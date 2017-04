A duhet të dorëhiqet Edi Rama?

I nderuar z.Thano

Sipas mendimit tim, data e zgjedhjeve do të bjerë me gjithë firmëtarin e dekretit. Edhe zgjedhja e Presidentit do deshtojë, edhe zgjedhjet do të shtyhen. Ky është fryti që prodhoi çadra e opozitës sigurisht më ndihmën e aleatëve pjesë e koalicionit qeverises.

Asnjë versjon tjetër nuk mund te hamendet, për aq sa kuptoj unë si lexues dhe qytetar i angazhuar. Duan apo s’duan shqiptarët partia e Berishes e merr gjithmonë me dhunë atë që don nga politika.

Kryeministri Rama sot ështê mes dy zjarresh perveluese dhe sikur të mos mjaftonte gjithë ky mish-mash tamam në ditet më të tensionuara vjen per dreq edhe nyja e Presidentit.

Pra sot çdo kush e ka nuhatur se zgjedhjet do të shtyhen ose do të përshpejtohen, sepse ligji shprehet se mos-zgjedhja e Presidentit shperndan Parlamentin dhe e çon vendin në zgjedhje të parakohshme.

Matematikisht data 18 qershor rrezohet.

Madje edhe KQZ thuajse po e lajmeron “zyrtarisht” dështimin e kësaj date. Kanë perfunduar te gjitha afetet kohore per t’u rregjistruar koalicionet para zgjedhore.

Asnje shans nuk qendron per të zbatuar datën qe Presidenti në largim dekretoi per keto zgjedhje parlamentare.

Kryeministri Rama, mendoj unë, duhet të dorëhiqet një orë e më parë. Jo për t’i plotesuar tekat Lulzim Bashes dhe skenaristit destabilizues Sali Berishës. Por per të ruajtur paqen dhe stabilitetin e Shqiperise.

Nese Partia Socialiste është partia me e madhe e majtë ne vend edhe Partia Demokratike eshte po aq e madhe ne kahun tjeter.

Ndaj pa Partine Demokratike nuk mund te ketë kurrë zgjedhje së paku për këtë legjislaturë.

Më parë duhet gjetur Zgjidhja pastaj të bëhen Zgjedhjet.

Të gjithë e kuptojmë se kërkesat e opozites janë anti-kushtetuese. Mirëpo de fakto në Shqiperi sot asgjë s’po bëhet në pajtim me ligjet dhe Kushtetutën, këtë e dimë të gjithë.

Ndaj zoti Rama është i vetmi zot qe mund ta zgjithe ketë nyje. Për mua, nëse zoti Rama do te marre kete inisiative emancipuese duke u larguar nga detyra qe shqiptaret ia besuan me 1 milion vota, e nesërmja do te jete akoma me trimfiuese per PS dhe vete zotin Rama.

S’ke ç’bën kur të bie djalli në sahan!

Preng Pjetri, Lezhë

Lexues i Ditës që nga numri i parë i saj