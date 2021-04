SONDAZHI: PS, forcë e parë, por janë “11 mandate të paqarta” që do vendosin zgjedhjet në Shqipëri. 25 prilli, sipas kompanisë që parashikoi rezultatin në Kosovë

11 mandate do të vendosin zgjedhjet në Shqipëri. Kompania “Geo Cartography”, që zhvilloi një sondazh për zgjedhjet në Kosovë dhe që rezultoi i saktë, së fundmi ka bërë një anketim edhe për Shqipërinë që është transmetuar në T7 dhe Gazeta Ekspres në Prishtinë.

Ky është skanimi sipas tyre të gjitha qarqet në Shqipëri duke e vendosur theksin se janë 11 mandate të paqarta, që do të bëjnë diferencën:

Qarku Shkodër

PD ka 6 mandate të sigurt. PS është solide në 3 mandatet e veta, PSD ka një mandat dhe këtu kemi një mandat që po luftohet tresh. Gjasat janë që LSI do ta kalojë pragun. PS do të sulmojë drejt mandatit të katërt, ose PD mund të shkojnë përtej të gjashtit, te mandati i shtatë.

Qarqet Kukës dhe Dibër

Në qarkun e Kukësit nuk ka garë, po ashtu edhe për Dibrën, 3 për PD dhe 2 për PS.

Qarku Lezhë

Në Lezhë do të kemi një betejë. Me 7 mandatet e veta, kemi 3 forca që kanë shanse reale për ta kaluar pragun. PD ka 4 mandate të sigurt. PS ka 2 të sigurt dhe këtu bëhet një betejë e ashpër për mandatin e shtatë. Nuk jemi të sigurt që LSI do ta kalojë pragun. Dhe atëherë ngelet që mandati i shtatë të ndahet mes PD dhe PS dhe janë 2-3 mijë vota që e ndajnë këtë mandat.

Qarku Durrës

Durrësi është shumë i luftuar si qark. Ka 14 mandate. Nga ajo që shikojmë në terren, këtu kemi projeksionin për 13 mandate të sigurta, një i LSI, 6 PS dhe 6 PD, por PD ka shanse reale për mandatin e shtatë dhe është shumë afër për ta marrë. Ne mendojmë se do të jetë një diferencë e vogël votash për të zgjidhur mandatin e 14, që e projektojmë drejt PD-së.

Qarku Elbasan

Kemi bërë 3 sondazhe. Në Elbasan duket se PS ka 7 mandate solide, kemi PD që ka një ngritje nga 2017 me 5 të sigurta dhe LSI ka një mandat të sigurt. Këtu ka një betejë për mandatin e 14 dhe do të zgjidhet më shumë mes LSI dhe PD-së sesa PS-së. PS-së i duhet 3 mijë vota për ta thyer për të shkuar drejt mandatit të tetë, kemi një betejë treshe.

Qarku Fier

Kemi bërë 6 sondazhe. PS ka 8 mandate të sigurt, PD ka 6 të sigurt, LSI ka një mandat të sigurt dhe mandati i 16-të është në lojë, gjasat janë që PS do ta marrë, PD ka një është larg 1-2 mijë vota.

Qarku Vlorë

PS ka 7 mandate të sigurt, por ajo që ndodh këtu është elementi i LSI, jemi pranë mandatit por nuk jemi të sigurt që do ta marrë. Gjasat janë që PD ka 4 të sigurt, kjo është e betonuar, pasi duhet 12 mijë vota për ta humbur. Këtu kemi një garë treshe, pasi janë tre ekuacionet e hapura, PS mund të përfundojë edhe me 8 mandate, PD do sulmojë për një të pestë, që është diku të 6 mijë vota, por LSI, është shumë më afër, 1-2 mijë vota larg.

Qarku Berat

Berati deri diku nuk ka garë, vetëm nëse ndodh diçka tektonike, PS ka 4 mandate. 2 mandate PD dhe një LSI. PD është rreth 4 mijë vota larg mandatit të tretë, shumë e vështirë ta arrijë.

Qarku Korçë

E kemi matur tre herë. Aty kemi një betonifikim pozicionesh. Aty janë 5 mandate për PD, 5 për PS dhe një për LSI. Këtu PS është në ofensivë duhen 4 mijë vota t’i marrë një mandat PD-së për të shkuar te mandati i 6-të, nuk duken të arritshme nga matjet tona.

Qarku Gjirokastër

Këtu kemi tre forca në garë, nëse kandidatët e LSI dhe PD do të kishin hyrë bashkë do të ishte 2-2 dhe do të kishte mbaruar. Kështu si janë tani, gjasat janë që LSI është shumë pranë mandatit. PS ka 2 mandate të sigurt, PD ka një mandat të sigurt dhe kemi një mandat që LSI është favorite. Nëse nuk e merr LSI, gjasat janë që e merr PD për shkak të formulës.

Qarku Tiranë

Tirana ka një numër të lartë të pavendosurish, mbi 16% ndaj ka problem ta parashikosh saktë.

Ne parashikojmë 410 mijë pjesëmarrës në votime. Në Kavajë, Kamëz, Paskuqan dhe Rrogozhinë shikojmë një dominim të opozitës. Por qyteti i Tiranës brenda ka shumë balancë. PS ka 16 mandate të sigurt, PD gjithashtu. Janë afër mandatit të 17, por ka një pikëpyetje të madhe për LSI-në, mund të shkojë tek 2.

Në Tiranë ndërhyn edhe PSD që është shumë e dobët për ta fituar mandatin, por edhe shumë e fortë për ta hequr. Tani, është diku te gjysmë mandati, ka diku 5-6 mijë vota.

Një mandat është shumë e vështirë ta përcaktosh.

Rezultati i parashikuar nga ky sondazh:

PS 63 mandate

PD 60 mandate

LSI 5 mandate

PSD 1 mandat

11 mandate të paqarta

n.s. / dita