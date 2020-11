Sot hyn në fuqi ora policore/ Vendi në ‘karantinë’ pas orës 22:00, lëvizja me autorizim në e-Albania

Nga dita e sotme, (11 nëntor), do të hyjnë në fuqi masat e reja kufizuese anti-COVID, e për pasojë do të rikthehen autorizimet online në portalin e- Albania.

Qytetarët që do u nevojitet që të dalin pas orës 22:00 deri në 06:00 të mëngjesit, do duhet të pajisjen me autorizim në e-Albania. Përjashtim bëjnë rastet kur janë emergjenca shëndetësore apo për institucionet e shëndetësisë dhe punonjësit e shërbimeve kritike.

Ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu ka bërë me dije dje se këto masa kufizuese do të zgjasin të paktën deri në 2 dhjetor. Q

Që do të thotë nga sot, 11 nëntor deri 2 dhjetor do të ketë kufizim të lëvizjes nga ora 22:00-06:00, kufizim të bareve restoranteve fast- food nga ora 22:00-06:00 përveç shërbimit delivery, si edhe administrata do të punojë online.

Masat kufizuese që hyjnë në fuqi nga sot (11 nëntor -2 dhjetor 2020):

-Kufizim të lëvizjes nga ora 22:00-6:00, me përjashtim të lëvizjes për motive pune, emergjenca shëndetësore apo nevoja të domosdoshme.

– Qytetarët që do u nevojitet që të dalin pas orës 22:00, do duhet të pajisjen me autorizim në e-Albania

-Kufizim të bareve restoranteve fast- food nga ora 22:00-6:00 (përveç shërbimit delivery)

-Administrata do të punojë online. Përjashtim bëjne strukurat ofruese të shërbimeve duke zbatuar protokollet e sigurisë.

-Përjashtim bëjnë rastet kur janë emergjenca shëndetësore apo për institucionet e shëndetësisë dhe punonjësit e shërbimeve kritike

o.j/dita