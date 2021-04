Skandali GFI Albania, Mero Baze: Janë trima me kapuçë në kokë. Erjon Braçe: Kush është pronari, të dimë kujt i paguajmë para ne qytetarët e Shqipërisë?

DITA botoi dje (kliko KËTU) disa të dhëna mbi një nga koncesionet e shumta që hanë në kurrizin e qytetarit shqiptar miliona euro në vit për shërbime që taksapaguesit duhet t’ia garantonte pa pagesë shteti. Sqaruam disa koncepte bazë të operimit të tij, në vijim do t’ju njohim me gjetjet e hetimit tonë si dhe me përgjigjet që ka dhënë vetë GFI për pyetjet e dërguara nga redaksia e DITA.

Përpara se të shkojmë aty sot do njihemi me opinionet e dy personave me peshë në mendimin e opinionit publik, njëri politikan i njohur i së majtës, zv.kryeministri Erjon Braçe dhe tjetri, analist po aq i njohur, botuesi dhe gazetari Mero Baze.

Kur skandali i Panamasë që zbuloi paratë e fshehura të elitës botërore, nxorri në dritë edhe një shqiptar, të lidhur ngushtë me politikën e të gjitha krahëve në Tiranë, Baze publikoi se bëhej fjalë për një biznesmen të quajtur, Ismail Mulleti, ndërtues në vitet ’90, dhe ish-aksioner i një prej hoteleve më të rëndësishme në Tiranë “Hotel Tirana”.

Por këto biznese ishin thërrime përballë kompanisë “GFI Techologies”, ku ai është bashkëpronar, kompani e cila është e skeduar se fsheh pasuritë në parajsa fiskale në Panama. Baze shkruan se pas këtij biznesmeni, fshihet deputeti i Partisë Demokratike, Genc Pollo dhe djali i ish kryeministrit Sali Berisha, Shkëlzen Berisha.

“Ismail Mulleti është mbulesa e Genc Pollos në çdo biznes që nga viti 1996 dhe koncesioni i ngjyrosjes është njeriu që mbulon Shkëlzen Berishën. Lekët i paskan çuar deri në Panama po këta nuk duhen çuar aq larg. S’është keq Burgu Bënçës”, – tha Baze.

GFI Technologies u regjistrua në maj të vitit 2013 në Anguilla për të investuar në Shqipëri. Baze, i cituar edhe nga Karlo Bolino i gazetës Shqiptarja, një tjetër media serioze e vendit, shkruan se është përdorur një skemë e pastër riciklimi parash dhe mënyrë për të shmangur taksat.

Kurse sipas investigimeve të gazetarëve të huaj, bashkëpronare e shoqërisë “GFI Technologies” rezulton Global Fluids International S.A’. Kjo kompani në vitin 2015 ja shiti thuajse të tëra aksionet e kompanisë GFI Abania, partneres së saj “Petroleum Consulting Partners A.G. (PCP)” duke mbajtur vetëm 0.7% të tyre.

Sipas të dhënave zyrtare të Qendrës Kombëtare të Regjistrimit administratorë të GFI Abania janë Vangjel Birbo dhe Dorian Deltina, ndërsa njëri prej drejtuesve quhet Uzyel Ben Itzhak (gjeneral në pension izraelit). “Petroleum Consulting Partners AG” është një kompani e regjistruar në Zvicër në vitin 2012, me drejtor ekzekutiv Morax François.

Trima “me kapuçë” në kokë, e quajti Baze GFI Albanian kur kjo në përpjekje për të intimiduar median reagoi ashpër pas përmendjes në listën e Panama Papers në 2016. “Duket sikur ta ketë shkruar me dorë Berisha, se ai e ka këtë stil, që ti e akuzon se po vjedh arra, dhe ai të thotë “shiko çfarë mashtrimi, asnjë mollë nuk kam marrë” – thotë Baze.

Më poshtë shënimi i tij i plotë, botuar sot edhe nga DITA:

Nga Mero Baze

Pak orë më parë, në emër të kompanisë “Global Fluids International” (GFI), u shpërnda një deklaratë arrogante, e cila tentonte të daraviste mjegullën që mbulon një nga konçesionet më të përfolura në vend, lidhur me markimin e karburanteve, një prej aksionerëve të së cilës është përfshirë në skandalin e “Panama Papers”. Sqarimi është arrogant dhe spekulativ, pasi së pari tenton të na paraqitet si një propozim që ka ardhur për të shpëtuar shtetin shqiptar nga hajdutët, dhe së dyti të injorojë të vërtetën e dokumentuar mbi lëvizjet e kapitalit brenda këtij konsorciumi.

