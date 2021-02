Sondazhi i IPSOS: Shqiptarët duan Ramën kryeministër, i besojnë Bashës në luftën ndaj korrupsionit, ja si i vlerësojnë partitë dhe kë preferojnë për trajtimin e problemeve të mëdha

Nëse zgjedhjet parlamentare do të mbaheshin këtë të diel, fitues i tyre do të ishte Partia Socialiste me kryeministër Edi Ramën.

Në sondazhin e kryer nga Top Channel në bashkëpunim me IPSOS, të pyetur se kë do të votonin nëse zgjedhjet do të mbaheshin këtë të diel, 49.5% e qytetarëve janë përgjigjur se do të votonin Partinë Socialiste.

Sipas të dhënave, 39,3% e të anketuarve janë përgjigjur se do të votonin Partinë Demokratike, ndërsa shihet një rënie e ndjeshme e LSI në vetëm 5.1%.

Në skenë ngjiten edhe parti të reja, ku Nisma merr 1.7% të votave, ndërsa në vendin e pestë rezulton Lëvizja Demokratike me 1.4 përqind.

Sipas sondazhit, 56 % e qytetarëve kanë vlerësim pozitiv për qeverinë.

Konkretisht, 40% e kanë vlerësuar punën e qeverisë “mjaft mirë” dhe 16% e kanë vlerësuar “shumë mirë”. Vetëm 39% e qytetarëve kanë vlerësim negativ, 23% e të cilëve “shumë keq” dhe 16% mjaft keq.

Por si e vlerësojnë qytetarët punën e opozitës në trajtimin e këtyre problemeve?

Referuar sondazhit, 53% kanë vlerësim negativ për punën e opozitës. Konkretisht, 33% mendojë “shumë keq”, ndërsa 21% “mjaft keq”.

Vetëm 34% e kanë vlerësuar pozitivisht punën e Bashës dhe Kryemadhit, 7% e tyre “shumë mirë” dhe 27% “mjaft mirë”.

Të pyetur se kujt i besojnë në luftën ndaj korrupsionit, shihet se qytetarët kanë vlerësim më të lartë për Bashën.

Sipas sondazhit, 27% e të anketuarve janë përgjigjur se i besojnë Bashës në luftën ndaj korrupsionit dhe vetëm 25% Edi Ramës.

Ndërsa 38% e tyre janë përgjigjur se nuk i besojnë asnjërit, duke treguar se korrupsioni është një problem thellësisht shqetësues për qytetarët.

Sondazhi i IPSOS për Top Channel është realizuar në periudhën nga data 10 deri në 16 shkurt 2021 dhe janë intervistuar 1.527 votues në 12 qarqet e vendit.

j.l./ dita