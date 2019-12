Sot një muaj nga tërmeti që tronditi Shqipërinë, njerëzit ende të frikësuar

Shqipëria ndodhet prej një muaji në tmerr dhe ankth, pas tërmetit që goditi vendin.

Që prej 26 nëntorit, qetësia për shqiptarët ka humbur, sidomos në tre qarqet e vendit, Durrës, Tiranë dhe Lezhë.

51 persona humbën jetën, ndërsa mbi 900 të tjerë u plagosën dhe morën trajtim shëndetësor në spitale.

Mëngjesin e së martës së 26 nëntorit, në orën 03.54 minuta, vendi u lëkund në mënyrë të tmerrshme nga një tërmet me magnitudë 6.4 të shkallës Rihter.

Tërmeti zgjati mbi 30 sekonda dhe tronditi Durrësin, Thumanën e Tiranës, tre zonat më të goditura, por u ndje thuajse në të gjithë Shqipërinë.

Në Durrës dhe Thumanë shumë ndërtesa u kthyen në gërmadha, ndërsa 51 qytetarë u nxorën prej aty të pajetë.

Ekipet e kërkim-shpëtimit nga Kosova, Greqia dhe vendet e tjera të rajonit dhe Bashkimit Evropian u sensibilizuan menjëherë dhe zbarkuan në vendin tonë, duke gërmuar nën rrënoja për shpëtim jetësh, prej ku arritën të nxirrnin të gjallë 45 persona.

Ky ishte tërmeti më i fuqishëm i dekadave të fundit në Shqipëri dhe që la pas më shumë viktima e shkatërrim.

Tashmë, një muaj pas tërmetit, thuajse është bërë bilanci i dëmeve të shkaktuara, njerëzit janë akomoduar nëpër hotele, banesa sociale dhe çadra dimërore, ndërsa vijon puna për mbledhjen e fondeve dhe nisjen e procesit të rindërtimit.

Shumë vende kanë ofruar ndihmën e tyre për rindërtimin, dhe siç ka deklaruar kryeministri Edi Rama, pritet të nisë së shpejti.

Nga pallati ku humbën jetën 7 persona në lagjen 18 të Durrësit, pranë degës së Kryqit të Kuq ka mbetur një hapësirë e madhe boshe që mbushet me kaltërsinë e qiellit, ndërsa një grumbull rrënojash i pahequr mbështetet në pallatin, dikur fqinj me të.

Asgjë s’ka mbetur.

Katër pjesëtarët e familjes Reçi, së bashku me Diena Meçe Karanxhën, vajzën e saj të mitur dhe të ëmën nuk janë më prej një muaji.

U larguan bashkë me të tjera viktima që mbetën në rrënojat e objekteve të tjera duke lënë pas dhembjen dhe hidhësinë e një abuzimi të frikshëm vdekjeprurës në fushën e ndërtimeve, ndërsa ende përgjegjësit e kësaj fatkeqësie nuk janë vënë para drejtësisë.

Ndërsa me planin e qeverisë për rindërtimin e Shqipërisë pas kësaj fatkeqësie tragjike që preku vendin, pritet që shtëpitë e reja të mos ndërtohen më në Thumanën ku vetë banorët nuk duan të jetojnë më nën kujtimet e trishta të vdekjes dhe tërmetit tragjik ku humbën njerëzit e zemrës.

Banesat e reja pritet të ndërtohen në qytetin e Krujës, ndërsa të shumta janë donatorët që janë solidarizuar me vendin tonë edhe në fazën e rindërtimit.

Me hetimet e nisura, deri më tani në Durrës ka rezultuar se pasojat më fatale u shkaktuan si pasojë e gabimeve njerëzore, abuzimit me ndërtimet me strukturë të dobët, që u rrënuan nga tërmeti i 26 nëntorit.

Deri më tani në Durrës janë shembur 30 objekte të shpallura të pabanueshme, 90 të tjera kryesisht në vijën bregdetare do shemben.

Ndërkohë, sipas banorëve deri në datën 3 Janar i është pohuar se mund të qëndrojnë në hotele. Pas datës 3 janë të detyruar të kthehen në shtëpitë e tyre, ose të gjejnë në shtëpi me qira. Ata thonë se shtëpitë më të afërta ku duan të qëndrojnë janë në zonën e plazhit.

Banorëve i është kërkuar të marrin fillimisht bonusin e qirasë. Banorët thonë se në Bashkinë e Durrësit kanë marrë vetëm njoftimin për përzgjedhjen e shtëpisë por jo për shifrën që do të përfitojnë.

E njëjta problematikë ishte edhe në zonën e Shijakut, ku banorët e lagjeve të prekura nga tërmeti me pallate të pabanueshme, ende nuk ishin strehuar me fond nga shteti dhe ndodheshin pranë familjarëve ose në çadra, pasi qyteti i Shijakut nuk ka shtëpi me qira.

Viktimat e tërmetit dhe mijëra të prekur prej tij, që kanë mbetur pa shtëpi, si pasojë e ndërtimeve jashtë standardit, kërkojnë drejtësi.

Qeveria do të ndërtojë lagje të reja në Tiranë, Durrës, Thumanë, Kurbin dhe Laç për të strehuar banorët, së bashku me infrastrukturën shoqëruese (shkolla, kopshte, qendra shëndetësore, infrastrukturë tokësore dhe nën-tokësore) në këto lagje të reja.

