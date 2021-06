Sot provimi i fundit për maturantët, rreth 34 mijë nxënës do të testohen në Lëndët me Zgjedhje

Rreth 34 mijë maturantë do t’i nënshtrohen provimit të fundit të Maturës Shtetërore, ku do të testohen për Lëndët me Zgjedhje.

Provimi i lëndës me zgjedhje do të zhvillohet në orën 10:00 dhe përfundon në orën 12:30.

Edhe këtë vit maturantët zbatuan rregullat anti-COVID, kjo për shkak të situatës pandemike në të cilën ndodhemi.

Në një klase testohen 10-15 maturantë.

Në kuadër të masave anti-COVID, nëse një prej maturantëve rezultonte pozitiv me COVID-19, nuk mund ta bënte provimin ditën e sotme, por i jepej mundësia ta zhvillonte në sezonin e vjeshtës.

Maturantët kanë kryer më herët, pra me 3 qershor provimin e Gjuhës së Huaj, për të vazhduar më datë 7 qershor me Gjuhën shqipe, me Matematikën më 11 qershor dhe ditën e sotme me provimin e lëndës me zgjedhje.

Maturantët mbyllin sot ciklin e provimeve për të vijuar me aplikimet në universitet.

j.l./ dita