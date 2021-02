Sot mbërrijnë dozat e Pfizer, Rama: Vijnë më pak se planifikuam! Pranë marrëveshjes me Astra-Zenecan

Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se dozat e para të Pfizer do të vijnë në sasi më të pakët se sa ishte planifikuar, pra më pak se 10 700. Duke folur për gazetarët në përfundim të mbledhjes me krerët e qarqeve në selinë e PS, Rama u shpreh se janë shumë pranë një marrëveshje me Astra-Zenecan.

Ai sulmoi sërish BE por edhe mekanizmin COVAX duke theksuar se aty ka një problem të jashtëzakonshëm dhe kanë filluar kërcënimet për hedhje nëpër gjyqe. Gjithsesi, theksoi ai, skenari i vaksinimit brenda 14 muajsh nuk ka rënë, pavarësisht vonesave.

“Jemi fatmirësisht në kushtet kur kemi një kontratë direkt dhe nuk kemi nevojë për mekanizma të BE. Nuk jemi as në dorë të mekanizmit të COVAX që dhe aty problemi është i jashtëzakonshëm. Kanë filluar kërcënimet për hedhje nëpër gjyqe. Ndërkohë që ne kemi vetëm një spostim në kohë pasi dozat e para të Pfizer do të vinin në javën e tretë të janarit dhe sipas konfirmimit të fundit dozat e para mbërrijnë sot në darkë dhe vazhdojnë me faza.

Jemi shumë afër një marrëveshjeje përfundimtare me AstraZenecën dhe vazhdojnë kontaktet tona me tre shtete që jemi në rrugë të mbarë. Mund ta them që skenari i parë i vaksinimit brenda 14 muajsh nuk ka rënë akoma pavarësisht këtyre vonesave që nuk kanë të bëjnë me ndonjë gabim nga ne. Do vazhdojmë ne mjekët dhe infermierët sepse ata kanë radhën të parët.

Pastaj me të moshuarit. Nuk e kam të saktë sa doza mbërrijnë sot por e sigurt është që ne do të vazhdojmë të vaksinojmë të tjerë. Sot vijnë doza më pak se ato që ishin angazhuar për partinë e parë por sidoqoftë e rëndësishme është që fillon vaksinimi i dytë dhe pastaj me të tjerët“, tha Rama.

o.j/dita