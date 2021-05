Soreca: Mbështesim krijimin e Parkut Kombëtar të Vjosës, të dëgjohet zëri i komuniteteve

Ambasadori i BE-së, Luigi Soreca ka dalë në mbështetje të iniciativës për krijimin e Parkut Kombëtar të Vjosës.

“Ne mbështesim iniciativën për krijimin e parkut Kombëtar të Vjosës. Be në Shqipëri vazhdon ta ndjekë nga afër së bashku me ambasadat e tjera të vendeve të BE në konsultim me autoritet. Është thelbësore që zëri i komuniteteve lokale dhe ekspertëve të dëgjohet”, shkruan Soreca.

We support the initiative for the creation of the #Vjosa National Park🏞. @EUinAlbania🇪🇺continues to follow this closely together with #EU MSs Embassies and in consultation with🇦🇱authorities. It is crucial that the voice of local communitites and environmental experts is heard. https://t.co/cC9LIVN3dv