Pika e parë është sqarimi i tyre i gjatë, se përpjekjet për të marrë këtë konçesion kanë filluar qysh më 2010 dhe nuk është bërë ditët e fundit të pushtetit të Berishës. Kjo duket sikur ta ketë shkruar me dorë Berisha, se ai e ka këtë stil, që ti e akuzon se po vjedh arra, dhe ai të thotë “shiko çfarë mashtrimi, asnjë mollë nuk kam marrë”. Që shoqëria është liçencuar në vitin 2013, në fund të mandatit të Berishës, për këtë kemi V.K.M. e Berishës, por se kur e kanë njohur këta biznesmenët ilegalë, që as emrin nuk tregojnë, Berishën dhe fëmijët e tij, është pak interesante për ne. Biles unë besoj që janë e njëjta gjë dhe nuk ka nevojë të flasim për njohje.

Pika e dytë se “Global Fluids International”, nuk ka lidhje me GIF Teknologjy është dhe më qesharake, dhe i ngjan sërisht stilit klasik, të të përgënjeshtruarit të diçkaje, që nuk ja ka thënë dikush. Dokumentat zyrtare në QKR, provojnë se “Global Fluids International” (GFI) dhe Petroleum Consulting Partners A.G. (PCP) kanë krijuar së bashku një konsorcium të quajtur GIF Albania.

Sipas dokumentave të depozituara në QKR Petroleum Consulting Partners A.G. (PCP) ka pasur vetëm 25 për qind aksione, ndërsa pjesën tjetër e ka pasur GIF, që në atë kohë ka pasur kompani mëmë kanadezen “Eurocontrol Tecnical Group Sa” themeluar në Nevis në ishujt Leeward (parajsë fiskale) përfaqësuar nga Z.Gad Goden, ose Eli Zahavi. Dhe vetë Berisha, sado i trembur që dukej tek sqarimi që dha, pranoi se koncesionin ja ka dhënë GIF, por nuk mund t’i diktonte partnerët, se do ishte mafioz po ta bënte këtë.

Shkelja e rëndë ligjore dhe parimore e një koncesioni, është pikërisht transaksioni i vitit 2015, ku Petroleum Consulting Partners A.G. (PCP), e themeluar në Baar, Zug Zvicër, përfaqësuar rregullisht nga z. Francois Morax, është po ashtu një kompani Offshore, pasi Zug i Zvicerës është një parajsë fiskale njësoj si Panamaja apo ishujt Virgine, Cayman, Qipro etj.

Dhe fakti që qeveria e kishte dhënë koncesionin me arsyetimin se kanadezët kishin përvojë në këtë punë, dhe ata dorëzuan thuajse gjithë aksionet duke bërë pronar 99,93 për qind “Petroleum Consulting Partners A.G”. (PCP), është shkelje e rëndë e rregullave me të cilat ka filluar loja. Kështu është bërë me ARMO, kështu u tentua të bëhet me Albpetrolin, kështu u bë dhe këtu. Duket se janë të njëjtët ustallarë, e njëjta studio ligjore, dhe të njëjtët njerëz të Berishës që ndërtojnë skema.

Por, që të mos zgjatemi me “Petroleum Consulting Partners A.G”. (PCP), që ka marrë koncesionin e ngjyrosjes së naftës, as me fitimet apo vuajtjet e tyre në Shqipëri, ku me atë çmim që deklaron vet kompania për ton, fitojnë më shumë se grosistët që sjellin karburant për ton, ne kemi një kërkesë të thjeshtë: Na bëni publik kë keni aksionerë anonimë të regjistruar në parajsën fiskale të Zug në Zvicer dhe pse jeni anonimë dhe nuk mund të dimë kujt ia japim paratë e taksapaguesve shqiptarë.

Ju nuk jeni duke bërë biznes privat dhe doni të ruani anonimatin. Ju jeni duke bërë shërbime me paratë e taksapaguesve shqiptarë, dhe ne duhet ta dimë kujt ja paguajmë, ose më mirë, kush na i merr. Bëjeni këtë sqarim dhe mos na lodhni me teori konspirative dhe sidomos me luftën tuaj, për të pasur qeveria “sa më shumë suksese në luftën kundër hajdutëve”.

