SOT SI DJE….

Po t’i shohësh punët shtetërore me vëmendje dhe të ndalesh mbi disa hollësi mund të vërehësh lehtësisht se tiparet kryesore të sjelljes së qeverive dhe politikanëve nuk ndryshojnë shumë me ndërrimet e qeverive dhe se, sidomos, të njëjtët politikanë mësojnë pak ose aspak nga arritjet dhe dështimet e veta, qoftë edhe atëherë kur e kanë pësuar nga gabimet apo fajet e kryera.

Para pak ditësh lexova në media se një qytetar i ishte ankuar Kryeministrit Rama në rrjetet sociale se punonjësit e OSHE-së nuk i lidhnin kontratë për pajisjen me energji elektrike sepse vëllai i tij ishte debitor tek ky ent shtetëror. Rrjedhimisht, fëmijët dhe nëna e sëmurë e ankuesit vuanin mungesën e energjisë elektrike prej 2-3 muajve. Angazhimi i Kryeministrit me rastin konkret bëri të mundur lidhjen e kontratës dhe furnizimin me energji elektrike të familjes në fjalë.

Në pamje të parë, rasti i lartpërmendur është për t’u lavdëruar, ashtu siç duhet konsideruar punë mjaft e mirë dhe e vlefshme e qeverisë hapja para pak vitesh e portalit “Për Shqipërinë që duam”, nëpërmjet të cilit janë evidencuar dhe zgjidhur me mijëra ankesa dhe kërkesa të ligjshme të qytetarëve.

Mirëpo, duke iu referuar rastit të ankesës së zgjidhur të qytetarit për energjinë elektrike, lind edhe një problem madhor: Përse me një problem të tillë duhej të merrej dhe ta zgjidhte Kryeministri kur poshtë tij janë disa hallka administrative që paguhen për të mos krijuar probleme dhe për t’i zgjidhur kur ato krijohen?! Çfarë është kjo administratë që paguan me paratë tona punonjës që iu shkelin qytetarëve të drejtat? Përse zyrtarët e rastit në fjalë, shkaktarë të padrejtësisë, nuk dërgohen në shtëpi dhe të jepen për ndjekje penale?

E konsideroj si shqetësim këtë rast pasi ekzistojnë shumë të tjera, të zgjidhura dhe të pazgjidhura, të krijuara nga paaftësia dhe, veçanërisht, pandershmëria e punonjësve zyrtarë të shtetit në hallka të ndryshme të tij, qendrore dhe vendore. E kam theksuar edhe herë të tjera mjerimin moral me të cilin ndeshen çdo ditë qytetarët shqiptarë në disa spitale të vendit ku sorollaten qëllimisht nga disa mjekë banditë për t’iu imponuar (në heshtje) dhënien e ryshfeteve për shërbime që iu takojnë ligjërisht.

Ka spitale ku edhe sot shtretërit dhe shtresat e tyre janë të kohës së para 1990, megjithëse janë gëlltitur fonde të mëdha shtetëror për blerjen dhe pajisjen e spitaleve me mjetet e nevojshme sanitare dhe ushqimore për pacientët, ku të shtruarit në spital nuk i jepen ilaçet e nevojshme nga fondi spitalor dhe se ka ende mjekë që iu “rekomandojnë” të afërmve të pacientëve emrin e farmacisë ku duhet të shkojnë e blejnë ilaçet me paratë e veta, me pretekstin se nuk kanë në spital. Nuk kuptohet pse nuk “lëviz” nga vendi Ministrja e Shëndetësisë dhe për çfarë paguhet ajo dhe drejtorët rajonalë dhe ata të spitaleve.

Po kështu edhe në disa sektorë të tjerë të jetës së përditëshme. Ka fshatra apo lagje të tëra që qëndrojnë pa energji elektrike dhe kjo gjendje zgjat edhe me muaj për një shtyllë të rrëzuar, ka lagje të “izoluara” me javë apo muaj vetëm pse rrëzohet një shkëmb në rrugë dhe gjithë ajo administratë vendore apo rajonale nuk lëviz nga vendi.

