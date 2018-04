Skandali / Ndërtuesi i merr 43 mln lekë qytetarit, por apartamentin ia jep pronarit të truallit

Emisioni investigativ “BOOM” denoncoi një tjetër rast mashtrimi të ndërtuesve në kryeqytet.

Artur Sadiku është një qytetar që në 2010 prenotoi një apartament në një pallat në zonën e Freskut në Tiranë

Ai lidhi kontrate porosie me firmën ndërtuese Midoral Impeks shpk, duke i dorëzuar 43 milion lekë.

Por edhe pse kanë kaluar 8 vite, Sadiku ka mbetur ka banesë dhe jeton në shtëpi me qira.

Ai thotë se edhe pse ka fituar një urdhër gjykate që i njeh të drejtën e banesës, zyra e përmbarimit nuk e ekzekuton dot pasi hipotekën e apartamentit të tij e ka marrë një tjetër qytetar që rezulton dhe i zoti i truallit të pallatit.

Artur Sadiku: Në 2010 pamë një pallat që ishte duke u ndërtuar, hyra në kontakt me pronarin e pallatit dhe ramë dakord me çmimin e shtëpisë, 450 euro metri katrorë. Lidhëm kontratën e porosisë, i kam dhënë 30 milionë lekë në fillim në dorë sipas rregullave, me noter dhe me të gjitha. Më tha që për një vit, një vit e gjysmë do të bëhet pallati. Kaloi një vit e gjysmë, kaluan dy vjet dhe ai ishte zhdukur, zhduki numrat e telefonit, kontaktet, i kishte bllokuar punimet e pallatit. I vazhdoi prapë punimet, u bë si pallat dhe ju drejtova gjykatës dhe hapa seancë gjyqësore. Ky nuk u paraqit fare. 2 vjet zgjati procesi i gjykatës dhe gjykata ma dha të drejtën time. Iu drejtova zyrës së përmbarimit, pas shumë përpjekjeve na del tani një person me hipotekë që është edhe i zoti i truallit. Shuma ime që kam dhënë është 43 milion lekë.

Elizabeta Sadiku: Administratori plus që mori 3 milion lekëshin e fundit, ai u zhduk, telefon nuk hapi dhe nuk sqaroi më se çfarë ndodhin me hyrjen. Im shoq e ka denoncuar, ai është brenda dhe po vuan dënimin por që nuk ka asgjë për të na dhënë neve. Ne duam zgjidhje, duam drejtësi. Kemi fituar një urdhër gjykate, ka arritur çështja në zyrë përmbarimore, asnjeri nuk e merr përsipër, ne kërkojmë një zgjidhje.

BOOM kontaktoi në telefon me z. Naim Muca i cili është pronar i truallit dhe është i pajisur me certifikate pronësie.

Sipas tij, përgjegjësi për këtë situatë është administratori i firmës së ndërtimit që ka bërë shitje dhe kasaphanë me qytetarët që kanë blerë hyrje në atë pallat.

Naim Muça: Unë di që në të gjithë këtë problematikë që është hapur e kemi një përgjegjës për këtë punë që e ka shkaktuar këtë dëm. Ne dimë se ku është ky përgjegjës. Unë kam patur një përplasje me z. Artur, mos gaboj thirri edhe krimin ekonomik, kemi shkuar në Drejtori të Policisë. Unë kam paraqitur dokumentacionin tim me certifikatën, hipotekën siç e kam me rregulla, me të gjitha. Di që zotëria në fjalë, mbase nuk ka qenë kjo, sepse mund të ketë patur dhe probleme të tjera, por është arrestuar në moment në syrin tim dhe të Artur Sadikut. Këtë e di shumë mirë Arturi.

Gazetarja: Domethënë sipas jush, i gjithë problemi është tek ai dhe nuk ka gjë me ju?

Naim Muça: Tani në lidhje me Naimin, unë s’kam asnjë lidhje me këtë punë. Kam patur një copë tokë e kupton siç kanë bërë shumë të tjerë, nuk jam unë as i pari dhe as i fundit dhe kam rënë dakord me këtë firmën. Te ai pallat ai e ka bërë, çfarë të them unë ty. Janë me dhjetëra hyrje që ai i ka shit nga dy herë nga tri herë.

Gazetarja: E kuptoj! Të falënderoj shumë!

Naim Muça: Nuk jemi vetëm ne që po e vuajmë këtë. Arturi e di shumë mirë se çfarë është bërë në atë pallat. Aty është bërë kasaphanë. Njerëzit vetëm kur kanë ardh’, kanë dhënë lekët dhe kanë gjetur tjetrin brenda në shtëpi.

Edhe përmbaruesi, Baftjar Nela, i cili ka ndjekur çështjen e Artur Sadikut, thotë se përgjegjësi i gjithë kësaj situate është administratori.

Nela: Shoqëria Midoral Impeks me administratorin Pashk Metaj nuk duhet të kishte shitur asnjë njësi pa i dhënë pjesën takuese pronarit të truallit. Lekët nga Arturi i ka marrë në keqbesi. Arturi i ka bërë kallëzim shoqërisë dhe ai është gjykuar penalisht. Personi i tretë ka paraqitur dokumentet e pronësisë, mund ti drejtohemi gjykatës që të thirrim dhe zyrën e regjistrimit të pasurisë së paluajtshme. Për mua pronar është ai me vendim gjykate, problemi mbetet se kur do të likuidohet Arturi pasi nga ana tjetër gjykata ka vendosur në favor të tij. E gjithë kjo situate është një ngërç i krijuar nga ndërtuesit.

Problemi i Artur Sadikut kthehet në dyert e gjykatave duke shpronësuar që ai të marrë një zgjidhje.

Por janë dhjetëra raste në kryeqytet që qytetarët bëhen viktima të firmave ndërtuese dhe shitjeve që këta të fundit bëjnë. Nga ana tjetër shteti si rregullor dhe kontrollues nuk e kryen këtë funksion ndaj firmave ndërtuese dhe të gjitha pasojat i vuajnë qytetarët.

a.s/dita