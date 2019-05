Sondazhi i dytë i IPR-ORA, shumica e shqiptarëve e konsiderojnë krizën të jashtëligjshme dhe jonormale

Një bashkëpunim i një organi mediatik vendas me një kompani, IPR-ORA kanë bërë publike rezultatet e sondazhit te dyte në nivel kombëtar për këtë vit. Pyetje: Në lidhje me krizën politike që po kalon aktualisht vendi ju mendoni që bëhet fjalë për…

Në lidhje me krizën politik që po kalon aktualisht vendi, 52.5% e shqiptarëve mendojnë se kjo është një situatë jo e ligjshme dhe jo normale dhe përtej hapësirës demokratike, 38.8% e të anketuarve mendojnë se është një sjellje normale e partive politike në respekt të parimeve demokratike. Ndërsa 8.7% janë përgjigjur se nuk e dinë.

Pyetjes nëse ata ishin dakord apo jo në lidhje me vendimin e opozitës për të mos marrë pjesë në zgjedhjet lokale të 30 qershorit 52.9% e shqiptarëve i janë përgjigjur se nuk janë dakord me vendimin e opozitës për të mos marrë pjesë në zgjedhje. Ndërsa 37.6% e të anketuarve janë përgjigjur se janë dakord me vendimin e opozitës. 9.5% e tyre janë përgjigjur se “nuk e dinin”.

Nepërmes pyetjes nëse ndanin të njëjtin mendim me opozitën në lidhje me protestën u bë e qartë se shqiptarët janë kundër opozitës për mbajtjen e protestave.

Në fakt, 49.8% thonë se nuk ndajnë të njëjtin mendim me opozitën, krahasuar me 38.1% nga sondazhi i 3 prillit i IPR-ORA. Nga an tjetër, 25.7% e të anketuarve kanë thën se ndajnë plotësisht të njëjtin mendim me opozitën. Ndërsa qytetarët që ndajnë pjesërisht të njëjtin mendim me opozitën janë 23.6%. Vetëm 0.9% e shqiptarëve nuk i janë përgjigjur kësaj pyetje.

Burimi: Ora News

e.ll’./dita