Si është e mundur që ende, edhe pas tridhjetë vitesh nga ndryshimi i sistemit politik, nuk janë përcaktuar saktësisht emrat e rrugëve dhe, sidomos, numrat e pallateve, apartamenteve dhe shtëpive private në mënyrë që të kemi adresa rigorozisht të sakta postare. Është mjerim i madh të shkosh në kompjuter dhe të kërkosh adresat e institucioneve shtetërore, ngaqë ekziston ose vetëm emri i qytetit ku ndodhen ose, e shumta, emri i rrugës në të cilën ndodhen.

Nuk mund të vihet fare në dyshim qëllimi i mirë i Kryeministrit për të komunikuar drejtpërdrejt me qytetarët për problemet që i shqetësojnë, por Shqipërisë dhe shqiptarëve iu nevojitet një administratë e efektshme, e aftë dhe dinjitoze ku secili kryen detyrën që i është ngarkuar. Përndryshe, marrja përsipër e trajtimit dhe zgjidhjes së ankesave qytetare nga vetë Kryeministri nuk do të japë kurrë rezultatet e dëshiruar nga qeverisësit dhe të qeverisurit.

Pas Raportit të OSCE/ODIHR për zgjedhjet e 30 qershorit opozita shqiptare u shfaq përsëri me gjithë mjerimin e saj moral dhe intelektual. Ashtu si i mbyturi që kapet pas fijeve të kashtës edhe opozitarët tanë teveqelë, por kokoroshë, besojnë se duke zgjedhur fjali apo gjysëmfjali nga raporti i lartpërmendur dhe duke i interpretuar herë me logjikën e Çadrës dhe herë me logjikën e Molotovit do të arrijnë të legjitimojnë marrëzinë e tyre të dorëzimit të mandateve parlamentare dhe të bojkotimit të zgjedhjeve lokale.

Edhe pse raporti e thotë qartë që shkaqet kryesore të mospasjes së një procesi zgjedhor krejt demokratik ishte bojkotimi i tij nga opozita dhe, sidomos, përpjekjet edhe të dhunshme të saj (opozitës) për të mos lejuar zhvillimin e zgjedhjeve, sharlatanët tanë të pandreqshëm dalin e kakarisin duke pretenduar se krejt procesi ishte ilegjitim dhe se (për hatër të tyre) duhet përsëritur.

Kur këto interpretime dhe keqinterpretime, shpjegime dhe pretendime i bëjnë figura të tilla tërësisht të zvetënuara politike si Edi Paloka dhe Petrit Vasili, merret me mend ku ndodhet kjo opozitë e cila dëshmon paprerë se është e pandreqshme dhe rrjedhimisht e pameritueshme për t’i besuar pushtet. Ata as kanë mësuar gjë nga e kaluara dhe as duhet pritur prej tyre ndonjë e mirë në të ardhmen.

Siç njoftoi media, Qeveria ka vendosur që të shtyjë edhe me një vit koncesionin e kontrollit teknik të automjeteve. Një veprim i tillë dhe vetë përqendrimi i kësaj veprimtarie vetëm në një dorë (kompani) është një nga gabimet më të njohura e më jetëgjata të kësaj qeverisjeje.

Është e gabuar në raport me rregullat e konkurrencës dhe të tregut por, çfarë është më e rëndësishme, është e dëmshme për buxhetet vetjakë dhe familjar të shqiptarëve. Mbetet të shpresohet se vitin tjetër Qeveria do ta liberalizojë kontrollin e gjëndjes teknike të automjeteve ose do ta shndërrojë në veprimtari vetëm shtetërore.

