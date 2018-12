Sot ngrihet KLP, i hap rrugë SPAK-ut dhe zgjedhjes së kryeprokurorit të ri

Ashtu sikurse është paralajmëruar, ditën e sotme (11 dhjetor) pritet të zhvillohet mbledhja e përgjithshme e prokurorëve për të zgjedhur listën e prokurorëve për Këshillin e Lartë të Prokurorisë.

Kjo mbledhje do të zhvillohet më 11 dhjetor 2018 në orën 09:00 në një hotel privat në Tiranë.

Thirrja e kësaj mbledhje vjen pasi më 27 nëntor, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit i ka dërguar këtij institucioni listën e plotë të prokurorëve që kanë kaluar me sukses procesin e vettingut

Ditën e sotme do të zgjidhen gjashtë anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Në garë për t’u bërë pjesë e këtij organi janë 11 kandidatë; Anila Leka, Antoneta Sevdari, Arben Dollapaj, Arta Marku, Besnik Cani, Besnik Muçi, Dritan Prenci, Gentjan Osmani, Kostaq Beluri, Vate Staka dhe Bujar Sheshi.

Deklarata e plotë e Kryeprokurores Arta Marku

Neser eshte nje dite e rendesishme, eshte dita kur ne, me pjesemarrjen tone, me voten tone, do zgjedhim anetaret prokurore te Keshillit te Larte te Prokurorise . Eshte dita ku ne do ti japim jete Qeverisë së Re të sistemit prokurorial si ingranazh i rendesishem i makinerise se madhe te reformes ne drejtesi dhe qe me krijimin e KLP hyn ne fazen e zbatimit te plote te saj. Ne sot kemi fatin qe me pjesmarrjen dhe voten tone te hedhim te paret themelet i institucionit te pare te ri drejtesise ndaj mos e humbni kete shans per asnje arsye.

Do i hapim rruge krijimit te SPAK-ut, zgjedhjes se Prokurorit te Pergjithshem me mandat. Le t’u tregojme te gjitheve, popullit qe pret drejtesi, partnereve tane qe na kane ndihmuar dhe po na ndihmojne ne kete rrugetim te gjate drejt ngritjes dhe konsolidimit te nje drejtesie te re, se ne jemi te pergjegjshem, se ne duam t’i ngreme institucionet, i duam funksionale ato, e duam vendin tone dhe integrimin e tij.

Prandaj, ju ftoj te gjitheve, te merrni pjese ne mbledhje, jo vetem si nje detyrim ligjor, por si shenje e pergjegjesise se larte. Prandaj ju ftoj te gjitheve te merrni pjese dhe te votojme nen mbikeqyrjen e partnereve te huaj dhe mediave, me transparence maksimale, per t’u treguar te gjitheve se ne duam dhe ne mundemi. Kam besim tek ju

