Sot, 60-vjetori i organizatës së veteranëve, 40 themeluesit

Nga Bashkim Qeli*

Sot Organizata e veteranëve të LANÇ-it, feston 60 Vjetorin e krijimit të saj. Por, ç’është kjo organizatë dhe pse u krijua? Organizata e veteranëve të luftës është organizatë patriotike, atdhetare, vullnetare e veteranëve të luftës për liri, pavarësi kombëtare e të drejta demokratike. Ajo ka për qëllim, të ruaj e të zhvillojë traditat patriotike të popullit shqiptar dhe t’ua trashëgojë brezave pasardhës. Ajo zhvillon veprimtari me masat e gjëra të popullit duke bashkëpunuar me organet e pushtetit lokal dhe organizatat jo qeveritare. Punon për përjetësimin e të rënëve në luftën për liri e pavarësi të atdheut.

20 Korriku ka mbetur si dita e veteraneve të Luftës. Kjo ditë rrënjët e saj i ka në luftën e popullit shqiptare për liri e pavarësi dhe në gjakun e të rënëve për mbrojtjen e lirisë e pavarësisë së atdheut. Kjo organizatë pavarësisht se u themelua disa vite më vonë, pas çlirimit të vendit. Ishte një grup nismëtarësh partizanë që e hodhën dhe e materializuan këtë ide 13 vjet pasi ishte arritur fitorja e madhe e çlirimit të Shqipërisë nga pushtuesit nazifashistë më 29 nëntor 1944. Tashmë kjo organizatë, e njohur si Komiteti Kombëtar i Veteranëve të LANÇ-it është bërë një lis madhështor 60 vjeçar, me degë të mëdha, që u ka qëndruar uraganëve shkatërrues më të fuqishëm pas vite 90 që përfshinë vendin. Ky lis ka lëshuar degë të reja, që janë pasardhësit e veteranëve, që janë gjaku i ri, i njëjti gjak me të veteranëve.

Grupi nismëtar për krijimin e organizatës së veteranëve të luftës, u mblodh më 20 maj 1957 në Tiranë. Ky grup përbëhej nga Beqir Balluku, Myslim Peza, Nuredin Aliu, Spiro Moisiu, Sadik Bekteshi, Shefqet Peçi, Zylyftar Veleshnja, Medar Shtylla, Veli Dedi, Bilbil Klosi, Abaz Bekteshi, Abaz Kondi, Avdi Bajrami, Adem Xhafer Jahaj, Ali Ram Gjeri, Beg Ahmet Gjonaj, Cok Gjushi, Et’hem Brahimi, Hasan Pulo, Ilmie Kosturi, Idhome Bratko, Kanan Malo, Kasëm Aliu, Kep Lleshi, Llazi Kozma Suku, Mane Nishova, Nuri Radhima, Nesti Kerenxhi, Pilo Peristeri, Palok Gjini, Qamil Ali Çelo, Rexhep Sulejmani, Riza Vala, Rakip Jaçellari, Simon Ranxhi, Thoma Papapano, Vasil Kostandin Llapushi, Xoxi Andoni, Ymer Luari, Zenel Hekali. Në këtë grup morën pjesë edhe veteranët e luftës për shpalljen e Pavarësisw, pjesëmarrës në luftën e Vlorës më 1920 dhe bashkëluftëtarë të Avni Rustemit dhe Riza Cerovës.

Komisioni diskutoi dhe vendosi se ishte e domosdoshme krijimi i Organizatës së Veteranëve të LANÇ- it. Ajo do kishte për detyrë, të propagandonte dhe të ndihmonte në punën vetëmohuese për rindërtimin e vendit, për fuqizimin e zhvillimin e ekonomisë së vendit, ruajtjen dhe mbrojtjen e paqes si dhe bashkëpunimin me organizatat simotra të vendeve të tjera. Komisioni vendosi që Konferenca e Parë e Organizatës së Veteranëve te mblidhej në muajin korrik 1957. Komisioni doli me një thirrje drejtuar të gjithë veteraneve të luftës dhe popullit shqiptar, ku thuhej:

“Faqe të lavdishme shkroi në historinë e tij populli ynë nën udhëheqjen e PKSH, gjatë viteve të LANÇ-it, kundër pushtuesve të huaj, fashistëve italianë gjerman dhe tradhtarëve të vendit, luftë e cila qe kurorëzimi me fitore të plotë I të gjithave përpjekjeve të popullit shqiptar për liri, pavarësi dhe të drejta demokratike.

Komisioni konstatoi, se në situatën e sotme i gjithë njerëzimi përparimtare paqedashës në botë kanë vënë të gjitha forcat për uljen e tensionit në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe kur populli ynë po bënë një punë heroike, për rindërtimin e vendit , konsiderohet e nevojshme krijimi i një organizate të veteranëve të luftës së popullit tonë.

