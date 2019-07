Soreca: Sa më shpejtë një Gjykatë të Lartë funksionale

Ambasadori i BE-së në Tiranë, Luigi Soreca ka zhvilluar sot një takim me kryetaren e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Naureda Llagami.

Lajmi bëhet i ditur nga vetë Soreca, me një shënim në faqen e tij në Tëitter, ku shkruan se është njohur me hapjen e pozicioneve për në Gjykatën e Lartë.

“Kryetarja e KLGJ Naureda Llagami më njohu sot me punën e Këshillit, në veçanti për hapjen e pozicioneve për Gjykatën e Lartë, për të cilën tashmë ka akte rregullatore. Me rëndësi që së shpejti të ketë një Gjykatë funksionale, por edhe të balancohet shpejtësia dhe cilësia e punës”- shkruan ai.

HJC Chair #NauredaLlagami updated me today on intense work of the Council in particular for the opening of vacancies for the High Court, for which the regulatory acts are now in place. Important to have soon a functional Court, but also to balance speed and quality of work.

🇦🇱🇪🇺 pic.twitter.com/Qo1FmRzelu

— Luigi Soreca🇪🇺 (@LSorecaEU) July 12, 2019