqërinë Victoria Construction” – thotë vendimi i KKT në pikën 4. (dokumenti i plotë i KKT mund të lexohet duke klikuar KËTU)

Ka patur edhe më herët kontestime dhe akuza mbi KKT sidomos për mungesë transparence.

Por vendimi nr 4 i mbledhjes së 8 nëntorit, përbën një nga shkeljet ligjore më flagrante në historinë e vendimeve të marra nga ky institucion i rëndësishëm që drejtohet nga vetë Kryeministri.

Kjo pasi shoqëria Victoria Contruction, së cilës i është dhënë kjo leje ndërtimi, nuk ka asnjë kontratë dhe asnjë marrëveshje me pronarin e truallit mbi të cilin është dhënë leja për ndërtim.

Rasti i paprecedentë provohet në mënyrë shteruese nga vetë dokumentacioni zyrtar.

Ky dokumentacion dëshmon qartë se vetë institucionet shtetërore kanë qenë në dijeni të faktit që mes Victoria Invest dhe pronarit të truallit nuk ka asnjë marrëveshje.

Paradoksi shtohet prej faktit që në një shkëmbim shkresash mes Agjensisë zë Zhvillimit të Territorit dhe Zyrës Noteriale të angazhuar me rastin AZHT-ja e ve në gjumë qytetarin duke i thënë që nuk ka asnjë aplikim për leje nga Victoria Invest në truallin e tij. KKT ka dhënë leje… pa aplikim për leje?!

Le të hyjmë në disa detaje për të kuptuar jo vetëm rastin në fjalë por dhunimin shqetësues, të përsëritur dhe arrogant të të drejtave që u jep qytetarëve ligji.

Me një shkresë që mban datën 19.09.2018 notere Mimoza Shehu e Dhomës së Noterisë Tiranë njofton drejtoren e Agjensisë së Zhvillimit të Territorit Ledia Tota dhe drejtorin e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit në Bashkinë Tiranë, Ditjon Baboci.

Njoftimi ka si lëndë kërkesën e pronarit të truallit Arjan Tartari për pezullimin menjëherë të aplikimit për leje ndërtimi nga ana e shoqërisë Viktoria Contruction në pronën e tij.

Njoftimi është shoqëruar me çertifikatën e pronësisë dhe me citimet e ligjeve që detyrojnë çdo institucion shtetëror të mos marrë parasysh aplikime për ndërtime nga persona apo kompani që nuk kanë aprovimin e pronarit të truallit ku pretendohet të ndërtohet.

Në njoftimin noterial që mund të lexohet i plotë duke klikuar KËTU, pronari i truallit ndër të tjera shkruan:

“Në lidhje me aplikimin e shoqërisë Viktoria Construction” për pajisje me leje ndërtimi ju sqaroj se kjo shoqëri nuk ka lidhur asnjë marrëveshje me mua në cilësinë e pronarit të pasurisë nr 7/451 ndodhur në zonën kadastrale nr 8380 dhe nuk ka marrë nga ana ime asnjë miratim në çfarëdolloj forme për zhvillimin e kësaj pasurie”.

Rreth 3 javë më pas në 11.10.2018 Bashkia e Tiranës pasi ka marrë njoftimin noterial e ka protokolluar atë dhe i ka dërguar shkresë për kopetencë mbi rastin Agjencisë së Zhvillimit të Territorit (kliko KËTU).

Një ditë pas shkresës së Bashkisë, më 12.10.2018, drejtorja e Përgjithshme e AZHT, e cila është edhe seketarja e përgjithshme e KKT, Ledia Tota njofton noteren Mimoza Shehu dhe qytetarin e interesuar se… nuk ka asnjë aplikim për leje ndërtimi nga Viktoria Contruction.

“Në përgjigje të shkresës suaj, ju informojmë se nuk ka asnjë aplikim për pajisje me leje ndërtimi nha shoqëria Viktoria Construction. Duke ju falënderuar për mirëkuptimin, mbetemi në dispozicion” etj – shkruhet në letrën e drejtore së AZHT, e cila mund të lexohet e plotë duke klikuar KËTU.

Përfytyroni një moment si mund të ndihet dikush – i cili pasi ka njoftuar organet shtetërore për një aplikim pa leje mbi pronën e tij dhe ka marrë prej tyre përgjigjen qetësuese që nuk fare aplikim – sheh më pas e zeza mbi të bardhë që…. leja për ndërtim është dhënë!

Rasti është skandaloz dhe meriton vëmendjen e plotë jo vetëm të publikut por edhe të institucioneve që monitorojnë zbatimin e ligjit, aq më tepër që KKT drejtohet nga vetë kryeministri Rama.

Nuk është nevoja të theksohet ajo që sanksionohet jo vetëm prej logjikës më të thjeshtë njerëzore por edhe ligjeve të Parlamentit apo VKM-ve të Qeverisë: Që roli i pronarit të truallit është thelbësor në procesin e marrjes dhe zbatimit të një lejeje ndërtimi.

Ligjet dhe rregulloret ku sanksionohet kjo e drejtë janë të shumta, por mjafton të përmendim VKM nr 408, datë 13.05.2015, neni 15 thotë:

“Dokumentet që duhet të dorëzojë aplikuesi për tu pajisur me leje ndërtimi janë: … b) Dokumente që vërtetojnë të drejtat pasurore të pronës/ave që marrin pjesë në një zhvillim, përfshirë marrëveshjet nëpërmjet pronarëve dhe zhvilluesit ose/dhe palëve të treta…”

Për të mos shkuar tek elementët përbërës të lejes së ndërtimit, kryesorja prej të cilave është pika mbi të dhënat identifikuese të pronarit të tokës. Këto normalisht nuk gjenden në lejen e KKT-së për të cilën po flasim.

Si është lëshuar kjo leje ndërtimi pa përmbajtjen e plotë dhe të saktë që kërkon si VKM-ja e sipërcituar ashtu edhe neni 39 Ligji 107/2014 Për Planifikimin e Territorit?!

Dhe si mund të mashtrohet një qytetar që nuk është bërë aplikim dhe më pas aplikimi jo vetëm del që është bërë por edhe miratohet?!

Ky artikull që do vijojë është shkruar bazuar te konsultimi i dokumentave zyrtarë dhe nxjerrja e konkluzioneve ka përfshirë kontakte me palët. Për tu njohur me dokumentat referues ju lutem klikoni linqet e cituara gjatë artikullit.