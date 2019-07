“Meta në burg, Rama e Basha në qeveri”. Gazetarit ia ka thënë një koleg që ka folur me “një njeri të rëndësishëm”

Gazetari Ylli Rakipi ka zbuluar këtë të mërkurë një skenar, sipas të cilit po përgatitej burgosja e presidentit Meta, ndërsa kryeministri Rama e kryepozitari Basha do krijonin një qeveri afatgjatë në bashkëpunim.

I ftuar në emisionin “Arena” në RTV Ora tregoi bisedën me një mikun e tij gazetar dhe tha se miku i tij, kishte folur me një tjetër njeri të rëndësishëm të medias dhe ky i fundit i kishte kërkuar që të largohej nga Presidenti Meta, pasi do ta fusnin në burg.

Rakipi tha: “Sot një kolegu im, po më shpjegonte që e kishte thirrur një tjetër njeri i rëndësishëm i medias dhe i kishte thënë “Ik nga Ilir Meta, se je afër ti, se do ta fusin në burg”. Edhe do bëhet qeveri e re 10 vjet me Ramën dhe Bashën”.

Në vijim Rakipi sqaroi se kjo i ishte thënë pas deklaratave të presidentit Meta në konferencën për mediat. Ai shtoi se kancelarja gjermane Angela Merkel do i detyronte kryeministrin Rama dhe kryopozitarin Basha për dialog, një hap që ai e konsideroi si fitimprurës për Bashën por një vdekje të të gjithë procesti që opozita ka nisur, si dhe një vdekje të vetë opozitës. Rakipi theksoi se Rama është mjeshter i Evropës juglindore dhe më tej.

Rakipi, gjatë bisedës shtoi: “Rama jo nuk ikën. Ai ikën me këtë forcë që ka dalë opozita. E vetmja mënyrë që të iki Edi Rama është që opozita shqiptare të intensifikojë luftën që ka nisur”.

e.ll./dita