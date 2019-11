Soreca: Urgjentisht të bëhet vlerësimi i pas fatkeqësisë, shumë i rëndësishëm!

Ambasadori i BE, Luiggi Soreca tha se BE është e gatshme të ndihmojë me planin e ndihmës dhe rindërtimit.

Nga Pallati i Kongreseve, në takimin e Kryeministrit Rama me ambasadorët e huaj, Soreca tha se tani është shumë e rëndësishme të bëhet vlerësimi i pas fatkeqësisë.

“Fakti që komisionari po vjen këtu të mërkurën, është një shenjë e fortë që ne duam t’ju jemi pranë dhe se jemi të gatshëm të bëjmë atë që nevojitet, që të shikojmë planin e ndihmës dhe rindërtimit. Për mendimin tonë, duhet të bëhet vlerësimi i pas fatkeqësisë që është shumë i rëndësishëm. Është shumë e rëndësishme që të bëhet sa më shpejt të jetë e mundur.

Çdo institucion që doni të komunikoni do t’ju kërkojë vlerësimin e pas fatkeqësisë. Do të donim të shprehnin gatishmërinë që këtë bashkërendim ta zgjerojmë përtej vende anëtare, me ato shtete që janë pranë mekanizmit tonë. Ne jemi gati të marrim interesa gatishmërinë atyre që duan të na bashkohen. Jemi të gatshëm të shërbejmë si pikë kontakti, përtej bashkërendimit tonë”, u shpreh Soreca.

l.h/dita