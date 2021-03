Soreca takohet me kreun e SPAK dhe drejtoreshën e BKH: BE do të ndihmojë SPAK për Reformën në Drejtësi

Pas ambasadores së SHBA në Tiranë, Yuri Kim, sot ambasadori i BE-së, Luigi Soreca ka zhvilluar një takim me kreun e SPAK, Arben Kraja dhe shefen e BKH, Aida Hajnaj.

Në një status në rrjetin social “Twitter”, Soreca bën me dije se takimi u fokusua në transparencën e rekrutimit të hetuesve të BKH.

Gjithashtu Soreca shton se Bashkimi Europian është gati të ofrojë mbështetjen dhe ndihmën e plotë për SPAK, për të dhënë rezultate në Reformën në Drejtësi.

Postimi:

Unë u takova sot me shefin e SPAK, Arben Kraja dhe drejtoren e BKH, Aida Hajnaj. Ne diskutuam për arritjet e deritanishme të SPAK dhe procesin transparent të rekrutimit për hetuesit e BKH. Është e rëndësishme të vazhdohet kjo punë me të njëjtin intensitet dhe angazhim, duke pasur parasysh pritjet e mëdha nga SPAK për të vazhduar të japë rezultate.

Unë theksova rëndësinë e ecjes përpara me trainimin e shpejtë / emërimin e hetuesve. Unë gjithashtu ritheksoj se #EU është gati të vazhdojë ofrimin e mbështetjes dhe ndihmës së plotë për SPAK si një nga elementët kryesorë të reformës në drejtësi.

I met today 🇦🇱Chief SP @KrajaArben1 and NBI Director Aida #Hajnaj. We discussed achievements of SPAK so far and the transparent recruitment process for NBI investigators. It is important to continue this work with the same intensity and commitment, given high expectations…1/2 pic.twitter.com/GD6nE7LxGa