Një nga figurat politike më qesharake të këtyre tridhjetë viteve dhe njëri prej aleatëve dhe “shtyllave” të “Republikës së Re” të Lulzim Bashës, z. Nard Ndoka paska pohuar se dhuna e protestuesve është e justifikuar sepse kështu ata shprehin dufin e tyre. Sipas logjikës dhe moralit të Kalorësve të Marrëzisë dhe Mashtrimit, cilido në këtë botë mund të shfajsohet për dhunën dhe krimet e tij, mjafton të paraqesë si shkak të tyre “dufin” e vet ndaj individëve, institucioneve apo shtetit.

Nuk do ia vlente të përmendet ky “sportisti politik” i peshës pupël sikur pretekste dhe marrëzi të tilla të mos ishin artikuluar më parë edhe prej figurave kryesore të grupit të çadristëve që kanë marrë përsipër “shpëtimin” tonë, për hir të pushtetit të vet.

Këmbëngulja e Qeverisë për të vazhduar me praktikën e Partneriteteve Publik Privat (PPP) nuk bën pjesë në aspektet fisnike të qeverisjes dhe, rrjedhimisht, nuk duhet përkrahur si praktikë e vazhdueshme, por si mënyrë administrimi e rrallë dhe vetëm kur është e domosdoshme. Ndërsa fillimi i “legjitimimit” të kësaj praktike duke ia dërguar Parlamentit për miratim çdo rast zbatimi duhet kritikuar dhe, madje nuk duhet lejuar, më së pari nga vetë deputetët.

Parlamenti mund dhe duhet të miratojë ligje që rregullojnë në vija të përgjithshme këtë veprimtari, por Parlamenti nuk duhet shndërruar në noter dhe kontraktues me firmat private. Nga një veprimtari e ligjshme dhe e moralshme nuk duhet të trembet asnjë individ, por nga veprimtaritë e paligjshme dhe amorale duhet të dridhen edhe një “kope” individësh që përbëjnë Parlamentin. Fajet dhe përgjegjësitë e kryera nga njëqind njerëz që veprojnë së bashku janë më të mëdha sesa fajet dhe përgjegjësitë që kryejnë persona të veçantë.

Për shumë shqiptarë sajimi dhe keqpërdorimi i Babale Aferave nga opozita shqiptare ka qenë diçka e qartë dhe domethënëse për moralin e mëtuesve dhe të të pamerituarve për pushtet në Shqipëri. Tani po na del që edhe vetë prokurori i çështjes dhe institucionet e tjera shtetërore që janë marrë me rastin Babale dhe që u përpoqën t’i shërbejnë opozitës me manipulimet dhe publikimet e hollësive të sajesës dhe dosjes hetimore, po na pohojnë se nuk kanë gjetur apo ditur fakte dhe prova që vërtetojnë pohimet e porositura të kontrabandistit të drogës Albert Veliu dhe porositësve të tij në SHQUP.

Do të ishte mirë dhe në shërbim të shqiptarëve që kjo çështje, dhe jo vetëm ajo, të sqarohej shpejt e saktë ligjërisht dhe autorët e saj, qofshin gazetarë pa moral, politikanë pa din e iman apo vegla qorre si Babalja të marrin dënimet e parashikuara në ligj. Ata që shpallin kriminel dhe kërkojnë dënimin e z. Valdrin Pjetri për mosdeklarim të një shkeljeje ligji kryer 20 vjet më parë në Itali duhen demaskuar, diskredituar dhe dënuar ligjërisht sa më parë për mashtrimin, sajimin dhe keqpërdorimin e aferës “Babale” të kryer para një viti në Shqipëri me qëllim që të arrijnë me manipulim dhe kaos rikthimin në pushtet edhe kur shumica e shqiptarëve i konsideron të padenjë.

Sajuesit dhe keqpërdoruesit e këtyre aferave duhen dërguar drejt “Hotelit të Reçit” edhe pse kanë kaq kohë që dëshirojnë, synojnë dhe sulmojnë “Hotelin e Bulevardit”. Iu duhet dëshmuar shqiptarëve se Çeta e Republikës së Re nuk është tjetër veçse Banda e Republikës së Vjetër, me uniformë propagandistike të re.

