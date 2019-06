Skicë: Rikthimi i plakut Mere

Plaku Mere i Fizëve, siç tregohet në filmin artistik shqiptar “Njeriu me top”, në tentativë për të zhdukur fisin e Grudëve, e spërkati shtëpinë e tyre me vajguri dhe i vuri zjarrin. Por qëllimit të asgjesimit nuk ia arriti. Shpëtoi Mato i vogël, që atë natë u gjend tek dajat. Kohët rrodhën, Mato u rrit dhe ripërtriti fisin e tij mu përpara hundës së plakut Mere, i cili kërcëllonte dhëmbët, tashmë të rralluar prej pleqërisë. Ai vdiq pa e realizuar ëndrrën e shfarosjes së hasmit personal.

Pikërisht për këtë arsye, plaku i Fizëve nuk gjeti qetësi në botën e përtejme, ndaj një natë të errët e me mjegull, ai lëvizi pllakën e varrit, doli sipër dhe u çapit drejt fisit të Grudëve. Gjatë rrugës mbushi xhepat me gurë, me të cilët në mungesë të armëve, do të godiste Mato Grudën dhe meshkujt e tjerë të tij. Bri portës së hasmit u ndal dhe thirri me zë të egër. Zëri i tij ushtoi nëpër mazgallat e shtëpisë së Mato Grudës pa marrë përgjigje. Plaku Mere endi në fytyrë një buzëqeshje, por nuk mund të largohej pa mësuar historinë e shfarosjes së fisit kundërshtar. . .

-Nuk ka në fshat asnjë nga fisi i Mato Grudës, – i tha një fshatar çalaman që kaloi rastësisht atypari. – Ca u vranë, ca u leqendisën e ca u bitisën, – shpjegoi çalamani.

-Si ndodhi kjo gjëmë, – pyeti plaku Mere, ndërsa në grykë po i përzihej njëherësh, edhe gazi, edhe marazi.

-Për faj të Mato Grudës, si i pari i fisit, të cilit i mori koka erë dhe shpërfilli adetet e fshatit, – ia ktheu çalamani. – Ndryshe nga paardhësit e tij, ai zuri ca miqësira e ca krushqira të dyshimta me disa njerëz të largët, që vetëm bazretin kishin me racën tonë. Miqtë e rinj, krahas adeteve të tyre të çuditshme, i rrasën Matos edhe do nuse bukuroshe për djemtë e tij. Ishin këto bukuroshe, që pas disa viteve, me pjellën e tyre të nakatosur, i sollën fisit të Matos teposhten. Nipërit dhe mbesat e lindura nga këto martesa allasoj, na dolën ca hibridë me vese e cene të padëgjuara. Falë kësaj, tek Grudët plasi shamata, grindja, degjenerimi. Për pasojë, një pjesë u sakatuan me njëri-tjetrin, ndërsa ata që mbetën gjallë, u leqendisën aq keq sa e braktisën fshatin e u shpërndanë si zogjtë e korbit ndër dhena të huaja . . .

Plaku Mere, shtangu! “Çudi qenka kjo botë, – pëshpëriti me vete, – një jetë të tërë u përpoqa ta zhduk gjer në bina fisin e Grudajve, por nuk munda. Gjithnjë do të mbetej një filiz për të ripërtrirë fisin e tij. Ndërsa, ja, erdhi koha që me disa martesa e shartesa të pamenduara mirë, hasmi im të shuhet me gjithsej . . .”.

Nuk ndjeu gëzim. Përkundrazi.

Dhe ashtu i përkulur si hark, bëri një lëvizje spektakulare, tundi fort tespijet dhe u nis drejt banesës së tij të përjetshme, duke mërmëritur me zë:

-Hi, hi, hi, . . . mua tani s’më mbetet tjetër, vetëm të qesh . . . po, po, të qesh . . . hi, hi, hi, . . .!

*****

Gjon Bruçaj