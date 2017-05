Skenari i opozitës për Kavajën: Çfarë do të ndodhë më 7 maj

Kreu i PD-së, Lulzim Basha mblodhi kryetarët e degëve në rrethe pasi i dha i dha ultimatum kryeministrit Edi Rama se ka 48 ditë kohë për të reflektuar dhe se pas 18 qershorit ai nuk do të mund të qeverisë dot asnjë orë.

Në këtë takim, Basha ka detajuar protestën e opozitës që do të nisë me Kavajën e do të kulmojë me datën 18 qershor.

Protesta në Kavajë më 7 maj do të nisë në orën 11:00.

Në takim është planifikuar edhe se si do të nisë lëvizja masive në Kavajë, që Basha e “cilësoi si çlirim të kryeqendrës së demokracisë”.

Pas Kavajës, mësohet se nga dita e hënë do të ketë protesta dhe mosbindje civile në të gjitha qytetet.

“Sot do të planifikojmë në detaje bashkimin për të dielën e ardhshme me 7 maj në Kavajë për të çliruar me forcën e bashkimit Kavajën nga krimi, droga dhe zgjedhjet fasadë. Prej ditës së hënë dhe tutje do ta shtrijmë anembanë Shqipërisë mosbindjen civile dhe lëvizjen e madhe popullore për zgjedhje të lira dhe të ndershme për të kulmuar me 18 qershor”, deklaroi Basha nga çadra.