Për njerëzit e thjeshtë nuk ka hajdutë të mirë dhe të këqinj, ndaj mos u përpiqni të dukeni sikur punoni për qeverinë, për t’u dukur hajdutë më të mirë. Plus ju keni dhe një dyshim më shumë: Jeni arrogantë dhe na mbani sekret dhe emrin, njësoj si ata hajdutët që të hyjnë në shtëpi me kapuç në kokë, dhe ti s’di me kë debaton. Megjithëse nga stili i përgënjeshtrimit, më duket se po flas me Doktorin!

Në prill 2016, skandali financiar i Panama Papers ose ndryshe parajsa fiskale e politikanëve të njohur në botë mbërriti edhe në Komisionin e Ligjeve në Parlamentin e Shqipërisë. Erjon Brace ishte i ashpër kur foli për një mungesë të thekuar transparence gjatë shitjes së aksioneve të kompanisë GFI ndërsa Kryetarja e Autoritetit të Konkurrencës pranoi dështimin e shtetit në gjetjen e të dhënave për kompanitë offshore.

Në lidhje me këtë skemë që u zbulua pas rrjedhjes se 11 milionë dokumentave, Kryetari i komisionit të Ekonomisë ngriti shqetësimin e fshehjes së të dhënave nga GFI e cila siç tha Erjon Braçe nuk kanë qenë transparente në shitjen e aksioneve. Kryetarja e Autoritetit të Konkurrencës e pranishme në komision për të raportuar për gjetjet e raportit të këtij institucioni e gjeti me vend këtë ndërhyrje. Në përgjigje të Braçes, Lindita Lati tha se Autoriteti i Konkurencës nuk ka informacion të pasqyrave financiare të GFI.

Braçe: Në 2015 kompaninë GFI Albania ndryshoi kuotat e aksioneve. Sa transparente ishte shitja e aksioneve nga kompania themeluese?

Lindita Lati: Janë thjesht faqe të printuara dhe nuk plotësojnë kushtet. Kemi pasur po të njëjtin problem edhe sa i përket ARMO-s kur kemi diskutuar ndryshimin e aksionerëve dhe i jemi referuar edhe Autoriteteve të Konkurrencës psh në Zvicër për të patur një ndihmesë me partnerët tanë ndërkombëtarë për të gjetur evidence në lidhje me xhirot e këtyre firmave. Por janë firma off-shore dhe rrjedhimisht nuk mund të gjejmë informacione mbi xhirot e tyre. Meqenëse këto transaksione bazohen në firma të ndërtuara në territorin e Shqipërisë ku xhiroja e tyre është zero lekë, i vetmi instrument që mbetet është që në marrëveshjet koncesionare duhet të jetë e shprehur qartaz që sa herë të ndryshohet paketa, qoftë dhe në miniaturë paketa e kontrollit të koncesionarit duhet të merret autorizimi nga autoriteti nënshkrues i marrëveshjes koncesionare. Dhe rrjedhimisht kjo vjen dhe një instrument ekstra tek Autoriteti i Konkurrencës.

Braçe: Shtatë ekstrakte të shtatë kompanive të ndryshme të lidhura me personat që përmendët dhe të mos kuptoj se kush është pronari, në dokumenta zyrtarë të shtetit shqiptar, kjo është e tepërt. Jo vetëm që nuk ka lidhje fare me transparencën, por ky është një akt që duhet të marrë fund. Kemi ndërtuar një qendër publike të regjistrimit të bizneseve për të patur transparencë mbi pronësinë e këtyre kompanive, për më tepër kur bëhet fjalë për marrëveshje koncesionare të votuara dhe në parlament një pjesë. Dhe që gjithmonë jemi në kushtet kur nuk dimë kush është pronari. Nuk është vërejtje thjesht për juve, është vërejtje për ekzekutivin në radhë të parë që nënshkruan marrëveshje. Mezi po e pres nënkryetarin tim, të vijë të më thotë se kush është pronari i GFI, që të dimë se kujt i paguajmë para ne qytetarët e Shqipërisë.

Skandali i “Panama Papers” u prek në Komisionin e Ligjeve edhe nga deputeti socialist Pandeli Majko: “Shpresoj që Shqipëria të dalë e pastër nga skandali i Panamasë” – tha ai, ndërkohë që pyetjet e ngritura ishin disa: Kush fshihet pas koncesionit të ngjyrosjes së naftës? Kush është GFI Albania që kontrollon monopolin e markimit të naftës?

Vijon nesër