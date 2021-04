Soreca do të “zbresë” në terren me 25 prill: Do të vizitoj një numër të madh të vendvotimeve

Ambasadori i BE në Shqipëri, Luigi Soreca ka bërë me dije se do të “zbresë” në terren në ditën e zgjedhjeve, ku do të vizitojë një numër të madh qendrash votimi më 25 prill.

Me një postim në Twitter, Soreca thotë se po ashtu të pranishëm në ‘terren’ më 25 prill do të jenë edhe përfaqësues nga vende të tjera anëtare të BE.

Më tej Soreca inkurajon qytetarët që të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar më 25 prill, duke theksuar se BE mbështet Shqipërinë.

“Së bashku me shumë kolegë të Shteteve Anëtare të Bashkimit Evropian do të vizitoj një numër të madh të vendvotimeve në ditën e zgjedhjeve. Ne inkurajojmë qytetarët e Shqipërisë të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar duke respektuar të gjitha masat kundër COVID-19. BE qëndron pranë Shqipërisë”, shkruan Soreca.

j.l./ dita