Spahiu: Asnjë punë s’është bërë, Qeveria u justifikua se kishte borxhe

Anëtari i Komisionit të Ekonomisë dhe njëherësh deputeti i LSI-së, Përparim Spahiu, ka komentuar raportin e FMN-së për rritjen e borxhit të qeverisë shqiptare.

Përmes një statusi një rrjetin social “Facebook”, Spahiu thotë se qeveria nuk është marrë me rritjen e pagave e as me rritjen e pensioneve, ndërkohë që taksat i mbledh rregullisht. Ai thotë se as ndonjë punë e madhe publike nuk shihet.

Pikërisht për këto arsye, Spahiu thotë se qeveria duhet të shpjegojë se ku ia çon paratë qytetarëve shqiptarë.

Postimi i plotë:

Faleminderit FMN!

——————–

Katër vite justifikoi veten se kishte borxhe e lante borxhe.

Pra nuk bëri asnjë punë. (ndërkohë që qeveria e “38-s”, minimalisht, ndërtoi rrugën e Kombit, lidhi Tiranën me Elbasanin).

Sot, viti i pestë. Staf i FMN-S, jep alarmin e dyfishimit të detyrimit që shteti i ka bizneseve. (Tabela më poshtë) Shuma arrin në 205 milionë euro. Deri në fund të vitit 2016, 71% e totalit të detyrimeve e kishte qeveria lokale (borxhet e bashkive). Sipas shifrave të FMN-së, në 2017-n, detyrimet e bashkive u ulën me 184 milionë lekë, ndërsa ka qenë qeveria qendrore ajo që ka krijuar detyrimin më të madh. Detyrimi i qeverisë qendrore pothuajse është pesëfishuar, nga 3.7 miliardë lekë në 17.4 miliardë lekë. Vetëm rimbursimi i TVSH-s zë 35% të detyrimeve totale. Shqetësim që ne e kemi ngritur më herët. Tani lindin përsëri disa pyetje: Taksën e qarkullimit e merrni te nafta, ku e çoni….??? TVSH-n ja merrni bizneseve dhe nuk ja ktheni, ku e çoni…??? Tatimin progresiv deri në 23% ku e çoni… ???? Tatim fitimin e rritur në 15% ku e çoni…???? Sepse: Rritje pagash s’kemi, rritje pensionesh jo e jo, investime direkte nuk bëhet fjalë, as Status Minatori, as rrugë të reja, as mirëmbajtje të të vjetrave, dhe shkollat keni filluar me PPP. Ku dreqin i çoni paratë???? P.S. Një milion e morëm vesh, duhej një takim me Macron, normal për integrimin e madh në BE.

s.a/dita