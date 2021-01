TABELAT: Sondazhi i Euronews Albania dhe MRB: 41.8 përqind do votonin për PS-në nëse zgjedhjet zhvillohen sot, partitë opozitare nëse bëhen të gjitha bashkë marrin 42.7 përqind

Nëse zgjedhjet parlamentare të 25 prillit do të zhvilloheshin sot, një sondazh i Euronews Albania në bashkëpunim me kompaninë prestigjioze MRB, thotë se 41.8 për qind e shqiptarëve do të votonin Partinë Socialiste. 28.2 për qind do të votonin Partinë Demokratike, 10.3 për qind Lëvizjen Socialiste për Integrim, pjesa tjetër partitë e tjera.

Sondazhi zbuloi se edhe nëse të gjitha partitë opozitare do të bëheshin kundër PS, ato do të merrnin 42.7% të votave, ndërsa Partia Socialiste në këtë skenar hipotetik do të fitonte 44% të votave. Diferenca mes kampeve është 1.3%.

Thesi i votave që janë të paidentifikuara, që ose nuk e kanë vendosur, ose nuk duan të përgjigjen, është 16.1%.

Sipas analizës së Euronews Albania që shoqëron sondazhin “besnikëria ndaj partive politike kryesore në Shqipëri vazhdon të mbetet e lartë”.

Nga të dhënat e sondazhit, baza e këtyre partive që ka votuar për to në vitin 2017, do të votonte sërish për ta – thotë ky sondazh.





Sondazhi përfaqëson përgjigjet e 1600 shqiptarëve që sipas organizatorëve ja janë intervistuar në shtëpitë e tyre dhe 2000 të tjerë janë pyetur në mënyrë telefonike.

Janë 5 sondazhe në total që do të zhvillohen periodikisht deri në ditën e zgjedhjeve,- ka njoftuar kanali që e ka prezantuar këtë sondazh.

Studimi u shtri në 12 zona elektorale, periudha e intervistave ishte 22 dhjetor 2020 -13 janar 2021.

Rezultatet e para u prezantuan në emisionin Barometri Politik nën moderimin e gazetares Ilva Tare nga drejtori i kompanisë MRB, Dimitri Mavros.

n.s. / dita