Sot seanca/Arbër Cekaj: S’kam lidhje! Këtu të vrasin për 3 kg hashash, si do lija mln euro për të ikur në Gjermani me gruan? Do paguaja vrasësit e Ballkanit të ruanin drogën

Report Tv ka zbardhur dëshminë e Arbër Cekaj në seancën gjyqësore që po zhvillohet, i cili ndodhet në burg për dosjen e 613 kg kokainë.

“Mund të jem jo nordik po edhe UFO po nuk e kuptoj që një njeri ka futur drogë në kontenier dhe ndalohet kontenieri 5 ditë nga Gurdia Di Financa që nuk besoj se iu shpëton gjë aq të zgjuar dhe të specializuar janë. Dhe unë që them ” jo janë budallenj italianët, fute drogën se italianët nuk e kanë gjetur”.

Kjo është logjike, pastaj vijnë ndjenjat që të mos filloj me psikologjinë. Që unë nuk kam pasur lidhje e as dijeni për drogën. Fatura ka qenë 7500 euro, që në këtë moment më ka dhënë zoti një dritë jeshile, si një besimtar. Do thoja “e gjetën drogën, ik, mos i merr frutat para lirisë që të lësh familjes rrugëve”. Unë kam qenë në Gjermani, do merrja avionin në Singapor, që s’ka ektradim me Shqipërinë që as nuk e dinë ku i bie Shqipëria, në Marok, do shkoja në Kolumbi se me dikë punoja dhe nuk do vija.

Unë e dija që frutat kontrollohen dhe nuk bëra asnjë lëvizje, negociova për të ulur 7500 euro. Edhe një fukara e shet lopën para lirisë. Si do e sillja Donald Lushja dhe do i thoja “merr drogën”. Nëse unë do isha në Singapor, ai në Amerikë, se i ka dalë dhe viza. Unë nuk jam trafikant droge, nuk kisha mundësinë e transportit të drogës se nuk njoh trafikantë dhe numrin e kontenierëve që vijnë për mua. Unë edhe transportin detar e tokësor nuk e organizoj dot të frutave të mia, unë nuk bëj dot transportin e frutave, jo më të drogës. Nuk është hera e parë që në kontenierët e CMA CGM gjenden drogë, përditë ndodh se trafikantët s’do i sjellin 2 ton drogë në shpinë, por përdorin kompanitë e mëdha. Unë nuk kisha asnjë mundësi reale, edhe nëse do e bëja. Nëse do sillja drogën, do e organizoja edhe nxjerrjen e saj nga Shqipëria. Unë e di që frutat kontrollohen, kështu që nëse droga ishte e imja, duhet të korruptoja skaner, doganier me radhë.

E kam kuptuar se sa të rëndësishëm jam mjetet rrethanore, tani që jam në burg”. Duhet të formoja grupin e armatosur. Këtu për 3 kg hashash të vrasin 3 vetë, milion euro si të ika unë në Gjermani dhe t’ia jepja 20 vjecarit. Duhet t’i merrja të gjithë vrasësit e Ballkanit të ruaja drogën, si të ikja në Gjermani e të lija qindra miliona euro, unë me 2 dhoma e kuzhinë. Si do ia jepja grupit, mua do të vrisnin. Duhet të formoja grupin e armatosur për të ruajtur drogën. Unë isha në Gjermani, u nisa nga Kosova se bileta ishte më lirë, këtu i keni tabulatet telefonike nuk jam kurnac, por nuk kam parë kriminel në rruzullin tokësor që i llogarit 200 euro biletë dhe e merr gruan e shkretë në vend t’i thotë “tani mbaruam gjithçka, ku do të shkosh, nga pamja s’jam në ndonjë bukuri e radhë”, unë duke marrë agjencitë ku të më gjenin një biletë sa më të lirë që kurseja 200 euro.

Pra ika në Gjermani për të blerë mobilje në Gjermani, droga s’ka qenë invetim e imja apo e familjes sime, droga ka qenë e personave të tjerë, duhej të lihej dhe të mos dekonsporohej. Asnjë punëtor nuk bënte roje, aty pritej që të shkarkoheshin vetëm frymë.Droga u kap në shteti italian, ata kanë instaluar dhe një kamer në kontenuer dhe më pas njoftuar autoritet shqiptare që sa morën këtë lajm, me telefonat e dytë dekonspiruan telefoniun.prokuroi dhe policia e di se sa kohë merr shkarkimi i paletave, 30 min. Kur prokurori e dinte sasinë e madhe të drogës, se është parë në skaner., ka thënë Cekaj.

Arbër Çekaj ka hedhur akuza ndaj prokurorit të çështjes se ka dekonspiruar aksionin për të mbrojtur trafikantët e vërtetë të drogës 613 kg në kontenierën me banane.

Në mbrojtjen e tij, Cekaj thotë se nuk ka asnjë lidhje me drogën, teksa nuk ka kursyer edhe ironitë se për këtë “s’ka nevojë të jesh Sokrati e as Platoni”, për ta kuptuar.

“Pse e ndërpreu operacionin, falenderoj Zotin që kam lindur dhe Shqipëri dhe s’kam lindur në ndonjë kontinent aziatik. unë s’do isha këtu fare, por do isha i vdekur me ta. Po shyqyr atje s’ka prokuror të tillë, se nuk do merrej njeri më fruta. pse nuk priti 30 minuta sa të shkarkoheshin dhe pastaj të shikonin se ku do të shkonte kontenienir, destinacioni i parë ishte shkarkimi i bananes dhe pastaj do të shkonte në destinacion final. Donin të shpëtonin trafikantin e vërtetë dhe të bënin shoe me disa ministra e politikan se këtu s’ka nevojë. Që droga nuk është për mua, s’duhet të jet Sokrati e as Platoni. Duke më arrestuar mua, Policia dhe Prokuroria arrestoi pronarin e frutave në kontenier që s’është pronë e imja. Nëse do kapej droga në banane duhet të shoqërohet ai që shet delet apo duhet të kapej një mësues në Leskovik, apo duhet të arrestohej ai i kompanisë transportuese”, tha Cekaj.