Krijimi i një organizate të tillë do të japë një kontribut të çmueshëm në ruajtjen dhe forcimin e paqes, sepse ata që kanë mbajtur mbi shpatullat r tyre barrën e luftës dhe që kanë njohur dëmet që ajo i ka shkaktuar vendit tonë, do të dinë të luftojnë kundër luftës për paqe të qëndrueshme. Ajo do të ndihmojë në rritjen e mëtejshme të ekonomisë sonë popullore, në ruajtjen dhe zhvillimin e traditave atdhetaro – patriotike të veteranëve të luftës së popullit tonë, në edukimin e brezit të ri me traditat e shkëlqyera të popullit shqiptar për liri e pavarësi.”

Konferenca u mbajt më 20 deri 22 korrik 1957 në Tiranë në mjediset e Shtëpisë Qendrore të Ushtrisë te rruga e Kavajës (më vonë ish Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve). Në Konferencë morën pjesë 250 delegatë nga i gjithë vendi. Konferencën e deklaroi të hapur Gjeneral Major Shefqet Peçi. Konferenca i zhvilloi punimet me këtë rend dite. : –

Në raportin që mbajti Gjeneral Gjeneral Leitnant Sadik Bekteshi, ndër të tjera tha :

“Konfernca jonë, ashtu siç do vepër e popullit tonë, tregon rrugën e kujdesin e veçantë të pushtetit popullor dhe respektin e madh që ka për veteranët e luftës populli ynë, i cili i do dhe nderon patriotët e vjetër e të rinj, sepse ata janë bijt e bijat e tij më të mirë. Patriotët pjesëmarrës në këtë konferencë dhe dhjetëra mijë të tjerë janë përfaqësuesit më të mirë të popullit tone në luftërat për liri e paqe, janë nga bijtë më besnik dhe luftëtarë të patrembur që i kanë kushtuar çdo gjë çlirimit atdheut tonë të dashur.”

Konferenca zgjodhi komitetin drejtues dhe presidiumin me 17 vetë, president u zgjodh Gjeneral Kolonel Beqir Balluku.

Organizata e Veteranëve Luftës ka zhvilluar 10 Konferenca dhe këtë organizatë e kanë drejtuar shokët Beqir Balluku 1,2, Ndreçi Plasari 3, Shefqet Peçi 4, Piro Dodbiba 5,6,7, Adnan Qatipi 8, 9, dhe Rustem Peçi 10.

Vitet rrjedhin, kanë kaluar disa breza, çdo brez i lë stafetën brezit pasardhës, i cili ndjek rrugën e të parëve të tyre. Ky brez ka për detyrë që, këtë stafetë ta çojë përpara dhe ta ngrejë më lart, në kujtim të të rënëve në luftën për liri. Veteranët iu përgjigjën thirrjes së PKSH ata rrëmbyen armët dhe luftuan dhëmbë për dhëmbë për çlirimin vendin nga pushtuesit nazi – fashist. Ne pasardhësit e sotëm duhet të jemi krenarë për të parët tanë, sepse ata luftuan dhe fituan. Veteranët e LANÇ-it janë brezi i artë i vendit tonë, sepse lufta dhe fitorja ndaj pushtuesit janë thesar i madh i popullit tonë.

Organizata e veteranëve sot ka një veprimtari të larmishme me një përvojë të madhe, për të vazhduar amanetin e të parëve dhe të dëshmorëve të LANÇ-it. Ajo ka një program pune, për qasjen e brezit të ri në radhët e saj fëmijët e nipërit e partizanëve që morën pjesë luftën për çlirimin e vendit. Sepse prindërit u lanë amanet bijve e bijave mbrojtjen e idealeve të luftës, se në këto ideale qëndron gjaku i dëshmorëve të lirisë për ruajtjen e pavarësisë dhe lulëzimin e atdheut. Të zëvendësosh dhe të ecësh në gjurmët e veteranëve të luftës, është një nder i madh për ne pasardhësit, sepse na besohet stafeta luftarake e të parëve, për ta çuar më përpara. Këtë stafet duhet t’ua lëmë brezave të tjerë me krenari, dinjitet dhe të panjollosur stafetën e rruajtjes të idealeve të LANÇ-it.

Liria e populli shqiptar ka në themel gjakun e bijve e bijave të rënë gjatë lufëts dhe të veteranëve që jetojnë sot. Kjo liri i ka rrënjët në gjakun dhe heroizmin e popullit shqiptar ndër vite e shekuj. “ Një atdhe – thotë Ernest Renan – prëbëhet nga të vdekurit që e kanë themeluar dhe nga të gjallët që e vazhdojnë.”

*Studiues