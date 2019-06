SPAK, ja emrat që do “fundosin” të korruptuarit

Qershori është afati përfundimtar që Këshilli i Lartë i Prokurorisë të mbyllë vlerësimin për 24 kandidatët që synojnë të jenë prokurorë të posaçëm në strukturën “SPAK”. Për këtë arsye njëkohësisht edhe organet e vettingut kanë nisur kontrollin me prioritet të kandidatëve për në “SPAK”.

Vetëm për dy ditë do të dalin përpara provimit “Vetting” tre nga pretendentët që synojnë të bëhen prokurorë që do të hetojnë korrupsionin e zyrtarëve të lartë dhe krimin e organizuar. Njëri nga garuesit për në SPAK, Shkëlzen Cena, prokuror i caktuar së fundmi në kryeqytet, u përball me vettingun. Atij i kaluan në sitat e vettingut të tre komponentët.

Siç rezultoi nga hetimi administrativ kandidati i SPAK kishte probleme me pasurinë, pasi nuk justifikonte dot blerjen e një banese në Kukës nga prindërit e tij që sipas komisionerëve nuk kishin të ardhura. Por, ndërsa Cena rezulton se jeton me qera në kryeqytet, komisioneret sollën si gjetje faktin se për disa muaj ai nuk kishte paguar qera tek shtetasi me inicialet G.B. dhe se së fundmi paguan një shumë minimale.

Por prokurori Cena solli prova përmes të cilave ai pretendon se kërkon ta blejë këtë shtëpi. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit hodhi pikëpyetje edhe për pastërtinë e figurës përsa kohë Drejtoria Speciale e Informacionit të Klasifikuar kishte raportuar se për një person të dënuar më herët për kontrabandë viçash në Kukës, Prokurori nuk e kishte referuar dënimin penal për të në një dosje të dytë. Shkëlzen Cena deklaroi se ai vetëm sa kishte lexuar pretencën në këtë rast, pasi sipas tij hetimi ishte zhvilluar nga një prokuror tjetër.

Ndërsa të enjten, do të dalë në vetting prokurori Eneid Nakuçi, që synon të jetë prokuror i SPAK. Nuk dihet nëse Nakuçi i plotëson apo jo kushtet dhe për këtë do jetë KPK, që do japë verdiktin. Edhe kandidati tjetër për SPAK, Edvin Kondili do të përballet me vettingun në të njëjtën ditë. Deri më tani nga garuesit për në Spak janë konfirmuar prokurorët Dritan Prençi, Arben Kraja dhe Donika Prela, të cilët sapo morën kartonin jeshil nga vettingu, shfaqën interes për të qenë pjesë e Spak.

Të tjerët mes të cilëve edhe 13 prokurorë të Krimeve të Rënda, dorëzuan kandidaturat dhe tani presin gongun e vettingut që për shumë prej tye do të jetë një provim i vështirë. Jo vetëm për shkak të standarteve të vettingut, por edhe për shkak sepse synohët që në Spak të shkojnë më të mirët. Se sa prej pretendentëve për në SPAK do ta kalojnë provimin e vettingut, duket se do të jetë çështje javësh për t’u parë e për të kuptuar se në Prokurorinë që do të hetojë zyrtarët më të lartë do të zgjidhen më të mirët mes atyre që konkurrojnë.

l.h/ dita