Socializëm për të pasurit, kapitalizëm për të varfrit (Video + Faksimile)

Kryeministri Edi Rama u pyet sot në rrjete sociale nëse qeveria e ka të mundur t’ua falë pagesën e energjisë elektrike këtë muaj familjeve të vëna në vështirësi nga kriza e Covid.

Përgjigja e Ramës ishte:

Rama: Dritat do paguhen qindarke per qindarke dhe kush nuk paguan nuk do kete drita, sepse nuk eshte bere deti kos, po jemi ne lufte dhe jane falur vetem kamatvonesat, po cdo kilovat qe harxhohet aktualisht do paguhet se s’ben! Perndryshe perfundojme ne nje grope qe as Coronavirusi nuk na gjen dot qe ta kesh te qarte!

I qartë dhe i prerë kryeministri kur bëhet fjalë për shumicën e varfër.

Ditën e djeshme qeveria mori vendimin për shpalljen e Gjendjes së Fatkeqësisë Natyrore.

Është kujdesur që biznesi i madh të mos ketë asnjë humbje.

Në pikën 3 thuhet: “Mallrat e blerë, me qëllim përballimin e situatës, në rast kur me përfundimin e situatës së epidemisë nuk janë shitur në tregun e lirë, me kërkesë të subjektit, mund t’i shiten Drejtorisë së Përgjithshme të Rezervave Materiale të Shtetit, sipas faturës me të cilën këto mallra janë blerë”. ( Lexo ketu)

E thënë me fjalë të thjeshta, veç shitjeve të shtuara nga kriza, biznesit të madh i sigurohet që të mos humbas asnjë qindarkë edhe nëse malli nuk i shitet. Qeveria do t’ua blejë me paratë e taksave.

Flasim për kapitalizëm, ama kur vjen puna te krizat, për të pasurit aplikohet socializmi, shteti i mbulon ata me para. Për të varfërit i egri kapitalizëm mbetet “në fuqi”.

Këtë ide të socializmit me të pasurit dhe kapitalizmit me të varfrit shtjellon dhe kjo video më poshtë, nga një bloger i njohur:

Kush kupton anglisht, mund ta ndjekë logjikën në detaje. Për ata që nuk kuptojnë, fabul- ideja përmbledhtazi është kjo:

Shembulli 1 – Në kohë normale të varfrit i jepen 1.000 dollarë në muaj për ushqim. Ai harxhon 100, dhe 900 blen sende luksi sepse mendon që muajin tjetër do marrë 1 mijë të tjera.

Një ditë, vjen kriza, nuk mund të paguhet më. Ai ngelet keq dhe thotë: Ej, dua lekë për bukë. Dhe shteti përgjigjet: Të kam dhënë plot këto muaj, pse nuk ke ruajtur ca që ti përdorësh tani? Vetë e ke fajin.

Shembulli 2 – Në kohë normale aksionerët e kamur të një kompanie ajrore fitojnë miliona në muaj. Sipas të dhënave mbi biznesin, 96 përqind e fitimeve shpërndahen për xhepat e vetë aksionerëve, vetëm 4 përqind mbeten në kompani.

Dhe vjen kriza si kjo e Covid. Askush nuk mundet më të udhëtojë me avionë. Milionerët ankohen: Kemi humbje.

Shteti? Shteti derdh miliarda për ta për t’ua mbuluar humbjet. Askush nuk u thotë: Ku i ke lekët që ke fituar, përdori tani.

Thelbi i atyre që blogeri thotë në videon publikuar nga DITA:

“Kur gjërat shkojnë mirë, i kamuri gëzon fitimet. Kur gjërat nuk shkojnë mirë, ai kërkon para nga taksat e qytetarëve dhe i jepen. Shteti paguan nga taksat e qytetarëve fitimet e munguara të të kamurve. Pra kur je i pasur dhe ke probleme, ti mund të ndihmohesh nga paratë publike. Kur je i varfër… është faji yt. Socializëm me të pasurit, kapitalizëm me të varfrit”.

Videoja është për SHBA-të por shembujt që morëm në fillim të këtij shënimi e afrojnë me Shqipërinë.

E cila thuhet se qeveriset nga socialistët.

